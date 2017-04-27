 Кремль только в 2014 году выделил около 100 тысяч евро на провокации в Польше, - InformNapalm о разрушении памятника воинам УПА в Грушовицах. ФОТО

Авторы материала напоминают, что два года назад неизвестные сорвали с монумента табличку, что послужило формальной причиной считать памятник аварийным.
"Благодаря взлому переписки Усовского, удалось установить, что в начале 2017-го года он снова планировал встречу со своими польскими "партнерами" для организации новых провокаций. Для срыва этих провокаций хактивисты UCA и волонтеры InformNapalm превентивно выложили в открытый доступ переписку Усовского с польскими националистами с обсуждением акций возле памятника в Грушовицах. Это получило широкий информационный резонанс в украинской и польской прессе, сорвало или отсрочило ряд провокаций Москвы. Стоит отметить, что провокации в Польше планировались людьми из окружения помощника президента РФ Владислава Суркова и руководителя Института стран СНГ, депутата Госдумы РФ Константина Затулина, чья деятельность щедро оплачивается "Газпромом". После раскрытия Усовского Москва не отказалась от своих планов внесения раздора в украинско-польские отношения. Провокации продолжаются как на украинской так и на польской территории. Одним из последних инцидентов стал обстрел Генконсульства Польши в Луцке. Теперь в Польше разрушили памятник в Грушовицах. Судя по заявлениям польских националистов, кто-то из польской службы безопасности ABW просил воздержаться от проведения таких акций, но видимо картинка для Кремля была важнее мнения местных силовиков (или за снос уже было заплачено так много, что назад пути не было?). Странно видеть, как в очередной раз польские националисты играют на руку Кремлю, но переписки Усовского продемонстрировали, что у всего есть своя цена", - отмечают украинские волонтеры-расследователи.
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Все это дерьмо возбудилось во время кацапо-украинской войны, понятно, кто заказчик,причем сбитый борт Польши и убийство поляков кацапскими нквдистами тщательно пропускается мимо ушей, поэтому никакие это не националисты, с избирательной ненавистью, а проплаченные кацапские портянки.
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Щорічний марш німецьких націоналістів за відокремлення Селезії від Польщі у польських Катовіцах!!!
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Вот вам и ответ, кому нужно противостояние Польши и Украины, , проплаченная шушара они , а не националисты.Будуче в Гдыне, Гданьске , Сопоте, видела прекрасное отношение к украинцам и полное невосприятие рассейского языка,было это десять лет назад, меня теперь мягко говоря удивляет ненависть к Украине со стороны поляков, так ко времени кацапской агрессии.
Нужно отдать должное, несколько десятков уродов не имеют права порочить весь польский народ, в семье не без урода, как говорится.
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Але це не значить, шо польські курви не винні, вони мусіли взяти кацапські гроші і грати кацапам на руку.
Не варто забувати, шо імперські пі**раси (не важливо, західні чи східні) бачать в нас свою колонію, і з відповідним ставленням, не варто шукати в них братів, сестер, чи інших родичів. Це тупо(
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Головна зовнішня біда нашої історії - не москалі чи поляки, а їхня нацистська імперська ідеологія.
Головна внутрішня наша біда - не зради чи корупція, а наша калоніальна ідеологія. Шукання пана, господаря, старшого брата. Замість того, шоб просто робити всою справу заради майбутньго своїх нащадків ((((
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Вера Измайлова @veraizmaylova41 6 ч.6 часов назад
#любитьпорусски
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