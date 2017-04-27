 Чиновник Государственной исполнительной службы задержан на Киевщине при получении 35 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Чиновник через посредника требовал 35 тыс. гривен от гражданина за закрытие исполнительного производства и неналожение ареста на его имущество", - говорится в сообщении.
Сотрудники спецслужбы задержали взяточников в автомобиле во время получения всей суммы неправомерной выгоды.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
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быдланарода и низшего сословия чиновничества - не смейте! Вам не положено! Как образцово - показательная борьба для запада, в честь новых траншей.
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