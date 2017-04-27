 Мариупольцев призывают выйти на митинг единства: "Оппоблок" раскалывает общество, создавая очаг напряженности, как в 2014 году". ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОстроВ , об этом сообщают организаторы мероприятия."Приглашаем вас на митинг единства "Маріуполь - це ми!", который должен продемонстрировать единство Мариупольской общины и подчеркнуть, что Мариуполь - украинский город!" - отмечают организаторы."Поводом для проведения акции стали действия местной ячейки Оппоблока, направленные на раскол общества и создание очага напряженности, аналогичного ситуации 2014 года. Попытки реванша сепаратизма начались с выступления на сессии Мариупольского городского совета депутата Андрея Федая, который от имени фракции призвал прекратить "преследование и ущемление прав русскоязычных граждан", - говорится в публикации.По мнению другого депутата горсовета Максима Бородина, "выступление с трибуны горсовета Андрея Федая состоит из манипуляций (надуманные вопросы языка, "фашизм и нацизм" вперемешку с остатками пост-советской пропаганды), направленных на разжигание противостояния в Донецкой области. Ровно такие же спекуляции бывших "регионалов" привели к событиям 2014 и последующей оккупации Донецкой области!""Идеи сепаратизма были вынесены из сессионного зала на улицы Мариуполя. В агитационных палатках Оппозиционного блока людям раздавали листовки, в которых от Украины (не от России и боевиков!), требуют выполнять Минские соглашения. Собираются подписи в защиту русскоязычных граждан от "нацизма". Патриотическое движение в прифронтовом Мариуполе заявляет, что экс-регионалы, сменившие название своей политической силы, таким образом действуют в унисон с российскими террористами, оккупировавшими Донецк и другие территории Донбасса. Представители общественных организаций города считают, что антиукраинские и провокационные действия со стороны представителей Оппозиционного блока являются недопустимыми и такими, что целенаправленно создают социальное напряжение в прифронтовом Мариуполе. "Мы все помним, какие последствия имело искусственное раздувание Партией регионов "языкового вопроса" и "борьба с нацизмом" в 2014 году", - заявляют организаторы акции.Активисты призывают жителей города 30 апреля прийти на Театральную площадь проукраинский митинг с требованием прекратить ползучее наступление сепаратистских и реваншистских сил.Эмоционально отозвался на приглашение предприниматель, участник партизанского движения "Равлики" Богдан Чабан "С наступление тепла в Мариуполе резко активизировался сепаратизм. По городу расставлены палатки "оппозиционного блока" призывающие остановить "нацизм" и защитить "русскоговорящее население". По всей Донецкой области государственные должности занимают люди, которые в 2014 году организовывали референдум, звали Путина, некоторые даже умудрялись повоевать", - констатировал он на своей странице в Фейсбуке.Богдан Чабан выложил фотографию своего "военного рюкзака" и написал, что "это все, что осталось со мной из моего дома в Донецке".

"А еще он (рюкзак, - ред.) помнит цинк патронов 7,62 на 39, помнит 5-6 штук гранат РГД-5, запасные магазины, сухпай, перевязочные материалы. Помнит как был в Песках и Иловайске. Помнит как был на похоронах молодых парней... Мариуполь, если вы не хотите,чтобы у вас тоже был " такой" рюкзак, то приходите 30-го апреля в 14-00 на театральную площадь. Приходите в вышиванках, с желто-голубыми флагами и хорошим настроением. Приходите, чтобы напомнить,что Мариуполь это украинский город. Приходите,чтобы не слышать крики "Рассея", чтобы не было бандитов, которые заберут ваш дом. Чтобы у вас не было 2-х контузий и пары десятков похороненных друзей", - написал Чабан.