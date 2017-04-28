 Вступило в силу решение суда о перечислении в госбюджет Украины $1,5 млрд со счетов Януковича и его окружения, - Турчинов. ФОТО+ВИДЕО

Об этом сообщили Секретарь СНБО Александр Турчинов и Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время брифинга в "Ощадбанке", где доводили эту информацию руководству банка, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
По словам Турчинова, руководство "Ощадбанка" приступило к выполнению решения суда и вместе с Государственным казначейством оформляют эти средства на государственные счета.
Турчинов напомнил, что полтора года в парламенте происходила эпопея, когда по инициативе "С. Пашинского, И. Винника, Т. Чорновол и других был подано закон о спецконфискации, который ВРУ отказывалась голосовать".
"Учитывая, что ВР так и не смогла принять это решение, хочу поблагодарить Генеральную прокуратуру, лично Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, что они без лишнего пиара профессионально отработали дело и получили не просто решение о предварительной конфискации, а приговор суда, окончательное решение относительно зачисления этих средств на счета Государственного казначейства - в Государственный бюджет Украины, - сказал Турчинов.
Секретарь СНБО Украины назвал это решение суда принципиальным, потому что "из этих ресурсов предусмотрено финансирование Государственного оборонного заказа, субъектов сектора безопасности и обороны". "Кроме того, я убежден, что кроме безопасности и обороны, значительная часть средств может быть использована для финансирования серьезных социальных программ, социальной защиты наших граждан", - подытожил он.
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Главное удержите судебное решение в ходе обжалования янночкой и к., И ВСЕ НА АРМИЮ!!!
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где деньги?
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Ваша методичка!
Сирано их украдут. Пустят в афшоры. Парашенки, Гройсманы, Гады, суки, как я ненавижу эту страну!!!!
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Вали нах_й отсель
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А Верховную зРаду,за бездействие и бюрократию ,по важным и стратегическим вопросам Украины, разогнать к чертям собачим!!!
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ЗЫ за самолайк - в спам.
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Тут же речь о единоразовом поступлении в бюджет.
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И серануть нечего, а жопа аж горит нагадить.
ну давай давай, исходите на гавно, убогие!
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http://www.imf.org/
тут звіт (в pdf)
"Рівень корупції в Україні надзвичайно високий. Це може серйозно підірвати перспективи економічного зростання, оскільки створює, серед іншого, перешкоди для приватних інвестицій".
"Україна стикається з цілою низкою специфічних проблем, серед яких концентрація політичної та економічної влади в невеликій групі осіб, які можуть перешкоджати впровадженню ефективних заходів по боротьбі з корупцією"
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Это вы типа посмеялись так?
За 3 года не посажен НИ ОДИН высокопоставленный коррупционер - т.е. борьба с коррупцией в нашей стране еще даже не начиналась.
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а хто дав чарівного пенделя будівничим собачих буд ?
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