 Конфискованные $1,5 млрд Януковича и его окружения перечислены в Госказначейство, - Луценко. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Юрий Луценко.
"Перечисление конфискованных Генпрокуратурой у преступной группировки 1,5 млрд долларов завершено! Выполнили эту операцию через компьютеры хорошие работницы Ощадбанка", - написал он.
"Если бы это была наличка в 100 долларовых купюрах - это была бы масса, весом в 15 тонн. Наглядно - африканский слон с детенышем. Теперь дело за Правительством и парламентом. Надо, чтобы еще в этом году простые украинские граждане ощутили результат этих возвращенных от мафии средств", - отметил Луценко.
Напомним, "Ощадбанк" приступил к спецконфискации 1,5 млрд долл. активов режима экс-президента Украины Виктора Януковича согласно решению суда. Президент Порошенко отметил, что эти деньги нужно не "проесть", а направить на армию и социалку, а также анонсировал новые блокирования средств на счетах экс-чиновников. Защита беглого президента отрицает, что такие деньги вообще существуют.
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Ну и что им мешало???
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п.с. Тепер Авак'ян для мусарів шкарпетки по 5 000 гривень за пару закупить !
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Збиток Ощадбанку у 2014 році був 10 млрд грн, в 2015 році - 12,3 млрд грн. За 9 місяців-2016 він декларував прибуток 410,7 млн грн.
Збиток Укрексімбанку в 2014 році був 11,25 млрд грн, у 2015 році - 14,13 млрд грн, за 9 місяців-2016 - 410 млн грн.
Ощадбанк в 2016р докапіталізація ще на 3,46 млрд грн (на додаток до 4,96 млрд грн, внесених урядом у капітал Ощаду у вигляді ОВДП на початку 2016 року та 11,6 млрд грн - у 2014 році).
Також ДТ наводило неофіційну інформацію, що Укрексімбанк зробив запит у Мінфін щодо поповнення його капіталу в наступному році на 12 млрд грн. Згодом прес-служба Укрексімбанку в коментарі для агентства «Інтерфакс-Україна» запевняла, що Укрексімбанк не потребує «позапланову докапіталізацію», а також уточнювала, що за результатами стрес-тесту 2015 року, - крім вже внесених Кабміном на початку 2016 року в статутний капітал 9,3 млрд грн у вигляді ОВДП, - Укрексімбанку ще необхідна докапіталізація на 3,022 млрд грн.
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Загальна сума втрат грошей на державних банках Ощадбанк та Укрексімбанк наближається до 90 млрд грн за три роки!
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....
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А насправді ці збльовки нас грабують!
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