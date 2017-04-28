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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Боевики накрыли Красногоровку огнем из вооружения БМП, 120- и 82-мм минометов, - штаб АТО опубликовал последствия утреннего обстрела. ФОТОрепортаж

Сегодня, 28 апреля 2017 года, около шести утра во время обстрела позиций сил АТО на Приморском направлении под огонь противника попал частный сектор населенного пункта Красногоровка (Донецкая область).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Противник накрывал огнем прифронтовой город из вооружения БМП, а также применил мины калибром 120 мм и 82 мм. Российско-оккупационные войска вели огонь со стороны населенного пункта Старомихайловка, что находится на временно неподконтрольной Украины территории", - говорится в сообщении.

Боевики накрыли Красногоровку огнем из вооружения БМП, 120- и 82-мм минометов, - штаб АТО опубликовал последствия утреннего обстрела 01

Согласно информации штаба, повреждения получили 7 частных домов на улицах Ломоносова, Ворошилова, Орджоникидзе, Чайковского, Ореховой и Матросовой. Местные жители не пострадали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще четверо получили ранения в результате вражеского обстрела сил АТО вблизи Красногоровки, - штаб

Боевики накрыли Красногоровку огнем из вооружения БМП, 120- и 82-мм минометов, - штаб АТО опубликовал последствия утреннего обстрела 02

Представители СЦКК и местного отдела полиции устанавливают характер разрушений и повреждений, составляя соответствующие акты.

Боевики накрыли Красногоровку огнем из вооружения БМП, 120- и 82-мм минометов, - штаб АТО опубликовал последствия утреннего обстрела 03

Боевики накрыли Красногоровку огнем из вооружения БМП, 120- и 82-мм минометов, - штаб АТО опубликовал последствия утреннего обстрела 04

Боевики накрыли Красногоровку огнем из вооружения БМП, 120- и 82-мм минометов, - штаб АТО опубликовал последствия утреннего обстрела 05

Боевики накрыли Красногоровку огнем из вооружения БМП, 120- и 82-мм минометов, - штаб АТО опубликовал последствия утреннего обстрела 06

Боевики накрыли Красногоровку огнем из вооружения БМП, 120- и 82-мм минометов, - штаб АТО опубликовал последствия утреннего обстрела 07

Боевики накрыли Красногоровку огнем из вооружения БМП, 120- и 82-мм минометов, - штаб АТО опубликовал последствия утреннего обстрела 08

Боевики накрыли Красногоровку огнем из вооружения БМП, 120- и 82-мм минометов, - штаб АТО опубликовал последствия утреннего обстрела 09

Боевики накрыли Красногоровку огнем из вооружения БМП, 120- и 82-мм минометов, - штаб АТО опубликовал последствия утреннего обстрела 10

Боевики накрыли Красногоровку огнем из вооружения БМП, 120- и 82-мм минометов, - штаб АТО опубликовал последствия утреннего обстрела 11

Боевики накрыли Красногоровку огнем из вооружения БМП, 120- и 82-мм минометов, - штаб АТО опубликовал последствия утреннего обстрела 12

Боевики накрыли Красногоровку огнем из вооружения БМП, 120- и 82-мм минометов, - штаб АТО опубликовал последствия утреннего обстрела 13

Боевики накрыли Красногоровку огнем из вооружения БМП, 120- и 82-мм минометов, - штаб АТО опубликовал последствия утреннего обстрела 14

Боевики накрыли Красногоровку огнем из вооружения БМП, 120- и 82-мм минометов, - штаб АТО опубликовал последствия утреннего обстрела 15

Фото: пресс-центр АТО / Facebook


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Счетоводы в штабах,
А если ответить "ПИОНОМ "

по сепаратм и не считать разрывы снарядов в н а ш и х окопах ...

??\
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Это документирование необходимо для заявления в Суд на компенсацию Ущерба от действий россии в Украине .. Больше Исков ЕСПЧ на россию тем хуже путинской россии и она быстрей загнётся а Выплачивать будет очень долго...
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Один выстрел -
и гектар сепаратов умножили на"О".

Боевики накрыли Красногоровку огнем из вооружения БМП, 120- и 82-мм минометов, - штаб АТО опубликовал последствия утреннего обстрела - Цензор.НЕТ 7033
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Угу, давайте вигонимо усі наши вісім Піонів на лінію зіткнення, нашо вони нам порібні.
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Донбасяни стріляють по донбасянам...Завдячує їм "русский мир"за їхню любов та дружбу до хуйла.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияБоевики накрыли Красногоровку огнем из вооружения БМП, 120- и 82-мм минометов, - штаб АТО опубликовал последствия утреннего обстрела. ФОТОрепортаж
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