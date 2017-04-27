 В порту Херсона разоблачили схему вывоза леса на сумму почти 100 тыс. долларов, - ГПУ. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ , об этом в четверг, 27 апреля, сообщила пресс-служба ГПУ."В ходе проведения операции на пункте таможенного оформления "Херсонский морской торговый порт" прекращен незаконный вывоз за границу более 860 кубов леса на общую сумму по предварительной оценке 100 тыс долларов США", - говорится в сообщении.В ходе расследования правоохранители установили, что должностные лица одного из частных предприятий, используя подложные документы и подставных физических лиц-предпринимателей, с целью собственного обогащения разработали преступный план по осуществлению экспорта леса на основании таможенных документов, которые содержат заведомо ложную информацию.

Группу лиц, которые, путем внесения в официальные документы заведомо неправдивой информации, осуществляли экспорт лесоматериалов с целью дальнейшего присвоения незаконно полученных средств, было разоблачено Киевской местной прокуратурой № 10 совместно с работниками Шевченковского управления полиции Главного управления Нацполиции Украины в г. Киеве и оперативных подразделений Государственной налоговой инспекции в Шевченковском районе Главного управления Государственной фискальной службы в г. Киеве.

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"По результатам проведения обысков обнаружены печати более 20 юридических лиц, в том числе нерезидентов, и денежные средства в сумме около 1 млн грн. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств преступной деятельности лиц", - отметили в ГПУ.Проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им по предварительному сговору группой лиц), ч. 1 ст. 205-1 УК Украины (подделка документов, которые подаются для государственной регистрации физических лиц-предпринимателей).