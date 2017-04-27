 Глава комиссии по вопросам экологии Киевского облсовета задержан за получение 10 тыс. долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Указанный депутат требовал от директора одного из предприятий Киевской области 10 тыс. долл. за согласование возглавляемой им комиссией проекта решения Киевского областного совета о предоставлении предприятию специального разрешения на пользование недрами, а также за обеспечение принятия этого решения на сессии облсовета.
"Злоумышленник задержан после получения им второй части неправомерной выгоды в сумме 6 000 долларов и принятия Киевским областным советом решения о согласовании ходатайства субъекта предпринимательской деятельности по предоставлению специального разрешения на пользование недрам
В настоящее время в помещении Киевского облсовета и по месту жительства фигуранта проводятся обыски", - говорится в сообщении.
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