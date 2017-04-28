 Боевики накрыли Красногоровку огнем из вооружения БМП, 120- и 82-мм минометов, - штаб АТО опубликовал последствия утреннего обстрела. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook."Противник накрывал огнем прифронтовой город из вооружения БМП, а также применил мины калибром 120 мм и 82 мм. Российско-оккупационные войска вели огонь со стороны населенного пункта Старомихайловка, что находится на временно неподконтрольной Украины территории", - говорится в сообщении.

Согласно информации штаба, повреждения получили 7 частных домов на улицах Ломоносова, Ворошилова, Орджоникидзе, Чайковского, Ореховой и Матросовой. Местные жители не пострадали.

Представители СЦКК и местного отдела полиции устанавливают характер разрушений и повреждений, составляя соответствующие акты.

Фото: пресс-центр АТО / Facebook