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 Чиновник миграционной службы задержан на Одесчине за получение 3 тыс. долл. взятки. ФОТО

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой задержали на взятке начальника одного из районных отделов Государственной миграционной службы Одесской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Чиновник требовал 3 тысячи долларов у иностранца, который длительное время проживает в Одессе, за оформление украинского гражданства.

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Оперативники спецслужбы задокументировали получение злоумышленником первой части взятки в размере тысячи долларов и задержали на рабочем месте при получении оставшейся суммы", - говорится в сообщении.

Чиновник миграционной службы задержан на Одесчине за получение 3 тыс. долл. взятки 01

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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Согласен!!! Надо чтоб и потом писали сколько доли и где сидит, и кого на его место работы назначат, сначала в тюрьму везли показать что бывает с предшественниками!!))))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновник миграционной службы задержан на Одесчине за получение 3 тыс. долл. взятки. ФОТО
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