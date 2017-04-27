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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Госдепартамент США (608) сотрудничество (598) США (12448) Пристайко (42)

 "Украина была и остается приоритетом повестки дня Администрации США", - представитель Госдепа. ФОТО

США отмечают важность дальнейшего продвижения внутренних реформ в Украине.

Об этом говорится в сообщении МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Украина была и остается приоритетом повестки дня Администрации США", - заявила помощник госсекретаря США по политико-военным вопросам Тина Кайданов во время встречи с первым заместителем Министра иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

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Украина была и остается приоритетом повестки дня Администрации США, - представитель Госдепа 01

Собеседники обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, в частности в сфере военной помощи США. Американская сторона отметила важность дальнейшего продвижения внутренних реформ в Украине и подчеркнула неизменность твердой поддержки Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины.
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Пока что Украина не ощущает приоритетов.Помощь мизерная,еще и хотят урезать,давление на паРашу слабое и оружия от Америки нет.
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правду все равно не скажут,а дипломатические отмазки типа двухстроронние отношения в нужном русле продвигаются...
спецом для кацаПсинскага быдла Соловьёвых Сикелёвых..
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Шариков звонит в кремль...:
-Ваван ВАТАн,я дагаварылся с Омерикой, Трампыч приезжает в конце мая в Москву,готовь Вазелин и самые лучшие Сталагмиты...,
-есть товарыстч Шариков,сказал педофил Плешивый и повесил винтарь..
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Ага, приоритеты. Шлёп финансирование на 68%.
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вот такое ушлепистое и пришлют на украину и в какой туалет ему ходить, в женский или мужской?
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так зараз називають тих,хто віддав ядерну зброю за шмат паперу...Пріорітет...
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Украина была и остается приоритетом повестки дня Администрации США", - представитель Госдепа. ФОТО
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