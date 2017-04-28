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 Политика Украины
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Все про:конфискация (352) Турчинов (3183) Янукович (32402)

 Вступило в силу решение суда о перечислении в госбюджет Украины $1,5 млрд со счетов Януковича и его окружения, - Турчинов. ФОТО+ВИДЕО

Вступило в силу решение суда о перечислении в Государственный бюджет Украины 1,5 миллиардов долларов США, арестованных на счетах бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения.

Об этом сообщили Секретарь СНБО Александр Турчинов и Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время брифинга в "Ощадбанке", где доводили эту информацию руководству банка, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.




Вступило в силу решение суда о перечислении в госбюджет Украины $1,5 млрд со счетов Януковича и его окружения, - Турчинов 01

Вступило в силу решение суда о перечислении в госбюджет Украины $1,5 млрд со счетов Януковича и его окружения, - Турчинов 02



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По словам Турчинова, руководство "Ощадбанка" приступило к выполнению решения суда и вместе с Государственным казначейством оформляют эти средства на государственные счета.

Турчинов напомнил, что полтора года в парламенте происходила эпопея, когда по инициативе "С. Пашинского, И. Винника, Т. Чорновол и других был подано закон о спецконфискации, который ВРУ отказывалась голосовать".

"Учитывая, что ВР так и не смогла принять это решение, хочу поблагодарить Генеральную прокуратуру, лично Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, что они без лишнего пиара профессионально отработали дело и получили не просто решение о предварительной конфискации, а приговор суда, окончательное решение относительно зачисления этих средств на счета Государственного казначейства - в Государственный бюджет Украины, - сказал Турчинов.

Вступило в силу решение суда о перечислении в госбюджет Украины $1,5 млрд со счетов Януковича и его окружения, - Турчинов 03

Вступило в силу решение суда о перечислении в госбюджет Украины $1,5 млрд со счетов Януковича и его окружения, - Турчинов 04



Секретарь СНБО Украины назвал это решение суда принципиальным, потому что "из этих ресурсов предусмотрено финансирование Государственного оборонного заказа, субъектов сектора безопасности и обороны". "Кроме того, я убежден, что кроме безопасности и обороны, значительная часть средств может быть использована для финансирования серьезных социальных программ, социальной защиты наших граждан", - подытожил он.
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Так ведь перечислять-то нечего,ВСЁ уже давным-давно украдено !!!
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Кацап, ты и сюда выполз насрать? Тебя мало на других ветках ссаными тряпками гоняли?
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Я так понял ты хочешь рассказать о достижениях соевой команды ,ну тогда я тебе помогу а ты продолжишь-первое место в Мире по уровню коррупции,первое место в Европе и одно из первых в Мире по уровню нищеты ,одно из первых мест в Мире по уровню смертности --- продолжай ......
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этот дегенерат в каждой теме пытаеться свой высер первым втиснуть чтобы насобирать лайков от ватных коллег и потом премию получить,жить то на что то надо,этого дибила уже все тут знают и внимания не обращают,просто видят высер от него и понимают что рядом больной
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... по тропинке шел монах, в светло-серых первонах!
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Виходить що закон о спецконфіскації не був потрібен і порошенко з бандою своїх ідіотів нам морочили голову. Закон о спецконфіскації був потрібне для боротьби порошенка з політичними опонентами, а гроші Януковича можна було повернути в бюджет і без цього закону! Влада замість реальної роботи вигадує фейки та бореться за якісь особливі повноваження, тобто працювати в інтересах України влада не хоче і робить це тільки в моменти крайньої необхідності, коли всі фейкові та ідіотські ініціативи влади провалюються на всіх щаблях державного механізму. Хто відповість за те що нам три роки брехали, що для конфіскації грошей Януковича потрібен окремий закон? Хто безсоромно та нахабно дурив українських виборців своїми ідіотськими казками? порошенко!
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Если это так, то это одно из немногих, а вернее из нескольких значимых событий для Украины.
Главное удержите судебное решение в ходе обжалования янночкой и к., И ВСЕ НА АРМИЮ!!!
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Что в методичке только "зрада" осталась? А где "шатуны", "агенты кремля", "юлеботы" и прочая хрень?
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в 14 году было 2.5, в 17-том стало 1.5.
где деньги?
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а что начинать, каждое рыло у корыта повыписует тыщ по 500 себе премии, остальное - в Панаму
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Оказывается, можно было все решить в суде в рамках действующего законодательства Украины, а не пропихивать одно под видом другого, как это любит делать Танька Черновол.
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Когда прихлопнут эту воровскую власть,и расследуют кто украл эти деньги,то сектант и прочая шушара с АнтиНФ сядет,и сядет надолго,так что эта клоунада вас не спасёт
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Боты фас!
Ваша методичка!

Сирано их украдут. Пустят в афшоры. Парашенки, Гройсманы, Гады, суки, как я ненавижу эту страну!!!!
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тебя в этой стране никто насильно не держит-3.14здуй накуй
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Ну вы немного поторопились, человек просто напросто озвучил возможное нытье от троллей.
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Ти один ненавидиш , а мільйони Українців тебе зневажають - гнида і уяви собі якщо ми тільки плюнемо в твій бік , ти просто потонеш викидень.
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Твой гуглпереводчик тебя очень сильно палит, ватка.
Вали нах_й отсель
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1,5 млрд долларов - это весьма круто. В бюджет. Думаю, наши заокеанские партнеры все же смогли вставить в .... одно место кому надо у нас, чтобы наконец научились изымать краденное.
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Молодцы,респект!!)
А Верховную зРаду,за бездействие и бюрократию ,по важным и стратегическим вопросам Украины, разогнать к чертям собачим!!!
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Ну что пора помочь нашим пенсионерам,или опять будет только ля-ля,ля-ля.
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Сказано ж - на армию. Пенсионеров в армию не берут.
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Пенсионеры подождут, тут срочнее есть дела: Аваков заявил что ему не хватает из бюджета для полного счастья еще 4,5 лярда.
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Точно - давайте просто одноразово раздерибаним среди пенсов. Более идиотского предложения и не придумать.

ЗЫ за самолайк - в спам.
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Пральна, лучше еще поднять зарплаты прокурорам и судьям
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Поднимать зарплаты, пенсии и прочие регулярные выплаты можно лишь при увеличении регулярных доходов.
Тут же речь о единоразовом поступлении в бюджет.
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От клоуны они нас вообще за лохов держат...там же все уже украдено ими...
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А они сейчас на эту сумму выпустят бумагу в виде типа облигаций,и насильно всучат бизнесу,они ж мыслят что Вумные как утки,и себя вроде как обезопасили,и типа денег вернули,только зря они так думают
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Как же мне приятно в таких новостях наблюдать за вами дэбилами (Paja Gnevniy, Домовой ПР, Олег Хардин, Igor L и К)
И серануть нечего, а жопа аж горит нагадить.
ну давай давай, исходите на гавно, убогие!
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Да ешь на здоровье,ведь дерьмо это основная твоя еда,да и это у тебя бота пукан горит и взрывается,методичный ты наш убогий дурачок,а твои боХи и хозяева даже суд вынесший это решение называть боятся,возникает вопрос,а было ли вообще решение суда?
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Від цього мало користі, поки не садять діючих коррупціонерів.
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Якби ще й по е-декларантам пройтися - Україна могла б кредитувати МВФ...
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Це чергова зрада) I не просто зрада, а зрадовище)) За цей рiк я бачу лише зростання економiки Украiни. З кожним мiсяцем вiдкриваються десятки пiдприемств. Росii вже не вдастся економiчно розвалити Украiну. Тому буде полIТично намагатися. Влада не iдеальна i корупцiя нiкуди не зникла, адже тотально всi крадуть (хоча, якщо вiдкинути зраду подивитися нормальнi рейтинги, то за останнiй час в краiнi масштаби корупцii почали знижуватися). Ця влада тимчасова i час покаже: все правильно робили вони чи нi. Але той факт, що УкраiНа починае вигрiбатися з ями i нарощувати своi потужностi - не вiДхилити. Хочу кожен день побiльше таких ЗРАД)))
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що ? насправді ?
http://www.imf.org/

тут звіт (в pdf)

"Рівень корупції в Україні надзвичайно високий. Це може серйозно підірвати перспективи економічного зростання, оскільки створює, серед іншого, перешкоди для приватних інвестицій".
"Україна стикається з цілою низкою специфічних проблем, серед яких концентрація політичної та економічної влади в невеликій групі осіб, які можуть перешкоджати впровадженню ефективних заходів по боротьбі з корупцією"
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Ну зрозумIЛо, що за 3 роки наша краiна не зможе повнiстю подолати корупцiю. Це при тому, що в нас кожен, якщо е можливiсть, намагаеться щось вкрасти. Цей менталiтет не можна змIНити за 3 роки. потрIБно виховати ще не одне поколiння, аби рiвень корупцii був не таким масштабним. Але той факт, що рiвень знизився порiвняно до 2014-ого року - це факт.
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"не зможе повнiстю подолати корупцiю"

Это вы типа посмеялись так?
За 3 года не посажен НИ ОДИН высокопоставленный коррупционер - т.е. борьба с коррупцией в нашей стране еще даже не начиналась.
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Попытки были, но как видите - все впирается в суды. Нужна судебная реформа и тотальная люстрация судей. Да и сама правоохранительная система сейчас проводит системные и кадровые изменения. Да и к тому же у нас народ пассивен. На кого судей менять и правоохранителей, когда туда никто не идет (от силы процентов 30-50 идет)? Нанимать с Европы?))))
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оказалось, що мутний закон непотрібен..
а хто дав чарівного пенделя будівничим собачих буд ?
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Вот это радостное решение.Следующее решение должно быть о перечислении в бюджет Украины всех средств юльки тимошенко с учетом ущерба под писаного газового договора,левочкиных, бойко ,шуфрича урода и всей партии самодрочи.Это они блокировали закон о спец конфискации.И остальных уродов жопаблока и рыгоаналов!
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Все еще впереди) Я тоже был свидетелем ЗРАДЫ, но когда начинаешь немного своими извилинами думать, а не жопой, то перед глазами совсем иная картина становится. За последние 3 года сильно маленькими шагами начали ослабят позиции олигархов, которым на страну насрать и ради бабок они могли просто ее развалить. Забрали у Коломойского УкрНафту и Приватбанк, начинают отказываться от угля Ахметки и приняли закон о рынке электроэнергии, что сразу как по последнему ударило, так и по Фирташу. Как бы там не было, но Украина уже начинает вырываться к цивилизации.
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Чего там по кому уже ударило? Пока только остается фактом, что ударило по населению.
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А вы думали, что кто-то взмахнет завтра волшебной палочкой и сразу тут станут зарплаты, как в Швейцарии? А те, кто воровал 25 лет и даже со времен совка, добровольно отдадут наворованное? Или у нас полиция, которая все эти годы была карательным органом и сбивала бабки, завтра станет идеальной? На все нужно время. Всегда реформы и шоковая терапия бьют по населению. Но со временем все адаптируются и начнут нормально жить. Такой этап развития проходила любая сейчас успешная страна.
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Tакие лекции читали еще лекторы из общества "Знание". А что конкретно по "чего там по кому уже ударило?"
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Читайте, пожалуйста, выше. Нет времени постоянно расписывать) Я и так не часто тут комментирую. Не все у нас идеально, но не надо же постоянно кричать о зраде и сливе)) Да и меняться нужно начинать с себя. Что же мы хотим от власти, когда сам народ элементарно не может убрать за собой мусор. Вот сейчас на маевку уверен, что больше половины не уберет за собой в лесах мусор. Какой крутой пример они подают для подрастающего поколения))
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Это что цитата из совместного "коммюнике" бепепе, фронтовиков и Ляшка?
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Молодцы! Так держать! Главное сейчас -государственные интересы Украины, не давать лоббистам и предателям Родины, затоптать Украину!Они получат дырку от бублика и вечное презрение украинского народа!
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Короче нам,возвращают уворованные у нас бабки,и называют это перемогой!И не факт,шо их не уворуют снова
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В отсутствие 3,14здоболов депутатов и "державні справи" движутся, отправить слуг народа в длительный отпуск до очередных выборов, один хрен толку от них никакого да и одной надуманной проблемой меньше станет.
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Класс! Оценить красоту игры! Так таки оказалось, что деньги януковоща можно конфисковать без всякого неоднозначного закона о спец конфискации , который бы потом позволил делать рейдерские захваты 'на законных основаниях' кого угодно! Сто процентов, что Порошенко может единолично и судей всех уволить , объявить новый конкурс и суды реформировать просто ему нужно это как зайцу стоп сигнал. Он все может. Просто перекладывает, когда нужно затянуть или нивелировать пытання все на Раду. Еще раз доказывает, что будь во главе государство кто- то типа Дали Грибаускайте , то были бы мы уже в ЕС.
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вот и хорошо, как только проблемы с траншами мвф, так приходиться отсыпать из общака. Может и работать скоро начнут на Украину.
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Ну это вы загнули! Про 'скоро начнут работать на Украину'
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Видать совсем тяжело стало. На святое замахнулись. Понятно, что и раньше могли это сделать, но транши, подачки, налоги кое-какие, субсидии ... Отопительный сезон закончился, денег нет, в долг уже никто не даёт, вот и решили привлечь то, что на чёрный день оставляли.
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Так теперь вопрос по межгирью, где дом овоща до сих пор не принадлежит государству, а находится в подвешенном состоянии. Почему снят арест с огромного состояния клюевых, с имущества бриллиантовых прокуроров? Почему закрыт вопрос по имуществу и деньгам иванющенр? почему не конфискован у него предприятие 7 км? Что вы лепите из себя овцу, когда одним волевым решением можно было бы решить многие вопросы, как это делал Саакашвили в Грузии. Ведь коню понятно, как эти деньги и состояния нажиты . Или боитесь, что овощ прийдет назад? Или боитесь, что с вами потом поступят также?
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Если эти деньги действительно есть в наличии, то сумма внушительная... Можно (и нужно) запустить в серию и принять на вооружение армии (после соответствующей "доводки") средства ПВО, комплексы "Ольха", "Гром 2", РСЗО "Верба", танки Т64 модернизировать до уровня БМ "Булат", модернизировать ряд боевых самолетов и достроить (наконец то) корвет "Володимир Великий"! Если достроите корабль быстро и без "косяков", то честь вам и хвала. Да и будет в этом что-то "кармическое" в отношении "проФФесора"! Только, ради Бога, не начинайте "пилить" эти средства путем передачи оборонных заказов порошенковским и Ко компаниниям и принимать на вооружение армии всякие "Козаки" и прочие полицейские авто... Есть довольно неплохие БТР-4 и БТР-3Е, - вот ими и укомплектовуйте бригады СВ ВСУ. При таких "раскладах" большинство военных пенсионеров согласны еще "подождать" повышения своих "высоких военных пенсий". Но если же эти средства опять будут "освоены" и "прихватизованы" (как обычно), то... Не завидую я вам тогда, "ребятки"... Это мы, "военпенсы", вам тоже припомним ("при случае"), "рулевые страны"... Помните об этом!!!
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Могли и конкретнее о решении суда рассказать. На других ресурсах журналисты поведали ,что не могут найти сие решение. Чтоб не получилось как у нас любят., побыстрячку раздерибанят, а потом , -"ОЙ, пардонте, неувязочка вышла! " И должок на бюджет .
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Гнида Пашинский хотел протащить закон о спецконфискации не для денег Яныка. Он спер с Кананенком в первые дни войны у государства нефтепродукты Курченко ( петух ) . Эти нефтепродукты должны были идти на фронт . Но Облезлый и кананенка их реализовали себе в карман . Но они числятся украденными . Закон им нужен для того , что бы задним числом узаконить мародерство . Вот такие отбросы нами правят .
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Звернення до громади Мер Конотопа повідомив про спробу перевороту на Сумщині https://youtu.be/BNFu6SWV-WU .
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Шо вступило в силу решение - хорошо. Теперь осталось перечислить и не спиздить перечисленное, а как и обещали - направить на укрепление обороноспособности Родины.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВступило в силу решение суда о перечислении в госбюджет Украины $1,5 млрд со счетов Януковича и его окружения, - Турчинов. ФОТО+ВИДЕО
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