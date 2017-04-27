 Гражданин Великобритании пытался вывезти в Польшу корпус использованной противотанковой гранаты РПГ-22, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.
Во время осмотра автомобиля марки "Фиат" испанской регистрации, за рулем которого находился 27-летний гражданин Великобритании, пограничники обнаружили в багажном отделении автомобиля среди личных вещей нож длиной лезвия 15 см и корпус использованной реактивной противотанковой гранаты РПГ-22.
По данному случаю были проинформированы сотрудники Нацполиции, которые изъяли указанные предметы.
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не дремлют на границе аж целый
кусок пластика не прозевали
не зря на них денюжку тратят
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Хотя по большому счету это полный идиотизм
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https://news.mail.ru/society/29571922/?social=tw
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Гора народила мишу!
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