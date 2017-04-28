 На Харьковщине ликвидированы подпольные заводы по производству ГСМ, которые поставляли продукцию на АЗС известного бренда. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В сообщении отмечается: "Заводы поставляли продукцию для сети АЗС, работающих под известным брендом по всей территории Украины.
В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст. 204 УК Украины в Харьковской области обнаружено два завода по незаконному производству фракции бензиновой и абсорбента компонента дизельного топлива с использованием оборудования, обеспечивающего их массовое производство. В дальнейшем готовая продукция перевозилась на нефтебазы, которые арендует одна из нефтяных компаний, и реализовывалась через сеть АЗС, работающих под известным брендом по всей территории Украины.
На основании постановлений суда на указанных заводах, двух нефтебазах и в офисном помещении проведены обыски, по результатам которых изъято 1168 тонн ГСМ на сумму почти 21, 5 миллионов гривен, сырье для их изготовления, а также бухгалтерскую документацию и электронные носители информации.
Проводятся мероприятия по установлению каналов поставки сырья, а также готовится ходатайство в суд об аресте изъятого имущества".
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Кто платит, шалава?
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Свечи нынче дороги..
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Что-то не заметно, что они в подполье. Пацаны даже не скрывали свою деятельность, по ж/д вывозили.
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