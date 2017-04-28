 Мемориальные доски четырем погибшим на Донбассе воинам открыли в Виннице. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".
Волонтеры за собственные средства изготовили мемориальные доски и установили на здании учебного заведения. Студенты провели митинг-реквием и почтили память погибших минутой молчания.
22-летний Василий Билык из Ивано-Франковска. служил в батальоне "Айдар". Погиб в начале войны вблизи города Счастье Луганской области.
Еще трое погибших из Винницкой области: жизнь "киборга" Сергея Зулинского оборвалась в январе 2015 года, во время ожесточенных боев за Донецкий аэропорт. Анатолий Матвеев - гранатометчик 56-й мотопехотной бригады погиб в апреле прошлого года в результате артиллерийского обстрела. Морской пехотинец Вячеслав Чернецкий погиб в марте этого года.
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