 Директор автошколы задержан в Торецке при получении 2 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
"Установлено, что директор указанного учреждения требовал от одного из учеников денежное вознаграждение в размере 2 тыс. грн за успешную сдачу экзамена и последующее получение свидетельства об окончании обучения. 27 апреля чиновника разоблачили при получении взятки. Денежные средства изъяты", - говорится в сообщении.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) УК Украины.
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При чем тут директор автошколы ?
Это тоже самое что задержать директора средней школы, за взятку, за получение диплома университета им.Шевченко.
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такая цена это вообще подарок.
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Сидеть тебе не пересидеть.... килька.... Насировы всей ВР, ржут и председателями становятся, со всякими повышениями. Нельзя мало брать! Атмазацца нечем будет!
Того, кто крадёт крючок с пояса, казнят, а тот, кто крадёт царство, становится правителем. Чжуан-Цзы. IV ст. до н.э.
Для того, чтобы воровать с успехом, нужно обладать только проворством и жадностью. Жадность в особенности необходима, потому что за малую кражу можно попасть под суд.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, "История одного города".
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