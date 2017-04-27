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 Киевские новости, Фоторепортаж
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 Люди, назвавшие себя "Правым сектором" и "Свободой", остановили работы по раскраске арки "Дружбы народов" в центре Киева. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Неизвестные, которые называют себя активистами "ПС" и "Свободы", остановили работы по раскраске арки "Дружбы народов" в центре Киева.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Люди, которые называют себя "Правым сектором" и "Свободой" остановили работу под аркой.

Люди, назвавшие себя Правым сектором и Свободой, остановили работы по раскраске арки Дружбы народов в центре Киева 01Люди, назвавшие себя Правым сектором и Свободой, остановили работы по раскраске арки Дружбы народов в центре Киева 02Люди, назвавшие себя Правым сектором и Свободой, остановили работы по раскраске арки Дружбы народов в центре Киева 03Люди, назвавшие себя Правым сектором и Свободой, остановили работы по раскраске арки Дружбы народов в центре Киева 04


Вместе с тем, подрядчик, который "модернизирует" арку, временно приостановил работы до завтра. "Будем ждать решение КМДА", - сообщил подрядчик, не пожелав представиться.

Люди, назвавшие себя Правым сектором и Свободой, остановили работы по раскраске арки Дружбы народов в центре Киева 05Люди, назвавшие себя Правым сектором и Свободой, остановили работы по раскраске арки Дружбы народов в центре Киева 06

После этого спецтехника, которая была задействована для обновления арки, покинула место работ.

Люди, назвавшие себя Правым сектором и Свободой, остановили работы по раскраске арки Дружбы народов в центре Киева 07

Напомним, компании CFC Consulting, которая выиграла тендер на осуществление коммуникации во время Евровидения в Киеве, запланировала арт-инсталляцию "Arch of Diversity" (Арка разнообразия), разукрасив арку "Дружбы народов" в центре Киева.
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правильно сделали
убрать гомосятину
должно бить только два цвета
Люди, назвавшие себя "Правым сектором" и "Свободой", остановили работы по раскраске арки "Дружбы народов" в центре Киева - Цензор.НЕТ 5467
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чем им покраска арки то мешала?? заняться видимо нечем....как важные дела делать, так никого нет, а как херней страдать так сразу толпа "активистов" набежала!!!
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Як на мене, синій - занадто темний. Треба було світліший блакитний колір узяти, щоб гармоніював із верхніми кольорами, а не контрастував.
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Норм как по мне, стёб над "дружбой" народов и отличные двойные смыслы, при этом выглядит лучше чем до раскраски.
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А вот если,после ливня,на небе взойдет радуга!
Что в такой ситуации делать пламенным патриётам и гомофобам.Вот как в такой ситуации правильно себя вести.Чисто по пацански,что б не дай жеж не офоршмачиться!
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Arch of Diversity. Вы не понимаете в каком смысле организаторы используют это слово diversity? Или притворяетесь? Теперь это арка ЛГБТ.
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отвлекись от геев, ты слишком много о них знаешь и думаешь
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Маляров прогнать не сложно. Но, что они будут делать, если обычная радуга на небо выползет?
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По понятиям,надо лечь ногами в сторону радуги,руками прикрыть дупу,и кричать чур меня,я не пидорас!
Ну как то так.
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Везде видят гомосятину. Ну так на радугу посмотрите и тоже увидите там зайчиков.
А вообще можно было покрасить в желто-синий!
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Чого? Хіба важливо, яких кольорів буде арка, під якою висітимуть кацапи?
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Зачем ты так. Его сегодня же ночью растащат. Только покрасили.
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Пояснюю :Тому,що цю арку треба демонтувати ,а не фарбувати,все просто.Ярмо треба скидати,а не прикрашати .
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А чё ж , они , не действовали так резво , когда надо было остановить освобождение Мартыненка на поруки ? ...
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Так то не с тридарами воевать. Там по башке могут так настучать, что мало не покажется.
Да и спонсоры приказа не давали.
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как трудно жить....жуки на картофане,радуга после дождя....инфаркт микарда--вот такой рубец!
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истукани совкодрочеров нужно уничтожать

тамбовский волк друг москалям
каждий день єти мрази убивают и калечат украинцев на Донбасе
---
В Польше решили снести целый список советских памятников

https://vz.ru/news/2016/10/24/839890.html
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Печь!
А что печь?
-Разломать!
Та нет.
А понял печь побелить!
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Хернёй маются .Война в стране . А у них радуга ...
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Да уж...
Писал пару дней назад, когда краситьначали, но повторюсь.

Кто хочет видеть радугу - видит радугу. Кто хочет видеть символ педиков...кто тому Фрейд.?
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Покрасить в цвета радуги - клевая идея ...
Но латентные пидарасы везде видят заговор пидарасов - и что бы скрыть свою заднеприводную сущьность начинают трубить на всех углах что Пидарасы вокруг ...
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Бред какой-то. Неужто свобода и пс такие глупые, чтоб мешать грешное с праведным? У комуняк красный флаг - давайте уберем из цветовой гаммы нашей жизни красный цвет. У рыг бело-синий цвет - давайте уберем все бело-синее. И что в итоге останется? Во всем нужно руководствоваться здравым смыслом, а не бредятиной.
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Молодцы,"патриоты". Все проблемы в Украине они уже решили,всех предателей и ворюг пересажали-перевешали.Ну,вот теперь и за лгбт можно взяться.
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маразмы нашего городка: геи атакуют, ПС на страже
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Самый сок в том, что в радужные цвета арку раскрашивает.... "Свобода"!

хехе.

До речі, мені ідея подобається.

Треба комусь подякувати за ідею та ініціативу.
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиЛюди, назвавшие себя "Правым сектором" и "Свободой", остановили работы по раскраске арки "Дружбы народов" в центре Киева. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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