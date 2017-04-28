 Следователь полиции задержан в Одесской области за вымогание 6,5 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Вымогатель требовал от гражданина 6,5 тысяч долларов США за непривлечение его к уголовной ответственности за совершение ДТП", - говорится в сообщении.
Оперативники спецслужбы задержали "оборотня в погонах" во время получения части неправомерной выгоды в размере одной тысячи долларов.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
684 4
Материалы по теме: Взяточники
Чиновник миграционной службы задержан на Одесчине за получение 3 тыс. долл. взятки. ФОТО(2)
Майор полиции, вымогавший 2 тыс. долл. взятки, задержан на Луганщине, - СБУ. ФОТО(3)
Получивший взятку чиновник из Бердянска пытался скрыться от правоохранителей на авто и устроил ДТП, - Нацполиция(13)
Чиновник Государственной исполнительной службы задержан на Киевщине при получении 35 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж(6)
Ад перфекциониста: К чему приводит застройка побережья. ФОТО(0)
В Харькове на взятке в 200 тысяч гривен задержаны руководители компании-застройщика. ФОТО(1)
Во Львове задержан посредник, который обещал передать судьям одного из судов $2 тысячи взятки. ФОТОрепортаж(8)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить