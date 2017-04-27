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Все про:Мариуполь (4048) оккупация (6890) сепаратизм (12729) оппозиционный блок (317)

 Мариупольцев призывают выйти на митинг единства: "Оппоблок" раскалывает общество, создавая очаг напряженности, как в 2014 году". ФОТОрепортаж

Жителей Мариуполя приглашают принять участие в митинге против реванша сепаратизма и для того, чтобы показать, что Мариуполь - это Украина.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОстроВ, об этом сообщают организаторы мероприятия.

"Приглашаем вас на митинг единства "Маріуполь - це ми!", который должен продемонстрировать единство Мариупольской общины и подчеркнуть, что Мариуполь - украинский город!" - отмечают организаторы.


Мариупольцев призывают выйти на митинг единства: Оппоблок раскалывает общество, создавая очаг напряженности, как в 2014 году 01

"Поводом для проведения акции стали действия местной ячейки Оппоблока, направленные на раскол общества и создание очага напряженности, аналогичного ситуации 2014 года. Попытки реванша сепаратизма начались с выступления на сессии Мариупольского городского совета депутата Андрея Федая, который от имени фракции призвал прекратить "преследование и ущемление прав русскоязычных граждан", - говорится в публикации.

По мнению другого депутата горсовета Максима Бородина, "выступление с трибуны горсовета Андрея Федая состоит из манипуляций (надуманные вопросы языка, "фашизм и нацизм" вперемешку с остатками пост-советской пропаганды), направленных на разжигание противостояния в Донецкой области. Ровно такие же спекуляции бывших "регионалов" привели к событиям 2014 и последующей оккупации Донецкой области!"

Смотрите также: "Сепаратистів геть з Конотопа" - мэр города Семенихин лично принял участие в прекращении акции "Украинского выбора". ВИДЕО

"Идеи сепаратизма были вынесены из сессионного зала на улицы Мариуполя. В агитационных палатках Оппозиционного блока людям раздавали листовки, в которых от Украины (не от России и боевиков!), требуют выполнять Минские соглашения. Собираются подписи в защиту русскоязычных граждан от "нацизма". Патриотическое движение в прифронтовом Мариуполе заявляет, что экс-регионалы, сменившие название своей политической силы, таким образом действуют в унисон с российскими террористами, оккупировавшими Донецк и другие территории Донбасса. Представители общественных организаций города считают, что антиукраинские и провокационные действия со стороны представителей Оппозиционного блока являются недопустимыми и такими, что целенаправленно создают социальное напряжение в прифронтовом Мариуполе. "Мы все помним, какие последствия имело искусственное раздувание Партией регионов "языкового вопроса" и "борьба с нацизмом" в 2014 году", - заявляют организаторы акции.

Активисты призывают жителей города 30 апреля прийти на Театральную площадь проукраинский митинг с требованием прекратить ползучее наступление сепаратистских и реваншистских сил.
Эмоционально отозвался на приглашение предприниматель, участник партизанского движения "Равлики" Богдан Чабан.
"С наступление тепла в Мариуполе резко активизировался сепаратизм. По городу расставлены палатки "оппозиционного блока" призывающие остановить "нацизм" и защитить "русскоговорящее население". По всей Донецкой области государственные должности занимают люди, которые в 2014 году организовывали референдум, звали Путина, некоторые даже умудрялись повоевать", - констатировал он на своей странице в Фейсбуке.

Богдан Чабан выложил фотографию своего "военного рюкзака" и написал, что "это все, что осталось со мной из моего дома в Донецке".

Мариупольцев призывают выйти на митинг единства: Оппоблок раскалывает общество, создавая очаг напряженности, как в 2014 году 02

"А еще он (рюкзак, - ред.) помнит цинк патронов 7,62 на 39, помнит 5-6 штук гранат РГД-5, запасные магазины, сухпай, перевязочные материалы. Помнит как был в Песках и Иловайске. Помнит как был на похоронах молодых парней... Мариуполь, если вы не хотите,чтобы у вас тоже был " такой" рюкзак, то приходите 30-го апреля в 14-00 на театральную площадь. Приходите в вышиванках, с желто-голубыми флагами и хорошим настроением. Приходите, чтобы напомнить,что Мариуполь это украинский город. Приходите,чтобы не слышать крики "Рассея", чтобы не было бандитов, которые заберут ваш дом. Чтобы у вас не было 2-х контузий и пары десятков похороненных друзей", - написал Чабан.
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У меня один вопрос а где СБУ и прокуратура и почему жопоблок в полном составе не сидит на нарах
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Майдан на РАБссии 29 апреля с лозунгом против Путлера педофила " НАДОЕЛ"...Навальный с Мальцевым ПОРВУТ РАБссию..
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Ну депутат "гос дуры" яровая не просто так законны пишет! Ну зарплаты сотрудникам фсб не просто так подымают! Ну русгвардию не просто так создали, видимо знают о предстоящим кипеше!
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Прокуратура открыла дело из-за коммунизации и кацапизации улиц в Одессе

Мариупольцев призывают выйти на митинг единства: "Оппоблок" раскалывает общество, создавая очаг напряженности, как в 2014 году" - Цензор.НЕТ 2720

В четверг, 27 апреля, прокуратурой Одесской области начато уголовное производство, в связи с принятием Одесским городским советом решения относительно изменения названий улиц и переулков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"Так, в принятом решении усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов)", - говорится в сообщении.


Сейчас досудебное расследование поручено Следственному управлению Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Как сообщалось, Одесский городской совет на сессии в среду, 26 апреля, вернул названия части улиц, которые ранее были переименованы в рамках декоммунизации.
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Прикро і сумно від таких новин.
Невже маріупольці не наїлись "русского мира" в 2014 році та обстрілу мікрорайону Восточний?
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В самом начале президентства Порошенко сказал,что борец за порядок должен посадить трёх своих друзей.Порошенко,а почему твои друзья рыги гуляют на свободе?Почему они при власти везде и правят бал.Что, боишься остаться один на один с народом?Что, тебе нужна прослойка между тобой и народом из номенклатурной рыговщины?
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Победит снова ахмет.Поскольку он может организованно пригнать бюджетников на антимитинг. Вариант дохлый.Украинцы-патриоты будут снова в меньшинстве. Пока не будет проукраинского национального правительства,все потуги будут напрасными. Активное меньшинство будет упираться в стену непонимания и нежелания бюракратии и ментов. В общем все как в Донецке в 2014.......
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бабульки-ватницы и титушня не будут рисковать жизнью в уличных боях, если ахмедулин не привезет бандюков реальных, то гопоблоку ловить нечего!!
слава одесскому шашлыку "2 мая"!! уряя таварищи!!
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Не надо быть таким самоуверенным. Под танки бабульки уже ложились.
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Поддерживая очаги напряжённости и подбрасывая сухие дровишки в эти очаги по всей Украине, тем самым Барыга пытается отвлечь внимание украинцев от своих офшоров, от воровства, от рошен.
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анекдот.РАБссия за 2017 лет от Рождества Христового построила только Финляндию в 1940 году,в марте..
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Ну якщо Маріуполь за 3 роки війни. ще не зрозумів як треба поступати з "ригами".то хто йому лікар?
Ці палатки мали бути спалені ще по дорозі на місце призначення...
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Опять всё люди должны делать. В Донецке тоже на вато людей надеялись, а в луганске?? Та вобще то люди как бЭ всю эту кодлу власть содержат, может пора уже власти начать выполнять свои прямые обязанности? В частности СБУ и МВД шоколяной гниды собаков?? Они когда работать начнут??? ну кроме воровства, откатов и крышевания бизнеса?? Кроме того вчерашний пример мера Конотопа показывает что власть при желании это сепарское кодло может мгновенно разнести в клочья. Но нет же, шоколядная кровававя кучерявая рошен тварь этого специально не делает.
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Бедоносец Рогоносец Путлер вам построит Украину,ЖДИТЕ КАРМАНЫ Шире
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До травня готуються сепари і риги, Одеса, Мріуполь.
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Ну и где СБУ? Шёл третий год войны, шокобанда соевая полностью под кремлядью лежит. Уже за сам факт раздачи таких листовок СБУ должна моментально снести все палатки , по быстрому найти организаторов и по одному желательно по тихому убить. И этой падле соевой ещё два года уничтожать Украину. А ведь за шоколядным , придёт косатая воровка путинская ВОна, тогда уже эта шваль сдаст Мариуполь по полной...Да и не только Мариуполь. Полностью путинская косатая гнида.
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Вата Путлеры недавно штурмовали Картонный Рейхстаг в Подмосковье...
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Мариупольских Сталагмитов возглавят Королевская и Бойко с вышками из НЕФТИ...
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Приходите!
Это к стати не плохой повод собрать в кучу этот "жопоблок" и притопить их нахер!
Благо - море рядом!
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рыгоанальные недобитки все никак не уймутся (
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С этим "Жоппоблоком" давно было нужно разобраться.скажем честно,если бы не заигрывания Порошенко с Оппоблоком для проталкивания в парламенте своих (чаще-личных) интересов,то давно бь от сепаратистских осколков ПР и их прихлебателей осталось бы только неприятное воспоминание.Но Пеця боится народ больше,чем врагов Украины.
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Кому я плачу налоги? Где полиция, СБУ, Турчинов и прочие?
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Валерий Соловей,сегодня Эхо Москвы.
Майдан на РАБссии 29 апреля может превратиться всё в ПОБОИЩЕ...
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РАБссия докажи что ты не педофильная Путлерская... а Свободный СаРай
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Почему из так называемого опоблока никто не сидит? Почему вилкулы, мураевы, рабиновичи, добкины и иже с ними ведут открыто антиукраинскую пропаганду и прекрасно себя чувствуют? Когда будут ответы на эти вопрос, как в прочем и на многие другие...
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ГУЛАГ в Украине хочешь? кацаКрысы Плешивого ток это и ждут..
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Мне пох твои кацакрысы и плешивые вместе взятые, понял? Демократия не есть вседозволенность! За открытую агитацию против украинских устоев и за сближение с парашей - эти пидары должны нести уголовную ответственность!!! Остальное всё муйня...
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когда труп соевой барыги начнёт разлагаца висящим на Майдане. Тогда и всю эту сепарскую кодлу посадят\ перережут А пока они под крышей из чоколядок Рошен.
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ты уверен?Сильно Сильно? скоро увидишь что это не так....Самое интересное впереди..
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А разве за эту ху*ню можно агитировать в Украине? Если нет, то где власть
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Це все наслідок нашої помилки 25.05.2014. І виправляти її все одно прийдеться, рано, чи пізно. Краще раніше
- емблема політкомпанії "Імпічмент Порошенку і Повне Перезавантаження Перевиборами Укрвлади"

Кожен може взяти участь в політкомпанії, якщо почепить собі на одяг(сумку, авто...) стікер з емблемою ІППППУ!
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Оппоблок сепаратистская партия корнями из Донбасса заигрывающая с оккупантом, ведущая антиукраинскую, сепаратистскую деятельность приведшую к войне и потере территорий.

Огромная ошибка, что эта партия и ей подобные не запрещены в Украине, как партии террористической направленности, раскалывающие Украину, ведущие антиукраинскую, сепаратистскую деятельность.
Это все значит, что Оппонблок и ей подобные партии террористической направленности в будущем еще принесут очень много вреда государству и будут являться постоянным источником дестабилизации и раскола страны.
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Москва может превратиться в ЗОНУ БЕДСТВИЯ...
Валерий Соловей,эхо Мацквы...сегодня...
Вполне возможно итак,но быдло рюсскае не готово дохнуть за Мировую Революцию...
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Нет сепаратизму!Всех сепаров на доскУ объявления в трусиках прибить!..))
А палатки их пропагандонские на передовой расставить -пусть там пропагандируют за рюзька-фашистский мир и минские договоренности- под минами и летящими в наших бойцов снарядами от оккупантов!
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Сепаратизма в Украине нет и не было.Есть Коллаборационизм ДАУНбасса,это когда быдло просит помощь другого СаРайного хасударства,в данном случае Сталагмиты РАБссии...
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Что же доблестные "защитники Украины" типа свободовцев и азовов молчат? Ах да, они заняты покраской арки в Киеве, это важно. Арка не может ответить, а владельцы мариупольских палаток могут и в морду дать
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажМариупольцев призывают выйти на митинг единства: "Оппоблок" раскалывает общество, создавая очаг напряженности, как в 2014 году". ФОТОрепортаж
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