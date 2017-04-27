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Все про:Великобритания (1591) Госпогранслужба (2635) оружие (3870) пограничники (1193) пункт пропуска (290)

 Гражданин Великобритании пытался вывезти в Польшу корпус использованной противотанковой гранаты РПГ-22, - Госпогранслужба. ФОТО

Сегодня ночью в пункте пропуска "Краковец" на украинском-польской границе, пограничники пресекли попытку вывоза из Украины корпуса использованной реактивной противотанковой гранаты РПГ-22.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

Во время осмотра автомобиля марки "Фиат" испанской регистрации, за рулем которого находился 27-летний гражданин Великобритании, пограничники обнаружили в багажном отделении автомобиля среди личных вещей нож длиной лезвия 15 см и корпус использованной реактивной противотанковой гранаты РПГ-22.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Пограничники и СБУ задержали на Донетчине боевика, скрывающегося от бывших "собратьев". ФОТО

Гражданин Великобритании пытался вывезти в Польшу корпус использованной противотанковой гранаты РПГ-22, - Госпогранслужба 01

По данному случаю были проинформированы сотрудники Нацполиции, которые изъяли указанные предметы.

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А в чем собственно говоря новость ?! Пустой тубус -это не оружие и не боеприпас - за его ношение, хранение и другое использование -НИЧЕГО НЕ БУДЕТ !!!
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ну им же надо показать какие они борцуны
не дремлют на границе аж целый
кусок пластика не прозевали
не зря на них денюжку тратят
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Так то воно так , але завтра хтось ну байдуже хто , підірве , і навіть байдуже чим , якийсь обєкт в Польщі чи будь де , а на місці залишить тюбус з написом " це вам за пам*ятник УПА " чи щось подібне і вуаля .
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Это типа "компоненты оружия/вооружения"
Хотя по большому счету это полный идиотизм
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Дебилы. Тубус от РПГ оружием и боеприпасом не являеться. Это по сути стреляная гильза
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Ну да, тоже самое что и пустая граната с обезвреженым запалом... дебилы что ли погранцы?
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https://news.mail.ru/society/29571922/?social=tw

Гражданин Великобритании пытался вывезти в Польшу корпус использованной противотанковой гранаты РПГ-22, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6799
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100 метров кабеля спецсвязи похитили в центре Москвы, преступники, приехавшие из лнр, задержаны, сообщает пресс-служба УВД .
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Ну,на раисси это не преступники а "ополчение дамбаса". А кабель с3.14здили потому что больше ничего делать не умеют -только воровать. Так что кацапы не нерекайте.Этожевашилюди!
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О! Які вони "бздітєльні".Ліпше перебздіти ніж недобздіти.
Гора народила мишу!
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А чё, это - военная тайна? шпиёна натовского поймали?
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Ну и зачем это все -"т.н. всевидящее око и понты?". Повесил бы себе британец - муляж на стенке и ножичек и любовался бы экзотикой. А еще лучше ему бамагу нужно было дать - сопроводительную. Зря - лишили человека удовольствия, а так у него осадок - останется, наверняка не лучший.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГражданин Великобритании пытался вывезти в Польшу корпус использованной противотанковой гранаты РПГ-22, - Госпогранслужба. ФОТО
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