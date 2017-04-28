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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:армия (7715) взятка (3843) СБУ (14113) Донбасс (14343) офицер (109) Марьинка (428) пункт пропуска (292)

 Задержаны два майора ВСУ, за деньги оформлявшие пропуска через линию разграничения, - СБУ. ФОТОрепортаж

Двух нестроевых офицеров Вооруженных Сил, которые работали на КПВВ "Марьинка" в районе проведения антитеррористической операции, уличили в систематическом взяточничестве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Майоры систематически получали деньги с граждан, которые пересекали линию разграничения. Выдачу одной пропуска злоумышленники оценивали в 500 гривен.

Задержаны два майора ВСУ, за деньги оформлявшие пропуска через линию разграничения, - СБУ 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Двое мужчин, торговавших оружием из воинской части, задержаны в Николаеве. ФОТОрепортаж

Задержаны два майора ВСУ, за деньги оформлявшие пропуска через линию разграничения, - СБУ 02

Оперативники СБУ задержали вымогателей во время получения очередного "пакета" неправомерной выгоды в размере одной тысячи гривен. У задержанных изъяты боеприпасы, чужие паспорта и российская валюта.

Задержаны два майора ВСУ, за деньги оформлявшие пропуска через линию разграничения, - СБУ 03

Смотрите также: Замкомроты одной из бригад ВСУ задержан на Луганщине за вымогание 1,5 тыс. долл. и 10 тыс. грн у матери подчиненного, - Нацполиция. ФОТО

Задержаны два майора ВСУ, за деньги оформлявшие пропуска через линию разграничения, - СБУ 04

Кроме того задокументировано сотрудничество взяточников с террористами "ДНР / ЛНР" по ускоренному изготовлению пропусков.

Смотрите: В Днепропетровской области задержан гражданин, который за 35 тыс. грн планировал решить вопрос предоставления отсрочки от службы в армии, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
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Ну так низовую коррупцию невозможно победить,когда буйным цветом расцвела коррупция в самых верхах !!
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Ну теоретически, младшие соберают для старших под их гарантии неприкосновенности. Но если будут знать что начальник не поможет, то будут немного боятся и такого не делать.
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Разве это новость?
Та же самая хрень и с т.н. пограничниками на админпереходах на крысм. Точно так же бабло с крысьчан которые на Херсонщину выезжают доят. Причем нагло.
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ух ты аж по 500 грн. А депутаты судя по делклорациям вообще самые честные. Раз ими никто не занимается
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а во время военного положения еще и не такое может быть!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗадержаны два майора ВСУ, за деньги оформлявшие пропуска через линию разграничения, - СБУ. ФОТОрепортаж
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