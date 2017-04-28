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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Турчинов (3188) КОРД (125)

 Открыт шут-хаус для отработки спецназовцами приемов по освобождению помещений от вооруженных преступников. ФОТОрепортаж

Главная задача и ответственность государства - надежная защита ее граждан. Для обеспечения этой задачи и было создано подразделение полиции особого назначения - "КОРД", по праву ставшее элитным подразделением новой полиции.

Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время посещения Тренингового центра подготовки полицейских подразделений полиции особого назначения "КОРД" (с. Вита-Почтовая Киево-Святошинского района Киевской области), сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.


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В своем выступлении А. Турчинов отметил, что в условиях российской агрессии, которая несет угрозу всему Европейскому континенту, "наша общая задача - построить сильное национальное государство, которое заставит с собой считаться, сможет остановить агрессию и очистить свою территорию". Он также отметил, что внутри страны "поднимает голову вооруженная организованная преступность".

"Каждый гражданин страны должен чувствовать себя безопасно и уверенно, - добавил Секретарь СНБО Украины. - Только сильное национальное государство обеспечит устойчивое социально-экономическое развитие, надежную защиту от внешних и внутренних врагов".

Турчинов поздравил выпускников с успешным завершением курсов спецподготовки. "Вооруженные преступники должны знать и понимать: когда работает" КОРД "- у них два варианта: сдаться или погибнуть", - заявил он.

В пятницу в тренинговом центре состоялась церемония очередного выпуска полицейских подразделения особого назначения "КОРД", которые были направлены на обучение из разных регионов Украины. Обучение проводилось по методике подготовки спецназа Администрации США по борьбе с наркотиками, спецназа Пограничного патруля США и группы специального назначения дивизиона "Техасские рейнджеры", Службы Маршалов США и при поддержке Правительства США.

Открыт шут-хаус для отработки спецназовцами приемов по освобождению помещений от вооруженных преступников 01

Открыт шут-хаус для отработки спецназовцами приемов по освобождению помещений от вооруженных преступников 02

Открыт шут-хаус для отработки спецназовцами приемов по освобождению помещений от вооруженных преступников 03

Открыт шут-хаус для отработки спецназовцами приемов по освобождению помещений от вооруженных преступников 04



С 10 января 2016 по настоящее время в тренинговом центре подготовлены 276 полицейских подразделений полиции особого назначения, которые продолжили службу в ГУНП г. Киева, Киевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Житомирской, Ривненской, Донецкой, Черновицкой, Закарпатской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Сегодня в тренинговом центре Секретарь СНБО Украины А. Турчинов, Министр внутренних дел Арсен Аваков и Посол США Мари Йованович открыли объект, не имеющий аналогов в Украине - шут-хаус - здание, предназначенное для подготовки сотрудников правоохранительных органов к условиям близких огневых контактов в помещениях, расположенных в жилых или промышленных зонах, с целью отработки доступа в помещения и их зачисток во время проведения специальных операций. Объект построен по образцам и с учетом опыта строительства аналогичных объектов для подготовки лучших спецподразделений полиции иностранных государств.

Открыт шут-хаус для отработки спецназовцами приемов по освобождению помещений от вооруженных преступников 05

Открыт шут-хаус для отработки спецназовцами приемов по освобождению помещений от вооруженных преступников 06

Открыт шут-хаус для отработки спецназовцами приемов по освобождению помещений от вооруженных преступников 07

Открыт шут-хаус для отработки спецназовцами приемов по освобождению помещений от вооруженных преступников 08

Открыт шут-хаус для отработки спецназовцами приемов по освобождению помещений от вооруженных преступников 09



Его особенностью является то, что впервые спецназовцы Национальной полиции Украины смогут отрабатывать групповые приемы по тактике действий в помещении с использованием короткоствольного или длинноствольного огнестрельного оружия. В отличие от обычных тиров, во время тренировок полицейские могут вести огонь не в одном, а в нескольких направлениях одновременно, что позволяет максимально приблизить тренировки к реальным боевым условиям по освобождению помещений от вооруженных преступников, отработке упражнений по освобождению заложников.

Открыт шут-хаус для отработки спецназовцами приемов по освобождению помещений от вооруженных преступников 10

Открыт шут-хаус для отработки спецназовцами приемов по освобождению помещений от вооруженных преступников 11

Открыт шут-хаус для отработки спецназовцами приемов по освобождению помещений от вооруженных преступников 12

Открыт шут-хаус для отработки спецназовцами приемов по освобождению помещений от вооруженных преступников 13

Открыт шут-хаус для отработки спецназовцами приемов по освобождению помещений от вооруженных преступников 14



Читайте на "Цензор.НЕТ": Для подготовки бойцов КОРД с помощью партнеров из США построен современный учебно-тренировочный комплекс "киллер хаус", - замглавы Нацполиции Руденко
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Пора,давно пора эти здания освободить,они в основном расположены на Банковой и Грушевского !!!
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...когда работает" КОРД "- у них два варианта: сдаться или погибнуть", Источник: http://censor.net.ua/n438243

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один - как в княжичях...
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А как правильно - погибли сдаваясь или сдались погибнув?
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шо-то дохера развелось разной мусарни и умножилось в Украине, а урки и гопники на улицах - наглее и наглее...
може хватит бюджет палить уже? може вместо очередной роты мусаров - детский садик построить и содержать?
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"...было создано подразделение полиции особого назначения - "КОРД", по праву ставшее элитным подразделением новой полиции...."

а можно узнать список подвигов за все время существования КОРД? элитарность заслужили в боях с кем?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОткрыт шут-хаус для отработки спецназовцами приемов по освобождению помещений от вооруженных преступников. ФОТОрепортаж
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