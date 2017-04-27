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 Политика Украины, Происшествия, Фоторепортаж
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 Руководство таможенного поста "Тиса" отстранено от службы за пропуск большой партии контрабанды, - Луценко. ФОТОрепортаж

В четверг, 27 апреля, пограничники Венгрии задержали крупную партию контрабандных сигарет и янтаря-сырца в транспорте, который приехал из Украины. В связи с этим руководство таможенного поста "Тиса" на Закарпатье отстранено от службы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал Генеральный прокурор Юрий Луценко.

Он сообщил, что в транспорте, который прошел украинскую таможню, венгры обнаружили 125 тысяч пачек сигарет и 916 килограммов янтаря.

"Следователь прокуратуры Закарпатской области сообщил о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины, главному государственному инспектору ТП "Тиса" Берчи В.В., который проводил таможенное оформление транспортного средства, ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. По представлению прокуратуры руководство поста и отдела "Тиса" отстранено от службы", - написал Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два автомобиля с 20 ящиками контрабандных сигарет задержаны на Буковине. ФОТО

Руководство таможенного поста Тиса отстранено от службы за пропуск большой партии контрабанды, - Луценко 01Руководство таможенного поста Тиса отстранено от службы за пропуск большой партии контрабанды, - Луценко 02Руководство таможенного поста Тиса отстранено от службы за пропуск большой партии контрабанды, - Луценко 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канал контрабанды сигарет ликвидирован на Закарпатье. ФОТОрепортаж

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И не собираются. Контрабанда КОНФИСКОВАНА !!!!!!!!
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кто то кого сдал. хороший улов у венгров. а наши идиоты полиняли. вот как надо больных лечить.
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руководство виновато-а подчиненные не виноваты! с новым руководством-на новою борьбу!
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в каждой шутке есть доля правды. им приказали - не трогать. и мы закроем глаза на ваши мелкие прегрешения. работаем. как говорит прощелыга рабинович.
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короче-гниль сверху донизу.. круговая порука.. это только огнем надо
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опять отстранили... вот, блядь... сажать-то когда уже будут? сажать, конфисковывать ивозвращать в бюджет?!
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Сегодня на посту кум, завтра сват, брат ..., так уже 25 лет местные таскают контрабас.
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Всех - не так нельзя барыги обратно налоги подымать будут...
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А то не тот пост который на днях "пацриоты" блокировали Я вам скажу так иногда в очереди стоят машины не двигаются, а просто стоят - как выдумаете им было скучно и они решили "дай в очереди на границу постою".. А когда вы эту "затычку в заду" объезжаете то они еще и в драку лезут - вы же должны поддержать их "протест" против не пропуска котрабаса - ведь "за это майдан стоял" ... Потому когда увидите очередных "блохираторов" границы - задумайтесь почему ...
P.s. Всю остальную Украину они считают лохами - вы же месяц работаете за то что они за одну "ходку" делают..
P.s.s. Весь сыр-бор с машинами на границе тоже ...
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Какая грубая несогласованность. Нужны дополнительные совместные учения...
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Все напевно було договорено,ніхто таку партію контробасу не буде везти на пролом,а може пощастить,просто на мадярській стороні щось пішло не так
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"В четверг, 27 апреля, пограничники Венгрии задержали крупную партию контрабандных сигарет и янтаря-сырца в транспорте, который приехал из Украины..."
Ну вот и все. А почему не наши? Вопрос - простой. Но ответа не последует ибо задержали венгры. А кто умеет считать - посчитайте. (Не думаю, что это - действия смердов, здесь пахнет - "покруче"). Но вряд ли мы это узнаем.
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покруче таким не занимаются, мелковато, так что первое
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А про маленькую партию контрабанды и не узнали бы наверное?
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дивно..."отстранено"...у нормальних країнах за таке "садять" ...причому надовго і випотрошують до останньої "копійки" ...а у деяких країнах для таких і кулі в лоб не жаліють...
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понять,простить и наградить(с повышением и премиями).
они ш не ради денег там каких-то контрабанду пропускают,просто зарплаты маленькие,подымите людям зарплату и они больше не будут, и начнут честно работать.
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Не переживайте! Как отстранили, так и назад поставят. Как только "договорятся" сколько нужно на "откат", сразу все и порешится.
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Цікаво, якщо б з Угорщини бурштин везли б в Україну, це було б контрабандою? Або сигарети?
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Автобус *Неоплан*,туристический,полный договорняк,на мадьярах произошла нестыковка,в теме и в доле начальник отдела Мирончук,начальник поста Борсак,и.о начальника Закарпатской таможни Балуев,кому интересно,могу дать полный расклад,так что Луцик,не лепи горбатого,а лучше начните уже работать,кстати,месяц назад мадьяры в эту же смену Мирончука хлопнули 4 килограмма наркоты,которые вёз таможенник Закарпатской таможни,то дело уже полностью замяли на нашей стороне
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правильно новина мала би звучати так-
Керівництво пропускного пункту ТИСА ліквідоване за пропуск контрабанди
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныРуководство таможенного поста "Тиса" отстранено от службы за пропуск большой партии контрабанды, - Луценко. ФОТОрепортаж
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