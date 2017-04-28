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 Политика Украины, Происшествия
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 На арсенале в Балаклее работают комиссии по выяснению причин пожара, - МО. ФОТО

На складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области продолжают работать группы по разминированию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

На сегодняшний день очагов горения и случаев взрывов и детонации на территории арсенала нет. Для преодоления последствий пожара и разминирования территории арсенала и 50 метровой зоны вокруг охранного периметра привлечено 18 групп разминирования общей численностью более 100 человек.

На арсенале в Балаклее работают комиссии по выяснению причин пожара, - МО 01

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Полностью зачищены охранный периметр, что позволяет осуществлять надежную охрану и делает невозможным перемещение взрывоопасных предметов за пределы арсенала.

"Используя имеющиеся силы и средства также осуществляется уничтожение изъятых взрывоопасных предметов с соблюдением соответствующих мер безопасности на специальном полигоне в районе населенного пункта Борщевка. Исходя из анализа сложившейся ситуации в настоящее время угрозы для персонала арсенала и местного населения нет", - сказано в сообщении.

С целью выяснения причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия и проведения инвентаризации боеприпасов, хранящихся в неповрежденных хранилищах, на арсенале работают соответствующие комиссии.
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Какие причины! Бардак сплошной и склады с сепарского юго-востока переносить надо
в центральную и западную Украину. Там блин 50% сепаров и врагов минимум.
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Без американських слідчих там до правди не докопатися.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНа арсенале в Балаклее работают комиссии по выяснению причин пожара, - МО. ФОТО
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