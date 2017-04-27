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 Чиновник Государственной исполнительной службы задержан на Киевщине при получении 35 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой задержала при получении взятки начальника одного из районных отделов Государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Киевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Чиновник через посредника требовал 35 тыс. гривен от гражданина за закрытие исполнительного производства и неналожение ареста на его имущество", - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы задержали взяточников в автомобиле во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Чиновник Государственной исполнительной службы задержан на Киевщине при получении 35 тыс. грн взятки, - СБУ 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Чиновник Государственной исполнительной службы задержан на Кировоградщине за взятку 6 тыс. грн. ФОТО

Чиновник Государственной исполнительной службы задержан на Киевщине при получении 35 тыс. грн взятки, - СБУ 02
Чиновник Государственной исполнительной службы задержан на Киевщине при получении 35 тыс. грн взятки, - СБУ 03

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
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Да! Да! Необходимо! Но без такой великолепной работы в более высших сферах чиновников это выглядит, как запугивание быдла народа и низшего сословия чиновничества - не смейте! Вам не положено! Как образцово - показательная борьба для запада, в честь новых траншей.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновник Государственной исполнительной службы задержан на Киевщине при получении 35 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж
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