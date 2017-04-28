 На арсенале в Балаклее работают комиссии по выяснению причин пожара, - МО. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
На сегодняшний день очагов горения и случаев взрывов и детонации на территории арсенала нет. Для преодоления последствий пожара и разминирования территории арсенала и 50 метровой зоны вокруг охранного периметра привлечено 18 групп разминирования общей численностью более 100 человек.
Полностью зачищены охранный периметр, что позволяет осуществлять надежную охрану и делает невозможным перемещение взрывоопасных предметов за пределы арсенала.
"Используя имеющиеся силы и средства также осуществляется уничтожение изъятых взрывоопасных предметов с соблюдением соответствующих мер безопасности на специальном полигоне в районе населенного пункта Борщевка. Исходя из анализа сложившейся ситуации в настоящее время угрозы для персонала арсенала и местного населения нет", - сказано в сообщении.
С целью выяснения причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия и проведения инвентаризации боеприпасов, хранящихся в неповрежденных хранилищах, на арсенале работают соответствующие комиссии.
732 2
Материалы по теме: Взрывы на складе в Балаклее
"Украэрорух" уверен, что их информация о воздушном объекте надежна. Теперь две экспертизы надо будет сверять между собой, - журналист о расследовании взрыва на складе в Балаклее(83)
Балаклея и 9 населенных пунктов полностью очищены от взрывоопасных предметов, - ГСЧС(2)
Жителям Балаклеи финансово компенсируют потерянное жилье, - РГА(24)
В результате пожара на военных складах в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов, - Пашинский(130)
Хакеры выяснили, кто организовал теракт в Балаклее(0)
В Балаклее осталось очистить от боеприпасов зону в 100 метров, - ГСЧС(0)
На восстановительные работы в Балаклее направлено 112 млн грн. У нас есть договоренность с Кабмином о допфинансировании, - Светличная(1)
в центральную и западную Украину. Там блин 50% сепаров и врагов минимум.
Ответить
Ответить