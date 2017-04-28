 Налоговики изъяли из незаконного оборота партию элитного алкоголя на сумму более 2,3 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
Ее обнаружили в ходе мероприятий, проводимых в рамках операции "Акциз-2017", в помещении, которое используется одним из предприятий. На бутылках отсутствовали марки акцизного налога. Само же предприятие не имеет лицензии на торговлю подакцизными товарами.
Общая стоимость изъятого составляет более 2,3 млн. грн.
"Как показала проверка, алкоголь был незаконно ввезен на территорию Украины. В рамках уголовного производства, открытого по ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, осуществляются мероприятия по установлению полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности, а также устанавливаются каналы поставок контрабандной продукции и места их реализации", - говорится в сообщении.
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