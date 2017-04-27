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 Злоумышленнику, укравшему книгу "Апостол", объявлено о подозрении. ФОТО

Прокуроры ходатайствуют перед судом о взятии его под круглосуточный арест в качестве меры пресечения.

Столичная местная прокуратура №10 объявила о подозрении злоумышленнику, задержанному накануне за кражу книги "Апостол" из библиотеки им. Вернадского, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"По результатам следственных действий лицу, которое пыталась незаконно сбыть старопечатная, вручено уведомление о подозрении в совершении преступления предусмотренного ст. 198 (сбыт имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Злоумышленнику, укравшему книгу Апостол, объявлено о подозрении 01


Помимо этого, прокуроры ходатайствуют перед судом о взятии его под круглосуточный арест в качестве меры пресечения.

"Относительно других лиц, которые были задержаны на месте происшествия, проводится проверка на их причастность к совершению уголовного правонарушения. В то же время продолжаются мероприятия по установлению и розыску всех лиц, причастных к краже старопечатные книги", - добавили в прокуратуре.

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Заголовок почему-то напомнил анекдот. Муж застает жену в постели с любовником. Немая сцена, после которой жена, раздраженно натягивая трусы: "Ну, все... сейчас начнутся разговоры, подозрения..."
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"... лицу, которое пыталась незаконно сбыть старопечатная, вручено уведомление о подозрении..." - это по-азировски??
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Все эти безпочвенные подозрения дескридетируют честных граждан.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗлоумышленнику, укравшему книгу "Апостол", объявлено о подозрении. ФОТО
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