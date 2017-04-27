 Люди, назвавшие себя "Правым сектором" и "Свободой", остановили работы по раскраске арки "Дружбы народов" в центре Киева. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

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Люди, которые называют себя "Правым сектором" и "Свободой" остановили работу под аркой.
Вместе с тем, подрядчик, который "модернизирует" арку, временно приостановил работы до завтра. "Будем ждать решение КМДА", - сообщил подрядчик, не пожелав представиться.
После этого спецтехника, которая была задействована для обновления арки, покинула место работ.
Напомним, компании CFC Consulting, которая выиграла тендер на осуществление коммуникации во время Евровидения в Киеве, запланировала арт-инсталляцию "Arch of Diversity" (Арка разнообразия), разукрасив арку "Дружбы народов" в центре Киева.
убрать гомосятину
должно бить только два цвета
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Что в такой ситуации делать пламенным патриётам и гомофобам.Вот как в такой ситуации правильно себя вести.Чисто по пацански,что б не дай жеж не офоршмачиться!
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Ну как то так.
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А вообще можно было покрасить в желто-синий!
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Да и спонсоры приказа не давали.
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тамбовский волк друг москалям
каждий день єти мрази убивают и калечат украинцев на Донбасе
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В Польше решили снести целый список советских памятников
https://vz.ru/news/2016/10/24/839890.html
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А что печь?
-Разломать!
Та нет.
А понял печь побелить!
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Писал пару дней назад, когда краситьначали, но повторюсь.
Кто хочет видеть радугу - видит радугу. Кто хочет видеть символ педиков...кто тому Фрейд.?
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Но латентные пидарасы везде видят заговор пидарасов - и что бы скрыть свою заднеприводную сущьность начинают трубить на всех углах что Пидарасы вокруг ...
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хехе.
До речі, мені ідея подобається.
Треба комусь подякувати за ідею та ініціативу.
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