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Все про:взятка (3827) депутат (2881) Киевская область (1494) облсовет (331) прокуратура (2845) СБУ (14094)

 Глава комиссии по вопросам экологии Киевского облсовета задержан за получение 10 тыс. долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

взятка

27 апреля следователями прокуратуры города Киева совместно с СБУ при получении взятки задержан депутат Киевского областного совета, председатель постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования, водных ресурсов, ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и других чрезвычайных ситуаций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Указанный депутат требовал от директора одного из предприятий Киевской области 10 тыс. долл. за согласование возглавляемой им комиссией проекта решения Киевского областного совета о предоставлении предприятию специального разрешения на пользование недрами, а также за обеспечение принятия этого решения на сессии облсовета.

"Злоумышленник задержан после получения им второй части неправомерной выгоды в сумме 6 000 долларов и принятия Киевским областным советом решения о согласовании ходатайства субъекта предпринимательской деятельности по предоставлению специального разрешения на пользование недрам

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Глава комиссии по вопросам экологии Киевского облсовета задержан за получение 10 тыс. долл. взятки, - прокуратура 01

В настоящее время в помещении Киевского облсовета и по месту жительства фигуранта проводятся обыски", - говорится в сообщении.

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