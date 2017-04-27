 Тайник с минами и тротилом выявлен в Донецкой области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Из тайника, который был обустроен в районе н.п. Первомайское Донецкой области, оперативники спецслужбы изъяли три реактивные противотанковые гранаты РПГ-22, четыре противотанковые и две противопехотные мины с взрывателями, более шести килограммов тротила в шашках, четыре выстрела и девять пороховых зарядов к гранатомету РПГ-7, пять электродетонаторов и более 11 тыс. патронов калибра 5,45 мм", - говорится в сообщении.
По оперативным данным, это оружие должно было быть использована террористами для диверсий против сил АТО.
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