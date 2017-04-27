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 В Житомирской области директор одной из опытных станций Национальной академии аграрных наук требовал 72 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Житомирской области сотрудники управления защиты экономики областного управления Национальной полиции совместно с прокуратурой области разоблачили директора одной из опытных станций Национальной академии аграрных наук, который требовал 72 тысячи гривен взятки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

По ее словам, руководитель требовал от предпринимателя 72 тысячи гривен за предоставление последнему в пользование государственного имущества для осуществления предпринимательской деятельности. Во время обыска правоохранители обнаружили 30 тысяч гривен.

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В Житомирской области директор одной из опытных станций Национальной академии аграрных наук требовал 72 тыс. грн взятки, - Нацполиция 01

В Житомирской области директор одной из опытных станций Национальной академии аграрных наук требовал 72 тыс. грн взятки, - Нацполиция 02

В Житомирской области директор одной из опытных станций Национальной академии аграрных наук требовал 72 тыс. грн взятки, - Нацполиция 03

В настоящее время проводятся следственные действия.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Житомирской области директор одной из опытных станций Национальной академии аграрных наук требовал 72 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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