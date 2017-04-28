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 Политика Украины
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Все про:алкоголь (1520) налоговая милиция (1302)

 Налоговики изъяли из незаконного оборота партию элитного алкоголя на сумму более 2,3 млн грн. ФОТОрепортаж

В Харьковской области сотрудники налоговой милиции изъяли из незаконного оборота партию элитных алкогольных напитков на сумму более 2,3 млн. грн., незаконно ввезенных на территорию Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

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Ее обнаружили в ходе мероприятий, проводимых в рамках операции "Акциз-2017", в помещении, которое используется одним из предприятий. На бутылках отсутствовали марки акцизного налога. Само же предприятие не имеет лицензии на торговлю подакцизными товарами.

Общая стоимость изъятого составляет более 2,3 млн. грн.

"Как показала проверка, алкоголь был незаконно ввезен на территорию Украины. В рамках уголовного производства, открытого по ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, осуществляются мероприятия по установлению полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности, а также устанавливаются каналы поставок контрабандной продукции и места их реализации", - говорится в сообщении.

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Налоговики изъяли из незаконного оборота партию элитного алкоголя на сумму более 2,3 млн грн 01

Налоговики изъяли из незаконного оборота партию элитного алкоголя на сумму более 2,3 млн грн 02

Налоговики изъяли из незаконного оборота партию элитного алкоголя на сумму более 2,3 млн грн 03

Налоговики изъяли из незаконного оборота партию элитного алкоголя на сумму более 2,3 млн грн 04

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Эх...это для простых смертных майские праздники. А налоговикам теперь все праздники конфискат уничтожать придется.
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Элитный алкоголь. А что это? От него утром наверно похмелья нет.
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А зачем народу Original Trademark - суррогатом с винницкого рынка давитесь.
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Налоговики изъяли из незаконного оборота партию элитного алкоголя на сумму более 2,3 млн грн праздник значит наступил в налоговой.
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Не в налоговой,а в гоп.прокуратуре,не удивлюсь что и будут заявления ген.прокурора.
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Дебилы сделали водку по 70 гривен за поллитра а рядом продают спокойно по 25 - 30 такую же самую в принципе водку - вопрос,куда пойдёт покупатель !!! Проблема в том,что дебилы керуют Украиной !!!
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Что не говори, но - хороший напиток - хороший напиток, а не "шмурдяк" на метиле. Но это бесконечно. Рыба - гниет с головы. Так ведь? Отсюда и все это. Раз на "верху" - можно, почему "низзя" - внизу? Ну и налоговое законодательство + "причиндалы" в нагрузку. Люди? Просто выживают, платят оброк - суетятся, вместо развивать и строить. А может так и задумано?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНалоговики изъяли из незаконного оборота партию элитного алкоголя на сумму более 2,3 млн грн. ФОТОрепортаж
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