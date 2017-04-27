 В Винницкой области в штольне закрытого карьера произошло обрушение породы: под завалом ищут человека. ФОТОрепортаж

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате обвала грунта в Одесской области погиб человек

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.По данным ведомства, 26 апреля в 15:10 в Службу спасения поступило сообщение о том, что за пределами села Горячковка Крыжопольского района во время самовольного проникновения в штольню закрытого карьера по добыче блоков известняковой породы под завал попал человек."По предварительной информации, в штольне этого карьера группа из трех человек занималась выращиванием грибов в мешках и несанкционированно проводила добычу известняковых блоков. В результате самовольной добычи на расстоянии 420 метров вглубь штольни, произошел обвал породы между верхним и нижним ярусом, общим весом около 30 тонн. Под завалом оказался 50-летний мужчина и камнерезная машина по добыче известняковых блоков. Двое других лиц успели отбежать от места обвала. На остальной части породы между ярусами образовались трещины на площади около 100-150 кв. м и образовалась угроза дальнейшего обвала", - сказано в сообщении.Отмечается, что на место происшествия сразу было направлено отделение двадцатой Государственной пожарно-спасательной части пгт Крыжополь, спасательное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения и мобильно-оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области.Всего от ГСЧС на месте чрезвычайного происшествия работало 17 человек личного состава и 4 единицы техники.

Из-за угрозы повторного обвала породы, аварийно-спасательные работы были прекращены.27 апреля в 00:40 к месту происшествия прибыло первое отделение Криворожского горно-спасательного отряда с М. Кропивницкого, а в 05:10 - второе отделение из Кривого Рога в количестве 14 человек личного состава на 2 единицах спецтехники.Сейчас работы по поиску человека продолжаются.