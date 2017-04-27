 Полиция за день изъяла незаконно добытого янтаря на почти полмиллиона долларов. ФОТОрепортаж

В Ривненской области сотрудники полиции изъяли у местных жителей более 250 кг незаконно добытого янтаря. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции.
"Работники Управления защиты экономики в Ривненской области Нацполиции, СБУ и Генеральной прокуратуры Украины провели 25 санкционированных обысков и изъяли более 250 килограммов незаконно добытого "солнечного камня", - говориться в сообщении.
26 апреля работники Управления защиты экономики в Ривненской области Нацполиции, СБУ и Генеральной прокуратуры Украины провели на территории области 25 обысков.
"У скупщиков изъяли 250 кг обработанного и необработанного янтаря различной фракции, оборудование для ручной обработки янтаря, а также черновые записи. По предварительным данным, стоимость драгоценного каминная составляет более 470 тысяч долларов США", - отметили правоохранители.
В рамках уголовного производства, открытого по. ч.3 ст. 198 (Приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем), ч. 4 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) и ч.3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, правоохранители установили лиц, причастных к противоправной деятельности.
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Но чет у настолько ордло перекрывают патриоты, пресечь добычу янтаря и вырубки им лень.
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То надай патріотам повноваження, зброю, зарплату і т.д...
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Почему в ордло зрада, а тут перемога?
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