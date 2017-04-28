 Майор полиции, вымогавший 2 тыс. долл. взятки, задержан на Луганщине, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"35-летний майор полиции требовал от местного жителя две тысячи долларов, угрожая привлечением к уголовной ответственности за наркопреступления", - говорится в сообщении.
Оперативники спецслужбы задержали взяточника во время получения части неправомерного вознаграждения в сумме 500 долларов.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
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