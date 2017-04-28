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Все про:взятка (3843) Луганщина (3871) Нацполиция (7132) СБУ (14113) следователь (106)

 Майор полиции, вымогавший 2 тыс. долл. взятки, задержан на Луганщине, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и внутренней безопасности Нацполиции задержала на взятке старшего следователя одного из городских отделов ГУ НП в Луганской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"35-летний майор полиции требовал от местного жителя две тысячи долларов, угрожая привлечением к уголовной ответственности за наркопреступления", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задержали взяточника во время получения части неправомерного вознаграждения в сумме 500 долларов.

Майор полиции, вымогавший 2 тыс. долл. взятки, задержан на Луганщине, - СБУ 01

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Майор полиции, вымогавший 2 тыс. долл. взятки, задержан на Луганщине, - СБУ 02

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
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К сожелению у нас нет НИ ОДНОГО следователя который бы не брал взятки! Стать следователем по знаниям НЕВОЗМОЖНО!!! Без взятки никого не назначают!
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А так хотілося полковником бути...невдача мусора спіткала..
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМайор полиции, вымогавший 2 тыс. долл. взятки, задержан на Луганщине, - СБУ. ФОТО
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