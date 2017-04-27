EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Политика Украины, Фоторепортаж
  2856  20
Материалы по теме:
Все про:суд (20734) Насиров (504)

 Суд продлил меру пресечения для Насирова. ФОТО (обновлено)

Суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и продлил срок наложенных на отстраненного главу ГФС Романа Насирова обязательств еще на два месяца.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

До 26 июня Насиров должен носить электронный браслет, являться на допросы, не выезжать из страны и сдать заграничные паспорта и др.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Линкявичюс о делах Насирова и Мартыненко: "Все следят будут ли они продвигаться или нет. Это является определенным индикатором"

Судья Виктория Кицюк зачитала решение в отсутствии Насирова, его адвокатов и прокуроров. Под конец в зале появился прокурор Роман Симкив.

Суд продлил меру пресечения для Насирова 01

Ранее сообщалось, что сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". Врачи Феофании вначале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт. В итоге прокурора САП не допустили в больничную палату к Насирову. По словам Холодницкого, решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий по данному делу было принято, так как правоохранителям стало известно о возможном выезде Насирова за границу, а также из-за вероятности уничтожения доказательств. Также в сети было обнародовано видео вручения подозрения главе ГФС Насирову в больнице "Феофания": " Тю, так человек непрытомный, а вы ему читаете ".

Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

Позже стало известно, что НАБУ готовит ходатайство об избрании меры пресечения Насирову. А защитники главы ГФС заявили, что состояние Насирова ухудшилось, ему делают операцию. Вместе с тем, у Холодницкого есть сомнения по поводу диагноза Насирова.

3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.

Сам Насиров в своем интервью заявил: "Я сотрудничал со следствием с середины прошлого года, начиная с первого допроса".

4-5 марта суд не смог избрать меру пресечения Насирову и перенес заседание на 6 марта. Опасаясь, что Насирова могут отпустить "Автомайдан" заблокировал здание суда, в котором находится Насиров. Кроме того, активисты остались под зданием суда на всю ночь: " Мы остаемся под судом, чтобы дождаться судебного заседания по Насирову ". Сам Насиров также провел ночь в здании Соломенского райсуда.

В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: " Состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде ". Также, в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.

В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Отметим, что прокуратура требовала внесения залога в размере 2 млрд грн. Вместе с тем, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе на митинге под райсудом заявил: " Администрация Президента требует от суда уменьшить залог для Насирова до 10 млн грн ". В свою очередь, Порошенко заявил: " Подозрение Насирову делается без информирования Президента ". Защита Насирова тем временем пытается перевести подозреваемого в клинику "Феофания": " Он все еще стационарный больной ".

Вместе с тем, Антикоррупционное бюро начало уголовное производство за противодействие НАБУ в "деле Насирова" против нардепов Загория, Антонищака и Давиденко. А нардеп Лещенко заявил: " На главу Соломенского райсуда, которая не обеспечила его работу для избрания меры пресечения Насирову, пожалуются в НАБУ ".

13 марта Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко".

Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
До 26 июня Насиров должен носить электронный браслет, являться на допросы, не выезжать из страны и сдать заграничные паспорты и дрИсточник: http://censor.net.ua/p438050
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как ОН без 100 лямов будет два месяца жить, на что покупать еду. Попросит таможенников скинутся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
«Только в его семье задекларировано более 70 миллионов. Плюс его тесть, отец его жены, натендерил (выиграл в тендеры,) 2 миллиарда гривень. Поэтому теоретически они эти деньги смогли с аккумулировать. Вопрос легальности их происхождения - это другой вопрос»
 показать весь комментарий
Ответить
 
До 26 июня Насиров должен носить электронный браслет, являться на допросы, не выезжать из страны и сдать заграничные паспорты и дрИсточник: http://censor.net.ua/p438050
Та да - феерическая победа украинского правосудия!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У Насирова там деньга закончилась, кушать нечего Может скинемся кто чем богат?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Федерация дзюдо пренесла свой пресс-центр в один из домов насирова, где он обязан носить электронный браслет. Братство дзюдоиствов- это сила: и деньгами помогут, если что опять, и добрым словом-тостом с бокальчиком вискаря: рома, типа, будь!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Навіщо ви так над людиною знущаєтесь, відпустіть його вже на поруки, нехай працює.
 показать весь комментарий
Ответить
 
на заседание федерации по дзюдо насиров прибудет на носилках и обдристанный в памперсе
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"...продлил срок ..." - Это потому, сто Насиров пришёл без одеяла!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Суд не продолжал меру пресечения. Как этот правовой нигилизм достал! Если вы допускаете настолько приблизительное толкование КПК, то зачем тогда вообще писать на подобные темы?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСуд продлил меру пресечения для Насирова. ФОТО (обновлено)
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти