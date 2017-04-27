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Все про:взятка (3827) прокуратура (2845) автошкола (7) Донецкая область (4054) Торецк (20)

 Директор автошколы задержан в Торецке при получении 2 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО

Прокуратура совместно с Управлением защиты экономики в Донецкой области Национальной полиции Украины задержали при получении взятки директора Торецкой автомобильной школы ООО "Содействие обороне Украины".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

"Установлено, что директор указанного учреждения требовал от одного из учеников денежное вознаграждение в размере 2 тыс. грн за успешную сдачу экзамена и последующее получение свидетельства об окончании обучения. 27 апреля чиновника разоблачили при получении взятки. Денежные средства изъяты", - говорится в сообщении.

Директор автошколы задержан в Торецке при получении 2 тыс. грн взятки, - прокуратура 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: При попытке дать 3 тыс. долл. взятки на Днепропетровщине задержан фигурант "рейдерского дела", - ГПУ. ФОТО

Директор автошколы задержан в Торецке при получении 2 тыс. грн взятки, - прокуратура 02

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) УК Украины.

Смотрите: Чиновник "Укрпочты" на Хмельнитчине вымогал у предшественницы 4 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО
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МОЛОДЦІ!!!!!!!!!!!! ЗЛОВИЛИ ГОЛОВНОГО КОРРУПЦІОНЕРА КРАЇНИ!!!!!! ТЕПЕР КОРРУПЦІЯ ЗНЕШКОДЖЕНА!
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Я шо то не пойму, разве экзамены сдают не в МРЕО ?
При чем тут директор автошколы ?
Это тоже самое что задержать директора средней школы, за взятку, за получение диплома университета им.Шевченко.
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покажите того идиота, что на него настучал. :D
такая цена это вообще подарок.
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Це затримання буде золотими літерами вписане в історію викорінення хабарництва в Україні.
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директор автошколы задержан за 2 тысячи, а насиров отпущен
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Директор автошколы задержан в Торецке при получении 2 тыс. грн взятки, - прокуратура.

Сидеть тебе не пересидеть.... килька.... Насировы всей ВР, ржут и председателями становятся, со всякими повышениями. Нельзя мало брать! Атмазацца нечем будет!

Того, кто крадёт крючок с пояса, казнят, а тот, кто крадёт царство, становится правителем. Чжуан-Цзы. IV ст. до н.э.
Для того, чтобы воровать с успехом, нужно обладать только проворством и жадностью. Жадность в особенности необходима, потому что за малую кражу можно попасть под суд.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, "История одного города".
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Сумма взятки у нас всегда обратно пропорциональна сроку уголовной ответственности
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У мене по затриманням складається враження , що в Україні всі хабарники, окрім хіба що верховної ради, кабінету міністрів, адміністрації президента ну і самого Петра.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДиректор автошколы задержан в Торецке при получении 2 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО
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