 В Житомирской области директор одной из опытных станций Национальной академии аграрных наук требовал 72 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, руководитель требовал от предпринимателя 72 тысячи гривен за предоставление последнему в пользование государственного имущества для осуществления предпринимательской деятельности. Во время обыска правоохранители обнаружили 30 тысяч гривен.
В настоящее время проводятся следственные действия.
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