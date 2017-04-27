 Депутат Черкасского облсовета, подозреваемый в хищении госимущества, арестован с возможностью внесения 3 млн грн залога, - прокуратура. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.
"В Приднепровском районном суде Черкасс удовлетворено ходатайство прокуратуры Черкасской области об избрании депутату областного совета, который незаконно завладел целостным имущественным комплексом государственного предприятия стоимостью почти 55 млн грн, меры пресечения в виде заключения под стражу.
Следственным судьей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, с возможностью внесения залога в размере 3 млн грн", - говорится в сообщении.
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