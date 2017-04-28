 Три года назад в Донецке сепаратисты и сторонники "русского мира" зверски разогнали акцию за единую Украину. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Остров.
Выходец из Донецка, журналист Денис Казанский напоминает: "Каждый год, 28 апреля я повторяю этот пост. В этот день три года назад в Донецке вооружённые быки разогнали последнюю украинскую демонстрацию. Демонстрация была мирной. Ни у кого не было оружия, поэтому нападавшие не встретили сопротивления. Били всех подряд, невзирая на пол и возраст.
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Догоняли, загоняли во дворы, били арматурой. Мы никогда не забудем, с чего начиналась война и кто ее начинал".
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