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 Политика Украины
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Все про:Госказначейство (110) конфискация (357) Луценко (6802) Янукович (32408)

 Конфискованные $1,5 млрд Януковича и его окружения перечислены в Госказначейство, - Луценко. ФОТО

Конфискованные судом в государственный бюджет 1,5 млрд долларов, которые были арестованы на счетах бывшего Президента Виктора Януковича и его окружения, перечислены на счета Государственной казначейской службы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Юрий Луценко.

Также читайте: Сегодняшнее решение по конфискации дает право Украине требовать возврата денег Януковича из Латвии, - ГПУ

"Перечисление конфискованных Генпрокуратурой у преступной группировки 1,5 млрд долларов завершено! Выполнили эту операцию через компьютеры хорошие работницы Ощадбанка", - написал он.

Конфискованные $1,5 млрд Януковича и его окружения перечислены в Госказначейство, - Луценко 01


"Если бы это была наличка в 100 долларовых купюрах - это была бы масса, весом в 15 тонн. Наглядно - африканский слон с детенышем. Теперь дело за Правительством и парламентом. Надо, чтобы еще в этом году простые украинские граждане ощутили результат этих возвращенных от мафии средств", - отметил Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пашинский о конфискации $1,5 млрд Януковича: Комитет нацбезопасности будет настаивать на первоочередном финансировании развития военной авиации и систем ПВО

Напомним, "Ощадбанк" приступил к спецконфискации 1,5 млрд долл. активов режима экс-президента Украины Виктора Януковича согласно решению суда. Президент Порошенко отметил, что эти деньги нужно не "проесть", а направить на армию и социалку, а также анонсировал новые блокирования средств на счетах экс-чиновников. Защита беглого президента отрицает, что такие деньги вообще существуют.
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Зрадааа, зрадааа, мы знаем, все деньги украли!!! Усепропало...
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Кстати янык от них отказался, не мое говорит, забирайте...
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А Коломойского есть фанаты? Или только януковоща и Порошенко?
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Предьяви права, скажи что твое, ты ведь не такой честный, и трех судимостей не имеешь пока...
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Все деньги должны пойти украинцам, а не на утехи олигархов и чмырей как ты которые хотят всё забрать в одно рыло
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Хо, хо, хо. Какой щедрый днепровский кацап, и ведь как все грамотно решил. Где вас дебилов делают только...
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жлобина сваливай нахер. чемодан вокзал россеюшка. там все жлобы собрались. вали туда
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Да не, буду по твоему совету деньги по квартирам разносить, и как это в КМ не доперли без тябя...
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Проверил "приват24" ничего нет... видимо не мне...
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Так деньги к деньгам идут, а если "ничего нет"...
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требуется пояснение-а "госказначейство" сейчас чей карман?
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А как же закон? Про который лбом бились "большевики" три года.
Ну и что им мешало???
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Не повіриш, але в Україні заборгованність по зарплаті складає 2 млрд. грн, що в обрубках (в старі часи від гривні відрубували кусень, оце й був рубель) складає 4,3 млрд.
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Колясочница: Це я, я! Я змусила злочинну владу конфіскувати гроші!
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Не плутайте. Вонаукраланашефсьо. Як Вона може сама у себе конфісковувати???
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Лучше все же наличкой, 15 тонн не так уж тяжело переместить.
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Братик , привет ! Рад тебя видеть. Здоровья и счастья твоему Народу и его Батьке
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Здравствуй сябр. Надеюсь и ваш Народ преодолеет все трудности!
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хорошие работницы ощадбанка бабки переводили. а что делали плохие работницы в это время?
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Ого, то ж скільки в Козині, Кончі, Лондоні, Іспанії та інших злачних містах собі власть імущі ще нерухомості побудують і своїм сперматизоїдам ! :D

п.с. Тепер Авак'ян для мусарів шкарпетки по 5 000 гривень за пару закупить !
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Ощадбанк вже витратив ці мільярди на свою діяльність.

Збиток Ощадбанку у 2014 році був 10 млрд грн, в 2015 році - 12,3 млрд грн. За 9 місяців-2016 він декларував прибуток 410,7 млн грн.
Збиток Укрексімбанку в 2014 році був 11,25 млрд грн, у 2015 році - 14,13 млрд грн, за 9 місяців-2016 - 410 млн грн.
Ощадбанк в 2016р докапіталізація ще на 3,46 млрд грн (на додаток до 4,96 млрд грн, внесених урядом у капітал Ощаду у вигляді ОВДП на початку 2016 року та 11,6 млрд грн - у 2014 році).
Також ДТ наводило неофіційну інформацію, що Укрексімбанк зробив запит у Мінфін щодо поповнення його капіталу в наступному році на 12 млрд грн. Згодом прес-служба Укрексімбанку в коментарі для агентства «Інтерфакс-Україна» запевняла, що Укрексімбанк не потребує «позапланову докапіталізацію», а також уточнювала, що за результатами стрес-тесту 2015 року, - крім вже внесених Кабміном на початку 2016 року в статутний капітал 9,3 млрд грн у вигляді ОВДП, - Укрексімбанку ще необхідна докапіталізація на 3,022 млрд грн.
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КАБМІН ВИТРАТИТЬ ЩЕ 6,5 МЛРД НА ДОКАПІТАЛІЗАЦІЮ ОЩАДБАНКУ Й УКРЕКСІМБАНКУ 01.02.2017

Загальна сума втрат грошей на державних банках Ощадбанк та Укрексімбанк наближається до 90 млрд грн за три роки!
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Колишній заступник Голови РНБО Степан Гавріш каже, що це гроші зовсім не Януковіча. Але це можуть бути гроші Мартиненка і Насірова, якими вони поділились з Баригою. Теж накрадені, нема питань! Але куди підуть ці півтора ярда? На дострокові вибори? На бруд для конкурентів Бариги?
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кілограм цибулі для армії тепер закуплять по 100 000 гривень за кіло.... І шкарпеки для "КОРДУ" (БЕРКУТ) по 5 000 гривень за пару !
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Супер , Друже. Я думаю , що в свій час ляксєїч його перещеголяє і в цьому.
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Він вже відмовивсь від них. Каже, що це не його. І йому можна вірити, бо двічінесудимий більше довіряв готівці, ніж рахункам.
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Дааа,перемога, перечисли деньги которых давным-давно нет ,но то ладно а вот теперь Янукович отсудит эти деньги в международных судах и отдавать их будут не Луценко с Турчиновым и Порошенко а мы с вами !!! Просто ВСЁ !!!
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Кацап,москва ? Лишнее это,хочешь перечислить достижения соевой компании ну кроме,первых мест в Мире по коррупции,нищете народа,богатству власти,детской смертности,да и смертности вообще ,давай перечисляй а бредни про московскую погоду они не работают,при чём давно ....
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Да,а Днепр впадает в Северный Ледовитый Океан ...
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Его адвокат оф. заявил, а ты то че нервничаешь?
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Юггик сегодня красава,галстук как у Ленина одел,что значит пгокугол на дело пошёл,потомственный картавый,ну а муля об конфискованных деньгах это очередной развод лохтората и попытка оттянуть возмездие для воров с инородного фронта
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Брате , привіт ! Щось сьогодні намічається дуже серйозне у юрка.
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Вітаю Друже,щось недобре влада хоче влаштувати,для цього і йдуть ці вкиди,тянуть час,щось до літа може бути страшне
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Казочка для лохторату як одне злочинне угрупування інше пограбувало.
А насправді ці збльовки нас грабують!
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Синок Авакова тепер в карти не по 100 000 програватиме в казино, а по 100 000 000 !
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Респект пэтруччо,смачно поводил по губам пашинским,чорноротым та бурбакам,а за одно и копрофилкам своим рвавших анус за спецконфискацию,ой як неудобно,опять в будку залазить как с блокадой
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якщо появилися свіжі лярди- то чекаємо свіжоспечених мільйонерів...
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надеюсь что их расходование вы будете также освещать каждый час, как конфискацию.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКонфискованные $1,5 млрд Януковича и его окружения перечислены в Госказначейство, - Луценко. ФОТО
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