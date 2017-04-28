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Все про:интернет (1372) Львовщина (1446) Ривненщина (620) СБУ (14115) сепаратизм (12731)

 Двое антиукраинских интернет-агитаторов разоблачены во Львовской и Ривненской областях, - СБУ. ФОТО

Сотрудники управлений СБУ в Львовской и Ривненской областях во время совместной операции разоблачили двух пророссийских интернет-агитаторов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что двое злоумышленников, по указанию кураторов из РФ, администрировали и наполняли фейковые антиукраинские страницы "Антимайдан Львов", "Львовская народная республика" и "Луганская народная республика" в российских соцсетях. Они размещали в интернете материалы, которые дискредитируют украинскую державу и армию, пропагандировали навязанные Россией идеи федерализации Украины.

Во время обысков по местам проживания злоумышленников во Львовской и Ривненской областях, оперативники спецслужбы обнаружили компьютерную технику с доказательствами получения агитаторами указаний по РФ и размещение в интернете антиукраинских материалов.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия".

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Двое антиукраинских интернет-агитаторов разоблачены во Львовской и Ривненской областях, - СБУ 01

Двое антиукраинских интернет-агитаторов разоблачены во Львовской и Ривненской областях, - СБУ 02

Двое антиукраинских интернет-агитаторов разоблачены во Львовской и Ривненской областях, - СБУ 03

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доказательствами получения агитаторами указаний по РФ Источник: http://censor.net.ua/p438253

может - указаний ИЗ РФ?

пьянствует кто-то из редакторов это же разные вещи получаются )
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ну что мордвин? порюхали твоих сородичей. теперь опустят их на львовской зоне. Именно твоих рузьких лужей опустят.
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Антимайдан Львов да, если бы заикнулся только, на площади Рынок, было бы, "прикре самогубство")))
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сумніваюсь - Львів столиця української толерастії. От у Франківську чи Тернополі - таки так.
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Сначала походу на ЦН гадили, потом мразь завербовали, денег дали......вот они теперь(эти деньги )в глотке у этой продажной мрази и встанут.....

.
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Знаете в Польше говорят - есть люди и пАдонки , так вот у нас этих последних очень много , понаехавших в дома которых репрессировал Сталин.
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....и не только у вас...... эдокие потомки лапотного "гегемона октябрьской революции" с животными инстинктами вместо разума....
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Ну фото то "героев" наверно нужно публиковать. Украина должна знать их.
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для таких найкращим покаранням би було відрубати руки вище ліктів
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Молодцы наши органы!
Так их, погань кремлёвскую!
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Скорее простые Украинцы увидели в инете и их сдали.
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Уважаемые , у нас во Львовской области очень много во времена СССР много переселенцев из Тула , Кузбасса и Донбасса - это замедленная бомба , так как они всегда ненавидели Украинцев и ненавидят. Но пАдлы возвращаться к себе не хотят.
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Основная уборка колорадов будет снова в мае ?
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Приказ по НКВД СССР и НКО СССР № 0078/42 о депортации в отдаленные районы всех украинцев, проживавших под оккупацией от 22.06.1944

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР БЕРИЯ
Зам. народного комиссара обороны Союза ССР
маршал Советского Союза ЖУКОВА земля в Украине не чета кацапским топям. Вот и пригнали мокшан и мерю
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Спить СБУ... тут на форумі мети кацаби рєзвяться...http://forum.meta.ua/topic/p/9964455.html#9964455

зачищати пора МЕТУ.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДвое антиукраинских интернет-агитаторов разоблачены во Львовской и Ривненской областях, - СБУ. ФОТО
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