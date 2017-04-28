 Двое антиукраинских интернет-агитаторов разоблачены во Львовской и Ривненской областях, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что двое злоумышленников, по указанию кураторов из РФ, администрировали и наполняли фейковые антиукраинские страницы "Антимайдан Львов", "Львовская народная республика" и "Луганская народная республика" в российских соцсетях. Они размещали в интернете материалы, которые дискредитируют украинскую державу и армию, пропагандировали навязанные Россией идеи федерализации Украины.
Во время обысков по местам проживания злоумышленников во Львовской и Ривненской областях, оперативники спецслужбы обнаружили компьютерную технику с доказательствами получения агитаторами указаний по РФ и размещение в интернете антиукраинских материалов.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия".
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может - указаний ИЗ РФ?
пьянствует кто-то из редакторов это же разные вещи получаются )
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СБУ- не спіть!
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Так их, погань кремлёвскую!
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Народный комиссар внутренних дел Союза ССР БЕРИЯ
Зам. народного комиссара обороны Союза ССР
маршал Советского Союза ЖУКОВА земля в Украине не чета кацапским топям. Вот и пригнали мокшан и мерю
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зачищати пора МЕТУ.
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