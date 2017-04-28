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Все про:взятка (3843) Одесская область (1478) Нацполиция (7132) СБУ (14113) следователь (106)

 Следователь полиции задержан в Одесской области за вымогание 6,5 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и внутренней безопасностью полиции задержала за взяточничество следователя ГУ Национальной полиции в Одесской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Вымогатель требовал от гражданина 6,5 тысяч долларов США за непривлечение его к уголовной ответственности за совершение ДТП", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Майор полиции, вымогавший 2 тыс. долл. взятки, задержан на Луганщине, - СБУ. ФОТО

Оперативники спецслужбы задержали "оборотня в погонах" во время получения части неправомерной выгоды в размере одной тысячи долларов.

Следователь полиции задержан в Одесской области за вымогание 6,5 тыс. долл. взятки, - СБУ 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Следователь полиции задержан на Львовщине при получении 2 тыс. долл. взятки, - Сарган. ФОТОрепортаж

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
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Вот ни понимаю, опытные люди, ну как можно палиться при передаче?
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И ПЕРЕАТТЕСТАЦИЮ ПРОШЕЛ НАВЕРНО....КАК БЫЛИ БАНДОЙ В ПОГОНАХ ТАК И ОСТАЛИСЬ.
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Зразу мільйон просити треба було, густина ідіотів на кв.м просто зашкалює.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСледователь полиции задержан в Одесской области за вымогание 6,5 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТО
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