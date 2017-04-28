 Чиновник миграционной службы задержан на Одесчине за получение 3 тыс. долл. взятки. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Чиновник требовал 3 тысячи долларов у иностранца, который длительное время проживает в Одессе, за оформление украинского гражданства.
Оперативники спецслужбы задокументировали получение злоумышленником первой части взятки в размере тысячи долларов и задержали на рабочем месте при получении оставшейся суммы", - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
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ШОП ВЫ ТАК ЖЕ РЬЯНО СООПСЧАЛИ И ПРО СРОКА ИМ ДАНЫЕ
а то токо про отлов читаем...
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