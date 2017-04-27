 Кремлевские телеканалы выдают за "американского журналиста" петербуржца Винникова, который сбежал из США с чужими деньгами. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское интернет-издание The Insider.
"18 апреля "Первый канал" посвятил выпуск ток-шоу "Первая Студия" проблеме КНДР и пригласил в качестве эксперта "американского журналиста", представленного аудитории как Грэг Вайнер. "Иностранец" говорил без какого-либо акцента, и какое СМИ он представляет озвучено не было. И это не удивительно, так как люди, лично знакомые с персонажем, опознали в нем петербуржца Григория Винникова. Винников много лет прожил в Нью-Йорке, правда, о его журналистской деятельности ничего неизвестно, зато известно, что он имел там собственный бизнес - travel-агентство Eastern Tours Consolidated, ориентированное на русскую диаспору. В сентябре 2012 году Винников внезапно вернулся в Петербург - как сообщается, вместе с деньгами клиентов", - говорится в материале.
В интернете и сегодня можно найти множество жалоб от лица его бывших клиентов и их знакомых.
"Клиент Гехман - больной человек 85 лет - просидел в офисе Eastern Tours с 9 утра до 7 вечера, ожидая визу и свой паспорт, получил, а через 3 дня в аэропорту узнал, что билет его не оплачен. Узник Холокоста, Гехман собирался в Самарканд на поминки родственника и Йом Кипур".
Пианистка Нина Лельчук из Нью-Джерси:
"21 октября в Москве в Большом зале консерватории состоится концерт, посвященный 100-летию со дня рождения Флиера. Я приглашена для участия в концерте. Все это хорошо знал Григорий Винников, т.к. я ему об этом рассказала и попросила заказать мне авиабилет и 5 виз в Россию для меня и моего сына с семьей. Авиабилет стоил $735, каждая виза - $230. Он нас обманул. Все деньги забрал себе, а ни билета, ни виз не сделал, а точнее, и не собирался делать".
Также подробно о проделках Винникова пишет и нью-йоркский журналист Владимир Козловский, жертвой которого он также стал.
"25 сентября мне позвонил один общий знакомый, сообщивший о ходящих на Брайтоне слухах насчет того, что Гриша бежал в Питер с миллионом чужих долларов", - пишет Козловский, и далее повествует о том, как Винников исчез, прихватив и его $1000.
Чем "Грэг Вайнер" занимается в последние годы - неизвестно, но российский "Первый канал" - не единственный, где он выступал от лица американского журналиста. Он также выступал в эфире российского Пятого канала в программе, посвященной политической ситуации в Украине. Под этим же псевдонимом он предстал и на других питерских телеканалах.
Любопытно, что в своем профайле в Facebook Винников указывает свою настоящую фамилию, а местом проживания - Нью-Йорк, вот только все фотографии последних лет в его соцсети - из Петербурга и Москвы.
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( сейчас уже неколько лет идет сериал США "Американцы" о жизни советских агентов КГБ в 60-90 годы в США.. и там агенты КГБ муж и жена хозяева туристического агенства... совпадение.. вряд ли..) ему дали ФСБ России выехать в Россию из США, возможно по тропках эвакуации шпионов или как дипломатический груз...
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- Вы должны молчать. Иногда для важности надувайте щеки.
- Но ведь это же... обман.
- Кто это говорит? Это говорит граф Толстой? Или Дарвин? Нет. Я слышу это из уст человека, который еще вчера только собирался забраться ночью в квартиру Грицацуевой и украсть у бедной вдовы мебель. Не задумывайтесь. Молчите. И не забывайте надувать щеки.12 стульев.
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Все норм, все по плану..
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Что тут узнавать?! Он кэгебешная агентура в США, чтобы вербовать и собирать информацию с совковых евреев покинувших рашку в перестройку! Почувствовав, что будет скоро раскрыт или ненужность, а может пенсия, оно вернулось в кэгебешное лоно и теперь по протекции спецслужб выступает "амэриканскым журналистом"!
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Это называется: вор на доверии.
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