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Все про:фальсификат (275) Харьковщина (1164) топливо (395) ГФС (2771)

 На Харьковщине ликвидированы подпольные заводы по производству ГСМ, которые поставляли продукцию на АЗС известного бренда. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Харьковской области совместно с представителями Харьковского научно- исследовательского экспертного центра МВД Украины ликвидировали два подпольных завода по производству горючего.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "Заводы поставляли продукцию для сети АЗС, работающих под известным брендом по всей территории Украины.

В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст. 204 УК Украины в Харьковской области обнаружено два завода по незаконному производству фракции бензиновой и абсорбента компонента дизельного топлива с использованием оборудования, обеспечивающего их массовое производство. В дальнейшем готовая продукция перевозилась на нефтебазы, которые арендует одна из нефтяных компаний, и реализовывалась через сеть АЗС, работающих под известным брендом по всей территории Украины.

На основании постановлений суда на указанных заводах, двух нефтебазах и в офисном помещении проведены обыски, по результатам которых изъято 1168 тонн ГСМ на сумму почти 21, 5 миллионов гривен, сырье для их изготовления, а также бухгалтерскую документацию и электронные носители информации.

Проводятся мероприятия по установлению каналов поставки сырья, а также готовится ходатайство в суд об аресте изъятого имущества".

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На Харьковщине ликвидированы подпольные заводы по производству ГСМ, которые поставляли продукцию на АЗС известного бренда 01

На Харьковщине ликвидированы подпольные заводы по производству ГСМ, которые поставляли продукцию на АЗС известного бренда 02

На Харьковщине ликвидированы подпольные заводы по производству ГСМ, которые поставляли продукцию на АЗС известного бренда 03

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На Харьковщине ликвидированы подпольные заводы по производству ГСМ, которые поставляли продукцию на АЗС известного бренда 04

На Харьковщине ликвидированы подпольные заводы по производству ГСМ, которые поставляли продукцию на АЗС известного бренда 05

На Харьковщине ликвидированы подпольные заводы по производству ГСМ, которые поставляли продукцию на АЗС известного бренда 06

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На Харьковщине ликвидированы подпольные заводы по производству ГСМ, которые поставляли продукцию на АЗС известного бренда 07

На Харьковщине ликвидированы подпольные заводы по производству ГСМ, которые поставляли продукцию на АЗС известного бренда 08

На Харьковщине ликвидированы подпольные заводы по производству ГСМ, которые поставляли продукцию на АЗС известного бренда 09

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Если в Украине уже заводы подпольные ,то в стране полный бардак.
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а копанки тебя раньше не волновали?а добыча бурштына?
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Какой бренд? Отчего не оглашаете наименование? Параллель, ОККО, Вог? Сказали А, скажите и Б.
Свечи нынче дороги..
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Параллель не везде есть , остается ОККО , Вог , Укрнафта .
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Хрен его знает. Посмотрел на фото и убедился, еще раз, что "Украина - мае таланты." Чем это хуже китайского? Ликвидировано как? Снесено до уровня земли? А зачем? Может их оборудование, высоко - техногенно и топливо делает хорошее. Ликвидировано. А приспособить можно? Либо штрафануть и заставить работать на пользу? Видать, только - "теневики" - строить могут? А?
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Судя по оборудованию то ему лет 30....и о его существовании никто не догадывался
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На Харьковщине ликвидированы подпольные заводы

Что-то не заметно, что они в подполье. Пацаны даже не скрывали свою деятельность, по ж/д вывозили.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа Харьковщине ликвидированы подпольные заводы по производству ГСМ, которые поставляли продукцию на АЗС известного бренда. ФОТОрепортаж
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