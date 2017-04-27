 Руководство таможенного поста "Тиса" отстранено от службы за пропуск большой партии контрабанды, - Луценко. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал Генеральный прокурор Юрий Луценко.
Он сообщил, что в транспорте, который прошел украинскую таможню, венгры обнаружили 125 тысяч пачек сигарет и 916 килограммов янтаря.
"Следователь прокуратуры Закарпатской области сообщил о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины, главному государственному инспектору ТП "Тиса" Берчи В.В., который проводил таможенное оформление транспортного средства, ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. По представлению прокуратуры руководство поста и отдела "Тиса" отстранено от службы", - написал Луценко.
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P.s. Всю остальную Украину они считают лохами - вы же месяц работаете за то что они за одну "ходку" делают..
P.s.s. Весь сыр-бор с машинами на границе тоже ...
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Ну вот и все. А почему не наши? Вопрос - простой. Но ответа не последует ибо задержали венгры. А кто умеет считать - посчитайте. (Не думаю, что это - действия смердов, здесь пахнет - "покруче"). Но вряд ли мы это узнаем.
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они ш не ради денег там каких-то контрабанду пропускают,просто зарплаты маленькие,подымите людям зарплату и они больше не будут, и начнут честно работать.
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Керівництво пропускного пункту ТИСА ліквідоване за пропуск контрабанди
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