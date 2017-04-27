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Все про:обыск (1064) Нацполиция (7111) Ривне (274) янтарь (539)

 Полиция за день изъяла незаконно добытого янтаря на почти полмиллиона долларов. ФОТОрепортаж

В результате 25 обысков на Ривненщине был изъят янтарь разной фракции и оборудование для его ручной обработки.

В Ривненской области сотрудники полиции изъяли у местных жителей более 250 кг незаконно добытого янтаря. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции.

"Работники Управления защиты экономики в Ривненской области Нацполиции, СБУ и Генеральной прокуратуры Украины провели 25 санкционированных обысков и изъяли более 250 килограммов незаконно добытого "солнечного камня", - говориться в сообщении.

26 апреля работники Управления защиты экономики в Ривненской области Нацполиции, СБУ и Генеральной прокуратуры Украины провели на территории области 25 обысков.

Полиция за день изъяла незаконно добытого янтаря на почти полмиллиона долларов 01

Полиция за день изъяла незаконно добытого янтаря на почти полмиллиона долларов 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": В порту Херсона разоблачили схему вывоза леса на сумму почти 100 тыс. долларов, - ГПУ. ФОТОрепортаж

"У скупщиков изъяли 250 кг обработанного и необработанного янтаря различной фракции, оборудование для ручной обработки янтаря, а также черновые записи. По предварительным данным, стоимость драгоценного каминная составляет более 470 тысяч долларов США", - отметили правоохранители.

В рамках уголовного производства, открытого по. ч.3 ст. 198 (Приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем), ч. 4 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) и ч.3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, правоохранители установили лиц, причастных к противоправной деятельности.
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Ну, и куда весь конфискат потом отправят? Или на банковой Янтарную комнату делают?
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Постоянно надо снимать жир, что бы превратить незаконную добычу янтаря для местных в убыточное предприятие.))
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Для местных как раз и не убыточное,а вот скупщики прогорели конкретно.На пол ляма зелени.
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Сегодня утром слышала по новостям , что Украина 3 страна в мире , по добыче янтаря и 1 -е место занимает по его незаконной добыче. Неужели этого не знают ни Президент Порошенко , ни премьер Гройсман , ни министр Аваков - ведь это миллионы неуплаченных налогов в бюджет. А наше правительство только и занято тем , как бы еще обобрать нищее и без этого население , 3/4 которого еле сводят концы с концами. Просто складывается мнение , что с этого янтаря имеют хороший куш и Президент ,и Премьер ,и министры и депутаты, то то они так дружненько молчат об этом янтаре.
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Ха, а продажа леса? незаконно идет вырубка леса!
Но чет у настолько ордло перекрывают патриоты, пресечь добычу янтаря и вырубки им лень.
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Друже, тоді нашо нам 1000000 дармоїдів в силових структурах???
То надай патріотам повноваження, зброю, зарплату і т.д...
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"патриоты" и дармоеды из силовых структур что либо делают, когда этот цирк оплачивается, если нет команды, то будут и янтарь вымывать, и лес рубить.
Почему в ордло зрада, а тут перемога?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция за день изъяла незаконно добытого янтаря на почти полмиллиона долларов. ФОТОрепортаж
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