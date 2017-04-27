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 Депутат Черкасского облсовета, подозреваемый в хищении госимущества, арестован с возможностью внесения 3 млн грн залога, - прокуратура. ФОТО

Депутат Черкасского областного совета, который подозревается в завладении имуществом госпредприятия стоимостью 55 млн грн, арестован с возможностью внесения залога.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"В Приднепровском районном суде Черкасс удовлетворено ходатайство прокуратуры Черкасской области об избрании депутату областного совета, который незаконно завладел целостным имущественным комплексом государственного предприятия стоимостью почти 55 млн грн, меры пресечения в виде заключения под стражу.

Депутат Черкасского облсовета, подозреваемый в хищении госимущества, арестован с возможностью внесения 3 млн грн залога, - прокуратура 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат черкасского облсовета от РПЛ подозревается распродаже активов госпредприятия на 55 млн грн, - ГПУ

Следственным судьей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, с возможностью внесения залога в размере 3 млн грн", - говорится в сообщении.
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Пристойный навар. Весьма рекомендуется.
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А,хто трусив рилом коли зРада приймала закон про судівську реформу? - Пушкін,чи Підорошенко?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДепутат Черкасского облсовета, подозреваемый в хищении госимущества, арестован с возможностью внесения 3 млн грн залога, - прокуратура. ФОТО
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