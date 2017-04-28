 Арсенал боеприпасов изъят у жителя Луганщины. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Во время обыска оперативники спецслужбы изъяли по месту жительства злоумышленника две гранаты РГД-5 и РГД-33, пять гранат для подствольного гранатомета, снаряд калибра 30 мм и большое количество патронов различного калибра как для современного оружия, так и к оружию времен Второй мировой войны.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
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