 Полиция задержала боевика "Оплота" с военным билетом "ДНР" на Донетчине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.Как отмечается, в среду, 26 апреля, во время проверки на контрольном пункте пропуска около Новотроицкого полицейские совместно с пограничниками остановили грузовой автомобиль, за рулем которой находился ранее судимый местный житель Донецка.Как выяснилось, мужчина более 4 месяцев проходил службу в батальоне "Оплот".С сентября 2015 года он нес службу в 5-й отдельной мотострелковой бригаде террористической группировки "ДНР" в составе разведывательной роты. Получив должность водителя, пособник боевиков развозил личный состав на позиции и отвозил к месту дислокации.После службы в "Оплоте" мужчина приехал в Мариуполь, где его товарищ предложил работу водителем-дальнобойщиком.Также отмечается, что правоохранители изъяли у задержанного лица военный билет и другие документы, подтверждающие его службу в "Оплоте".

По данному факту открыто уголовное производство по ст.260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса.