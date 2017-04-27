 Мариупольцев призывают выйти на митинг единства: "Оппоблок" раскалывает общество, создавая очаг напряженности, как в 2014 году". ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОстроВ, об этом сообщают организаторы мероприятия.
"Приглашаем вас на митинг единства "Маріуполь - це ми!", который должен продемонстрировать единство Мариупольской общины и подчеркнуть, что Мариуполь - украинский город!" - отмечают организаторы.
"Поводом для проведения акции стали действия местной ячейки Оппоблока, направленные на раскол общества и создание очага напряженности, аналогичного ситуации 2014 года. Попытки реванша сепаратизма начались с выступления на сессии Мариупольского городского совета депутата Андрея Федая, который от имени фракции призвал прекратить "преследование и ущемление прав русскоязычных граждан", - говорится в публикации.
По мнению другого депутата горсовета Максима Бородина, "выступление с трибуны горсовета Андрея Федая состоит из манипуляций (надуманные вопросы языка, "фашизм и нацизм" вперемешку с остатками пост-советской пропаганды), направленных на разжигание противостояния в Донецкой области. Ровно такие же спекуляции бывших "регионалов" привели к событиям 2014 и последующей оккупации Донецкой области!"
"Идеи сепаратизма были вынесены из сессионного зала на улицы Мариуполя. В агитационных палатках Оппозиционного блока людям раздавали листовки, в которых от Украины (не от России и боевиков!), требуют выполнять Минские соглашения. Собираются подписи в защиту русскоязычных граждан от "нацизма". Патриотическое движение в прифронтовом Мариуполе заявляет, что экс-регионалы, сменившие название своей политической силы, таким образом действуют в унисон с российскими террористами, оккупировавшими Донецк и другие территории Донбасса. Представители общественных организаций города считают, что антиукраинские и провокационные действия со стороны представителей Оппозиционного блока являются недопустимыми и такими, что целенаправленно создают социальное напряжение в прифронтовом Мариуполе. "Мы все помним, какие последствия имело искусственное раздувание Партией регионов "языкового вопроса" и "борьба с нацизмом" в 2014 году", - заявляют организаторы акции.
Активисты призывают жителей города 30 апреля прийти на Театральную площадь проукраинский митинг с требованием прекратить ползучее наступление сепаратистских и реваншистских сил.
Эмоционально отозвался на приглашение предприниматель, участник партизанского движения "Равлики" Богдан Чабан.
"С наступление тепла в Мариуполе резко активизировался сепаратизм. По городу расставлены палатки "оппозиционного блока" призывающие остановить "нацизм" и защитить "русскоговорящее население". По всей Донецкой области государственные должности занимают люди, которые в 2014 году организовывали референдум, звали Путина, некоторые даже умудрялись повоевать", - констатировал он на своей странице в Фейсбуке.
Богдан Чабан выложил фотографию своего "военного рюкзака" и написал, что "это все, что осталось со мной из моего дома в Донецке".
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В четверг, 27 апреля, прокуратурой Одесской области начато уголовное производство, в связи с принятием Одесским городским советом решения относительно изменения названий улиц и переулков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
"Так, в принятом решении усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов)", - говорится в сообщении.
Сейчас досудебное расследование поручено Следственному управлению Главного управления Нацполиции в Одесской области.
Как сообщалось, Одесский городской совет на сессии в среду, 26 апреля, вернул названия части улиц, которые ранее были переименованы в рамках декоммунизации.
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Невже маріупольці не наїлись "русского мира" в 2014 році та обстрілу мікрорайону Восточний?
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Как мэр Конотопа изгнал медведчуковских бесов. Вот так нужно очищать от них все уголки Украины
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слава одесскому шашлыку "2 мая"!! уряя таварищи!!
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Ці палатки мали бути спалені ще по дорозі на місце призначення...
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Это к стати не плохой повод собрать в кучу этот "жопоблок" и притопить их нахер!
Благо - море рядом!
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Майдан на РАБссии 29 апреля может превратиться всё в ПОБОИЩЕ...
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- емблема політкомпанії "Імпічмент Порошенку і Повне Перезавантаження Перевиборами Укрвлади"
Кожен може взяти участь в політкомпанії, якщо почепить собі на одяг(сумку, авто...) стікер з емблемою ІППППУ!
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Огромная ошибка, что эта партия и ей подобные не запрещены в Украине, как партии террористической направленности, раскалывающие Украину, ведущие антиукраинскую, сепаратистскую деятельность.
Это все значит, что Оппонблок и ей подобные партии террористической направленности в будущем еще принесут очень много вреда государству и будут являться постоянным источником дестабилизации и раскола страны.
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Валерий Соловей,эхо Мацквы...сегодня...
Вполне возможно итак,но быдло рюсскае не готово дохнуть за Мировую Революцию...
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А палатки их пропагандонские на передовой расставить -пусть там пропагандируют за рюзька-фашистский мир и минские договоренности- под минами и летящими в наших бойцов снарядами от оккупантов!
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