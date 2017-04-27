EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Происшествия, Фоторепортаж
  364  5
Материалы по теме:
Все про:взятка (3827) Днепропетровщина (1249) задержание (5566) Нацполиция (7120) военкомат (147)

 В Днепропетровской области задержан гражданин, который за 35 тыс. грн планировал решить вопрос предоставления отсрочки от службы в армии, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Днепропетровской области сотрудники управления защиты экономики областного управления Национальной полиции совместно со следователями Криворожского отдела полиции при процессуальном руководстве Криворожской городской прокуратуры №3 задержали гражданина, который вымогал и получил взятку в размере 35 тысяч гривен за решение вопроса с военкоматом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

По ее словам, задержанный вместе с гражданкой требовал от гражданина неправомерную выгоду в размере 35 тысяч гривен для дальнейшей их передачи должностным лицам одного из военкоматов за предоставление отсрочки от прохождения воинской службы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Глава комиссии по вопросам экологии Киевского облсовета задержан за получение 10 тыс. долл. взятки, - прокуратура. ФОТО


В Днепропетровской области задержан гражданин, который за 35 тыс. грн планировал решить вопрос предоставления отсрочки от службы в армии, - Нацполиция 01

В Днепропетровской области задержан гражданин, который за 35 тыс. грн планировал решить вопрос предоставления отсрочки от службы в армии, - Нацполиция 02

В Днепропетровской области задержан гражданин, который за 35 тыс. грн планировал решить вопрос предоставления отсрочки от службы в армии, - Нацполиция 03

"Злоумышленник был задержан на горячем при получении указанной суммы", - отметила Калиновская.

Она также подчеркнула, что задержание проводилось в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пока власть будет воровать ,будут воровать все. Рыба гниет с головы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Интересно по какой статье они собираются привлекать, этого гражданина, если гражданин не есть должносным лицом военкомата ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
В том-то и цимус! Этого посадят, а должностное лицо навряд.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Давно уже пора было официально принять закон освобождающий от военной службы скажем за 100 тыщ грн. Эти деньги в свою очередь шли бы на армию, под строгим контролем.
Не хочешь служить? Плати тем, кто служит.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Днепропетровской области задержан гражданин, который за 35 тыс. грн планировал решить вопрос предоставления отсрочки от службы в армии, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти