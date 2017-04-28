 Боевики накрыли Красногоровку огнем из вооружения БМП, 120- и 82-мм минометов, - штаб АТО опубликовал последствия утреннего обстрела. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.
"Противник накрывал огнем прифронтовой город из вооружения БМП, а также применил мины калибром 120 мм и 82 мм. Российско-оккупационные войска вели огонь со стороны населенного пункта Старомихайловка, что находится на временно неподконтрольной Украины территории", - говорится в сообщении.
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А если ответить "ПИОНОМ "
по сепаратм и не считать разрывы снарядов в н а ш и х окопах ...
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и гектар сепаратов умножили на"О".
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