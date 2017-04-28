 Акция "Стоп Путин! Стоп война!" прошла на Майдане Незалежности в Киеве. ФОТОрепортаж

Об этом с места событий сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Акция проводится уже четвертый раз и носит всемирный характер. Ее организатором выступает украинская диаспора.
Участники акции выдвинули следующие требования:
- вывести все иностранные вооруженные формирование, военную технику, а также наемников с территории Украины (включая Крым ) под наблюдением ОБСЕ;
- разоружить все незаконные группы;
- восстановить полный контроль над государственной границей со стороны Украины во всей зоне конфликта;
- освободить временно оккупированную страной- агрессором Россией территорию Крыма и Севастополя
фото - Олег Богачук
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участников кот наплакал....
може из-за того, что за идею а не за бабки?
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1. Аннексированный россией Крым снова попал в десятку стран и территорий с худшим рейтингом свободы СМИ в мире. Уровень свободы на полуострове - наравне с Кубой, Экваториальной Гвинеей, Эритреей, Ираном, Северной Кореей, Сирией, Туркменистаном и Узбекистаном. Материковая Украина занимает 102 строчку из 180, поднявшись за год на 5 пунктов; россия - на 148 месте http://ru.krymr.com/a/news/28456649.html . Тем временем депутаты Европарламента опубликовали заявление в поддержку крымских политзаключенных http://crimeahrg.org/deputatyi-evroparlamenta-podderzhali-politzaklyuchennyih-po-delu-hizb-ut-tahrir/
2. О сакральности: при раскопках древнегреческой усадьбы в Севастополе обнаружен черепок, на котором изображен ТРЕЗУБЕЦ, напоминающий современный украинский герб. Большая часть находок на этой территории относится к позднеэллинистической эпохе - конец II-I вв. до н.э. http://meridian.in.ua/news/28432.html (фото).
3. Оккупанты сегодня запускали на Чонгаре дирижабль с камерой https://twitter.com/juzhanin/status/857895279026200577 (фото).
4. Хронология лжи. Ноябрь 2015: В Феодосии переселенцам из аварийного жилья вручили ключи от 40 квартир в новом доме (вручал лично Гоблин и даже пил чай с "новосельцами"). Февраль 2017: В Феодосии "дом для переселенцев" подлежит сносу (да-да, тот самый). Вчера: В Феодосии квартиры для переселенцев примут в муниципальную собственность. Сегодня: Дом для переселенцев включили в список "незаконных строек" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/857937556280946688 (скрин и 4 ссылки + фото).
5. Вчера вечером бОльшая часть Керчи осталась без воды. У тех, у кого вода шла, напор был такой слабый, что не зажигались газовые колонки. Оккупанты сказали, что проводили "аварийные работы" http://kerch.fm/2017/04/27/kerch-ostalas-bez-vody.html
6. Ватники Гурзуфа считают, что оккупанты решили захватить набережную под видом её реконструкции, а людей "выселить нахрен в Каменку" https://twitter.com/KrimRt/status/857914113766416384 (скрин). Тем временем уничтожение самого Гурзуфа продолжается. Также возводят огромную стену между Артеком и посёлком http://podpricelom.com.ua/read/social-programs/v-arteke-vypylyvayut-kyparysnye-roshhy.html (видео).
7. В Ялте зафиксированы ущемления населения донецкой и луганской "национальности": "Почему в каждом объявлении про работу пишут про местную прописку? Зачем она, бл*ть, вам нужна? Как видят мой паспорт и прописку донецкую, так сразу мину грустную строят! Что вам не так? Гроши платите, так еще и морду воротите! А мне есть не на что, работать нужно! Ялтинские работодатели в край охренели уже! Как и те, кто квартиру сдают. Еле нашли квартиру, кто нам сдаст. Все отказываются при виде паспорта! Мы что не такие же люди? Или наши деньги по-другому пахнут? Анонимно" https://twitter.com/KrimRt/status/857857045596340224 (скрин).
8. Ватники с ужасом продолжают констатировать, что бесплатная медицина настолько дорогая, что можно и коньки отбросить. И это при том, что нужно ещё и преодолеть препятствия на пути к врачу: талоны, очереди и т.д. https://twitter.com/KrimRt/status/857868155393376259 (скрин).
9. Будни заложников: школу № 19 в Керчи оккупанты эвакуировали из-за очередных учений https://twitter.com/CrimeaUA1/status/857922906629844992 (фото).
10. Оккупанты собираются не выпускать за пределы Крыма всех, у кого есть долги. Даже акцию организовали "Узнай о своих долгах". Все оккупанты уже нацепили на себя колорадки https://www.youtube.com/watch?v=u-iYLaepF98 (видео).
11. В Ялте продолжают по всему городу варварски выкапывать пальмы. Потом эти пальмы высаживают на набережной под камеры пропагандонов как "подарки от меценатов" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/857980404674023426 (фото и видео).
12. Обустройство площадки перед снесённым Центральным рынком в Симферополе оккупанты поручили автору скандальной реконструкции центра города, которому ещё недавно грозили судами. Зато в фотошопе уже наделали красивых картинок, как якобы будет выглядеть место экс-рынка http://podpricelom.com.ua/read/politics/obustrojstvo-ploshhady-pered-tsentralnym-rynkom-symferopolya-poruchyly-avtoru-skandalnoj-rekonstruktsyy-tsentra-goroda.html . Кроме того, оккупанты решили застроить Севастополь "храмами" гундяевской ФСБшной секты РПЦ, которые должны будут расположиться на расстоянии не более 2-3 км друг от друга в пешей доступности в 20-30 минут http://podpricelom.com.ua/read/politics/v-sevastopole-razreshyly-razmeshhat-hramy-na-rasstoyanyy-2-3-km-drug-ot-druga.html
13. В Севастополе провели шабаш оккупационных песен под названием "Я помню. Я горжусь", приуроченный к поебдобесию. В мероприятии участвовали ватные студенты, которые исполнили такие советские песни как "Катюша" и "Дорога на Берлин". Адовое зрелище https://www.youtube.com/watch?v=rC5WMgJIbsM (видео).
14. В связи с темой дидываивали, у меня вопрос: очки со стеклами какого цвета нивелируют колорадские расцветки? (прим. Тем временем оккупанты навезли колорадок даже в Сирию, где будут праздновать победобесие на костях собственных жертв http://qha.com.ua/ru/politika/rossiya-prazdnuet-den-pobedi-na-kostyah-sobstvennih-jertv/173487/ - фото).
15. Оккупанты завалили Крым колорадскими лентами. И теперь символ российского нацизма и войны против Украины раздают украинским детям https://twitter.com/KrimRt/status/857924286933323776 и https://twitter.com/KrimRt/status/857927378894561281 (фото).
16. Ехал в обычном автобусе Ватостополя. Плакат на стекле гласил: "Россия+Крым-Да. Три года вместе и навсегда. Любовь-гордость страны. Путин-комбат. Мы влюблены" + рожа ботокса https://twitter.com/fuckysebastopol/status/857905769374785539 (фото).
17. Черноморский флот - он такой. Кроме Синопского сражения - ни одной победы. Корабли или сами топили, или корабли им топили овцы. Впервые в мировой истории овцы одержали сокрушительную победу над боевым российским корытом. (прим. Сегодня моряков-оккупантов доставили в украинский Севастополь).
18. В новом проморолике Eurovision-2017 показали украинский Крым. У ваты должно полыхать https://www.youtube.com/watch?v=Ggem1JBNc0w (видео). Тем временем крымские пропагандоны пишут, что Украина в проморолике "присвоила" себе Крым http://primechaniya.ru/home/news/aprel_20172/ukraina_prisvoila_krym_v_promorolike_k_evrovideniyu-2017/ . Кроме того, представители т.н. "украинской общины Крыма", которая создана оккупантами для изображения счастливых украинцев, заявили: "Сколько можно тешить себя иллюзиями, что Крым - это часть Украины? Очередной раз убеждаемся в неадекватности Киевских властей" https://twitter.com/nv_krym/status/857968778935758848 (скрин).
19. Запомните эти слова прокуратуры рф и вспоминайте, когда будете мочить крымских ублюдков, которые устроили весь этот шабаш: "Если человеку не нравится (в россии), он может переехать" http://www.currenttime.tv/a/28456730.html/?nocache=1
20. Крымчане продолжают активно выражать свою проукраинскую позицию в уличных граффити, в подарках друг другу и на собственных балконах http://qha.com.ua/ru/obschestvo/v-krimu-prodoljaet-poyavlyatsya-ukrainskaya-simvolika-fotoreportaj/173498/ (фоторепортаж).
P.S. Крымчанин пишет: "Привёз бабушку в больницу и наслаждаюсь стонами ватников и совков от прелестей медицины". На данный момент стоны предателей - единственное удовольствие патриотов в Крыму, которые ещё в 2014 году пытались объяснить вате, что такое реальная россия, и что предавать Родину - это преступление и подлость, за которые придёт расплата.
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Видео: https://www.youtube.com/watch?v=Unx9qGo_YeQ
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