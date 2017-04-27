 Руководство таможенного поста "Тиса" отстранено от службы за пропуск большой партии контрабанды, - Луценко. ФОТОрепортаж

Как передает

, об этом на странице в

написал Генеральный прокурор Юрий Луценко.

Он сообщил, что в транспорте, который прошел украинскую таможню, венгры обнаружили 125 тысяч пачек сигарет и 916 килограммов янтаря.

"Следователь прокуратуры Закарпатской области сообщил о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины, главному государственному инспектору ТП "Тиса" Берчи В.В., который проводил таможенное оформление транспортного средства, ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. По представлению прокуратуры руководство поста и отдела "Тиса" отстранено от службы", - написал Луценко.

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