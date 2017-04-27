 В Днепропетровской области задержан гражданин, который за 35 тыс. грн планировал решить вопрос предоставления отсрочки от службы в армии, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, задержанный вместе с гражданкой требовал от гражданина неправомерную выгоду в размере 35 тысяч гривен для дальнейшей их передачи должностным лицам одного из военкоматов за предоставление отсрочки от прохождения воинской службы.
"Злоумышленник был задержан на горячем при получении указанной суммы", - отметила Калиновская.
Она также подчеркнула, что задержание проводилось в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.
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