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 Полиция задержала боевика "Оплота" с военным билетом "ДНР" на Донетчине. ФОТО

Сотрудники полиции Донецкой области совместно с Госпогранслужбой задержали боевика незаконного вооруженного формирования "Оплот" террористической группировки "ДНР".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Как отмечается, в среду, 26 апреля, во время проверки на контрольном пункте пропуска около Новотроицкого полицейские совместно с пограничниками остановили грузовой автомобиль, за рулем которой находился ранее судимый местный житель Донецка.

Как выяснилось, мужчина более 4 месяцев проходил службу в батальоне "Оплот".

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С сентября 2015 года он нес службу в 5-й отдельной мотострелковой бригаде террористической группировки "ДНР" в составе разведывательной роты. Получив должность водителя, пособник боевиков развозил личный состав на позиции и отвозил к месту дислокации.

После службы в "Оплоте" мужчина приехал в Мариуполь, где его товарищ предложил работу водителем-дальнобойщиком.

Также отмечается, что правоохранители изъяли у задержанного лица военный билет и другие документы, подтверждающие его службу в "Оплоте".

Полиция задержала боевика Оплота с военным билетом ДНР на Донетчине 01Полиция задержала боевика Оплота с военным билетом ДНР на Донетчине 02

По данному факту открыто уголовное производство по ст.260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса.

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Фото на "документе" в майке, как романтично
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Красава , ума палата . С таким макументом прогуливаться , дорогого стоит !
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ДурНР - понарошку. А писты за ДурНР - реально. Думайте, новососы.
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главный претендент. практически лауреат.
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майка-алкоголичка в военном билете єто конечно мощь ))))
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Как говорится -в чем мать родила, в трусах и в майке
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция задержала боевика "Оплота" с военным билетом "ДНР" на Донетчине. ФОТО
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