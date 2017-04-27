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Все про:Затулин (283) памятник (2089) Польша (3796) провокация (1154) УПА (626) Сурков (158)

 Кремль только в 2014 году выделил около 100 тысяч евро на провокации в Польше, - InformNapalm о разрушении памятника воинам УПА в Грушовицах. ФОТО

польша провокация упа памятник

Польские националисты, которые разрушили 26 апреля памятник воинам УПА в селе Грушовицы, играют на руку Кремлю, который стоит за рядом провокаций как на польской, так и на украинской территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале международного разведывательного сообщества InformNapalm.

Авторы материала напоминают, что два года назад неизвестные сорвали с монумента табличку, что послужило формальной причиной считать памятник аварийным.

"Впрочем, этот монумент давно был под прицелом польских националистов, которые считали его нелегально установленным памятником и потому хотели снести, но украинские организации настаивали на том, что это надгробный знак... После аннексии Крыма и начала гибридной российско-украинской войны Москва активизировала свои усилия, организовав ряд провокаций как на польской, так и на украинской территории", - говорится в публикации.

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Благодаря материалам, эксклюзивно переданным волонтерам InformNapalm хактивистами Украинского киберальянса относительно Александра Усовского удалось узнать, что за акциями возле памятника в Грушовицах стоит Москва. Осквернение этого монумента в августе 2014-го было одним из эпизодов российских провокаций в Польше, на которые Кремль выделил порядка 100 тысяч евро.

Кремль только в 2014 году выделил около 100 тысяч евро на провокации в Польше, - InformNapalm о разрушении памятника воинам УПА в Грушовицах 01


Кремль только в 2014 году выделил около 100 тысяч евро на провокации в Польше, - InformNapalm о разрушении памятника воинам УПА в Грушовицах 02


Смотрите также: "Если хватит денег - давай и второй памятник разукрасим!", - переписка агента Кремля, который устраивает антиукраинские провокации в Польше. ФОТОрепортаж

"Благодаря взлому переписки Усовского, удалось установить, что в начале 2017-го года он снова планировал встречу со своими польскими "партнерами" для организации новых провокаций. Для срыва этих провокаций хактивисты UCA и волонтеры InformNapalm превентивно выложили в открытый доступ переписку Усовского с польскими националистами с обсуждением акций возле памятника в Грушовицах. Это получило широкий информационный резонанс в украинской и польской прессе, сорвало или отсрочило ряд провокаций Москвы. Стоит отметить, что провокации в Польше планировались людьми из окружения помощника президента РФ Владислава Суркова и руководителя Института стран СНГ, депутата Госдумы РФ Константина Затулина, чья деятельность щедро оплачивается "Газпромом". После раскрытия Усовского Москва не отказалась от своих планов внесения раздора в украинско-польские отношения. Провокации продолжаются как на украинской так и на польской территории. Одним из последних инцидентов стал обстрел Генконсульства Польши в Луцке. Теперь в Польше разрушили памятник в Грушовицах. Судя по заявлениям польских националистов, кто-то из польской службы безопасности ABW просил воздержаться от проведения таких акций, но видимо картинка для Кремля была важнее мнения местных силовиков (или за снос уже было заплачено так много, что назад пути не было?). Странно видеть, как в очередной раз польские националисты играют на руку Кремлю, но переписки Усовского продемонстрировали, что у всего есть своя цена", - отмечают украинские волонтеры-расследователи.

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я бы поверил если бы не присутствие при сносе официальных лиц!
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Можно подумать официальные лица не могут кормиться из рук кремля.
Все это дерьмо возбудилось во время кацапо-украинской войны, понятно, кто заказчик,причем сбитый борт Польши и убийство поляков кацапскими нквдистами тщательно пропускается мимо ушей, поэтому никакие это не националисты, с избирательной ненавистью, а проплаченные кацапские портянки.
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Польським імбіцилам більше нічого робити, як з памятниками воювати...
Щорічний марш німецьких націоналістів за відокремлення Селезії від Польщі у польських Катовіцах!!!Кремль только в 2014 году выделил около 100 тысяч евро на провокации в Польше, - InformNapalm о разрушении памятника воинам УПА в Грушовицах - Цензор.НЕТ 7988
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Напис німецькою - Від Анабергу до Одерстранду, Селезія наша Батьківщина!!! Ззаду прапор Німеччини та ЖОВТОБЛАКИТНИЙ СТЯГ СЕЛЕЗІЇ(не плутати з українським прапором))))))) ЧЕРВОНО-БІЛЕ ПОЛЬСЬКЕ ЗНАМЕНО відсутнє)))))Кремль только в 2014 году выделил около 100 тысяч евро на провокации в Польше, - InformNapalm о разрушении памятника воинам УПА в Грушовицах - Цензор.НЕТ 795
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Только хотела спросить отчего цвета флага Украины.
Вот вам и ответ, кому нужно противостояние Польши и Украины, , проплаченная шушара они , а не националисты.Будуче в Гдыне, Гданьске , Сопоте, видела прекрасное отношение к украинцам и полное невосприятие рассейского языка,было это десять лет назад, меня теперь мягко говоря удивляет ненависть к Украине со стороны поляков, так ко времени кацапской агрессии.
Нужно отдать должное, несколько десятков уродов не имеют права порочить весь польский народ, в семье не без урода, как говорится.
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Це не тільки українці, литовці, німці чи кацапи не переварюють ПОЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ... Ті ж самі чехи та словаки теж.... Свого часу, польські збройні формування вирізали словаків та чехів цілими селами у так званих прикордонних конфліктах.... По-суті, у польського націоналізму є лише один союзник - це мадярський націоналізм!!! Звідси таке дружнє ставлення поляків до угорців, навіть на державному рівні...
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Вообще к национализму отношусь с симпатией,если это в пределах страны, не путать с шовинизмом и экстремизмом, уважение к своим корням, нации ,национальная идея, считаю естественное и во благо каждой страны, но это должно быть цивилизованно, не на уровне уличных котов- где пометил ,там и мое ,и за это -загрызу.
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Официальные лица на государственном уровне?
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в украине есть сепары на государственном уровне, почему ты такой наивный?
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ха-ха, какие жалкие копейки!
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Це само собою...

Але це не значить, шо польські курви не винні, вони мусіли взяти кацапські гроші і грати кацапам на руку.
Не варто забувати, шо імперські пі**раси (не важливо, західні чи східні) бачать в нас свою колонію, і з відповідним ставленням, не варто шукати в них братів, сестер, чи інших родичів. Це тупо(
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та Бог с ним , с этим родством, но еще один конфликт в Украине выгоден прежде всего казламордии , чтобы разорвать целостность страны.
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Просто є нормальні люди, а є уроди. Перші хочуть нормально мирно жити, помагають одне одномо коли це потрібно, думають як не нашкодити одне одному. А є "жертви геноциду", котрі чи заради кацапських грошей, короткострокових політичних вигод, чи з невеликого розуму тільки й шукають, як би на когось плюнути, змішати з лайном, відібрати в нього кусок городу, демонструвати своє вялічіє цим недочеловекам, просто тому шо - імперськість в жопі грає...

Головна зовнішня біда нашої історії - не москалі чи поляки, а їхня нацистська імперська ідеологія.
Головна внутрішня наша біда - не зради чи корупція, а наша калоніальна ідеологія. Шукання пана, господаря, старшого брата. Замість того, шоб просто робити всою справу заради майбутньго своїх нащадків ((((
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рашці все одно п#зда, брехня та підстава тим п#дарасам все одно вийдe боком, а братів/сестер не варто шукати, шукати треба союзників з прогресивним сучасним менталітетом
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"в очередной раз польские националисты играют на руку Кремлю" - вот реально не понятно, что делали бы польские националисты, если бы не руки Кремля? - гусей разводили, водили хороводы или что?
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классно совковские деды целовались, в засос - мечта каждого ватника.
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Да это и так было понятно. Без козломордых не обошлось, а ваты везде хватает. Причем западные и центральные районы Украины обогнали восточные, которые на себе почувствовали "путинвведи".
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажКремль только в 2014 году выделил около 100 тысяч евро на провокации в Польше, - InformNapalm о разрушении памятника воинам УПА в Грушовицах. ФОТО
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