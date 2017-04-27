 Злоумышленнику, укравшему книгу "Апостол", объявлено о подозрении. ФОТО

Столичная местная прокуратура №10 объявила о подозрении злоумышленнику, задержанному накануне за кражу книги "Апостол" из библиотеки им. Вернадского, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева."По результатам следственных действий лицу, которое пыталась незаконно сбыть старопечатная, вручено уведомление о подозрении в совершении преступления предусмотренного ст. 198 (сбыт имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

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Помимо этого, прокуроры ходатайствуют перед судом о взятии его под круглосуточный арест в качестве меры пресечения."Относительно других лиц, которые были задержаны на месте происшествия, проводится проверка на их причастность к совершению уголовного правонарушения. В то же время продолжаются мероприятия по установлению и розыску всех лиц, причастных к краже старопечатные книги", - добавили в прокуратуре.