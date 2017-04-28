 Задержаны два майора ВСУ, за деньги оформлявшие пропуска через линию разграничения, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Майоры систематически получали деньги с граждан, которые пересекали линию разграничения. Выдачу одной пропуска злоумышленники оценивали в 500 гривен.
Оперативники СБУ задержали вымогателей во время получения очередного "пакета" неправомерной выгоды в размере одной тысячи гривен. У задержанных изъяты боеприпасы, чужие паспорта и российская валюта.
Кроме того задокументировано сотрудничество взяточников с террористами "ДНР / ЛНР" по ускоренному изготовлению пропусков.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
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Та же самая хрень и с т.н. пограничниками на админпереходах на крысм. Точно так же бабло с крысьчан которые на Херсонщину выезжают доят. Причем нагло.
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