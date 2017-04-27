 В Харькове за взятку 200 тыс. грн пытались купить остановку общественного транспорта, - Сарган. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в Фейсбук пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган.
"Женщина-директор требовала и получила от харьковчанина средства за заключение договора купли-продажи нежилого помещения, а именно остановки общественного транспорта. По предварительным данным ее собирались использовать в качестве торгового павильона. 50 тыс. грн директор предложила заплатить официально, а еще 200 тыс. грн - ей, за согласие на продажу", - написала Сарган.
Сегодня взяточница задержана при получении указанной суммы.
Досудебное расследование проводится по ч. 4 ст. 368-3 УК Украины - подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой нормы.
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Рассказываю, как мне - тоже за взятку, предлагали поучаствовать в купле-продаже остановки.
Было время, один бизнесмен попросил меня посодействовать, чтобы трамвайную остановку, которая находится напротив его кафе, не переносили дальше - по пути следования трамвая, где находится еще одно кафе.
Якобы, как мне объяснил бизнесмен, пригласивший меня на ужин, эту остановку купил его конкурент, владелец второго кафе, и теперь он хочет утереть всем сопли и перенести остановку общественного транспорта к своему кафе. Дело будто бы только за решением власти осталось.
Что характерно, выпили мы с обидевшимся на проблему остановок бизнесменом много: сколько душа позволила. При этом, чем он пьянее становился, тем больше не верил мне, что я могу повлиять на остановочную ситуацию, что я остановлю произвол.
А я ему отвечал: слово даю , остановлю. И мы пили дальше.
Кстати, я повлиял на ситуацию: никто остановку не перенес. Причем безо всяких взяток. Перенести остановку в городе невозможно. По крайней мере, было невозможно в те времена, о которых я говорю. Когда моим лучшим другом был мэр моего города.
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