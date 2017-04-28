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 Три года назад в Донецке сепаратисты и сторонники "русского мира" зверски разогнали акцию за единую Украину. ФОТОрепортаж

28 апреля 2014 года в Донецке сторонники "русского мира" в камуфляже и с битами разогнали акцию граждан за единую Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Остров.

Три года назад в Донецке сепаратисты и сторонники русского мира зверски разогнали акцию за единую Украину 01

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Три года назад в Донецке сепаратисты и сторонники русского мира зверски разогнали акцию за единую Украину 02

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Три года назад в Донецке сепаратисты и сторонники русского мира зверски разогнали акцию за единую Украину 03Три года назад в Донецке сепаратисты и сторонники русского мира зверски разогнали акцию за единую Украину 04


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Три года назад в Донецке сепаратисты и сторонники русского мира зверски разогнали акцию за единую Украину 05

Выходец из Донецка, журналист Денис Казанский напоминает: "Каждый год, 28 апреля я повторяю этот пост. В этот день три года назад в Донецке вооружённые быки разогнали последнюю украинскую демонстрацию. Демонстрация была мирной. Ни у кого не было оружия, поэтому нападавшие не встретили сопротивления. Били всех подряд, невзирая на пол и возраст.

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Три года назад в Донецке сепаратисты и сторонники русского мира зверски разогнали акцию за единую Украину 06

Догоняли, загоняли во дворы, били арматурой. Мы никогда не забудем, с чего начиналась война и кто ее начинал".



Три года назад в Донецке сепаратисты и сторонники русского мира зверски разогнали акцию за единую Украину 07

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Досі влада порошенка не посадила тих ментів та СБУшників які фактично організували це побоїще і не захистили проукраїнських маніфестантів. Досі немає кримінальних справ та обвинувачень по тим подіям, бо порошенко це партія регіонів!
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Оппоблоки зашевелились... Полностью поддерживаю тех, кто будет бить морду носителям этой гадости..Три года назад в Донецке сепаратисты и сторонники "русского мира" зверски разогнали акцию за единую Украину - Цензор.НЕТ 9284.
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Пора отключать не только электрику но и воду! И не только Луганску но и Донецку! ПУСТЬ ТОНУТ В ГАВНИЩЩЕ! Никто плакать по донбассу не станет!!
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Все это организовали комуняки и партия рыгионов,сейчас,что первые,что вторые жируют в Киеве и наедают свои морды.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажТри года назад в Донецке сепаратисты и сторонники "русского мира" зверски разогнали акцию за единую Украину. ФОТОрепортаж
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