 "Украина была и остается приоритетом повестки дня Администрации США", - представитель Госдепа. ФОТО

Об этом говорится в сообщении МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Украина была и остается приоритетом повестки дня Администрации США", - заявила помощник госсекретаря США по политико-военным вопросам Тина Кайданов во время встречи с первым заместителем Министра иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.
Собеседники обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, в частности в сфере военной помощи США. Американская сторона отметила важность дальнейшего продвижения внутренних реформ в Украине и подчеркнула неизменность твердой поддержки Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины.
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Украина с Францией и Германией разработала проект "дорожной карты" по Донбассу и передала на изучение России, - Пристайко(40)
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спецом для кацаПсинскага быдла Соловьёвых Сикелёвых..
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-Ваван ВАТАн,я дагаварылся с Омерикой, Трампыч приезжает в конце мая в Москву,готовь Вазелин и самые лучшие Сталагмиты...,
-есть товарыстч Шариков,сказал педофил Плешивый и повесил винтарь..
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