EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Фоторепортаж
  4578  25
Все про:журналистика (2390) курьез (4915) пропаганда (1987) Россия (70196) фейк (56)

 Кремлевские телеканалы выдают за "американского журналиста" петербуржца Винникова, который сбежал из США с чужими деньгами. ФОТОрепортаж

Российские прокремлевские каналы выдали за "американского журналиста" Грэг Вайнер бизнесмена из Санкт-Петербурга Григория Винникова, представляя его то экспертом по КНДР, то экспертом по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское интернет-издание The Insider.

"18 апреля "Первый канал" посвятил выпуск ток-шоу "Первая Студия" проблеме КНДР и пригласил в качестве эксперта "американского журналиста", представленного аудитории как Грэг Вайнер. "Иностранец" говорил без какого-либо акцента, и какое СМИ он представляет озвучено не было. И это не удивительно, так как люди, лично знакомые с персонажем, опознали в нем петербуржца Григория Винникова. Винников много лет прожил в Нью-Йорке, правда, о его журналистской деятельности ничего неизвестно, зато известно, что он имел там собственный бизнес - travel-агентство Eastern Tours Consolidated, ориентированное на русскую диаспору. В сентябре 2012 году Винников внезапно вернулся в Петербург - как сообщается, вместе с деньгами клиентов", - говорится в материале.

Кремлевские телеканалы выдают за американского журналиста петербуржца Винникова, который сбежал из США с чужими деньгами 01

Смотрите также: Российские СМИ с Киселевым и Захаровой распространили фейк об "ударе ВВС США по иракским военным". ФОТО

В интернете и сегодня можно найти множество жалоб от лица его бывших клиентов и их знакомых.

"Клиент Гехман - больной человек 85 лет - просидел в офисе Eastern Tours с 9 утра до 7 вечера, ожидая визу и свой паспорт, получил, а через 3 дня в аэропорту узнал, что билет его не оплачен. Узник Холокоста, Гехман собирался в Самарканд на поминки родственника и Йом Кипур".

Пианистка Нина Лельчук из Нью-Джерси:

"21 октября в Москве в Большом зале консерватории состоится концерт, посвященный 100-летию со дня рождения Флиера. Я приглашена для участия в концерте. Все это хорошо знал Григорий Винников, т.к. я ему об этом рассказала и попросила заказать мне авиабилет и 5 виз в Россию для меня и моего сына с семьей. Авиабилет стоил $735, каждая виза - $230. Он нас обманул. Все деньги забрал себе, а ни билета, ни виз не сделал, а точнее, и не собирался делать".

Также подробно о проделках Винникова пишет и нью-йоркский журналист Владимир Козловский, жертвой которого он также стал.

"25 сентября мне позвонил один общий знакомый, сообщивший о ходящих на Брайтоне слухах насчет того, что Гриша бежал в Питер с миллионом чужих долларов", - пишет Козловский, и далее повествует о том, как Винников исчез, прихватив и его $1000.

Читайте также: Российская гибридная война: в Литве запустили "фейк" об изнасиловании школьницы солдатами бундесвера, чтобы подорвать доверие к НАТО, - Der Spiegel

Чем "Грэг Вайнер" занимается в последние годы - неизвестно, но российский "Первый канал" - не единственный, где он выступал от лица американского журналиста. Он также выступал в эфире российского Пятого канала в программе, посвященной политической ситуации в Украине. Под этим же псевдонимом он предстал и на других питерских телеканалах.


Кремлевские телеканалы выдают за американского журналиста петербуржца Винникова, который сбежал из США с чужими деньгами 02

Смотрите также: "Это потому, что мы российский телеканал?", - кремлевских пропагандистов не пустили в штаб кандидата в президенты Франции Макрона. ВИДЕО

Любопытно, что в своем профайле в Facebook Винников указывает свою настоящую фамилию, а местом проживания - Нью-Йорк, вот только все фотографии последних лет в его соцсети - из Петербурга и Москвы.

Кремлевские телеканалы выдают за американского журналиста петербуржца Винникова, который сбежал из США с чужими деньгами 03

Смотрите также: Российское госагентство "РИА Новости" распространило фейковую новость сайта "ДНР" об отправке в Европу 3600 американских танков, - Bellingcat. ФОТОрепортаж

Кремлевские телеканалы выдают за американского журналиста петербуржца Винникова, который сбежал из США с чужими деньгами 04

Узнать его настоящую профессию из открытых источников The Insider так и не удалось.

Кремлевские телеканалы выдают за американского журналиста петербуржца Винникова, который сбежал из США с чужими деньгами 05
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Писатели" и "журналисты" России с орудиями своей тудовой деятельности...

Кремлевские телеканалы выдают за "американского журналиста" петербуржца Винникова, который сбежал из США с чужими деньгами - Цензор.НЕТ 5518
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
что вата делает с людьми ужос чтобы еврей так окацапился и кинул своих же соплеменников... думаю с вероятностью 90% контору аго была прикрытие от ФСБ РФ
( сейчас уже неколько лет идет сериал США "Американцы" о жизни советских агентов КГБ в 60-90 годы в США.. и там агенты КГБ муж и жена хозяева туристического агенства... совпадение.. вряд ли..) ему дали ФСБ России выехать в Россию из США, возможно по тропках эвакуации шпионов или как дипломатический груз...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Метр" сидит, ибо копыта уже плохо держат, "Метр с кепкой" , слева, стоит, пытаясь не упасть от тяжести АКСа, а справа Член Совета по правам человека Максимка изображает крутого душару, во время принятия присяги.И все это на фоне жопы танка - грозно и смешно. Вроде взрослые все люди, а дебилы еще те.
 показать весь комментарий
Ответить
 
У них там в ферме колонии рабов Рабсии вообще всё по другому....


Смотреть YouTube
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Формат, найденный в древнем шоу "Окна" с Нагиевым, работает великолепно. Обсуждать детали глупо и тупо
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мдяяяя... оно там, на путлер ТВ... кожен день щёки надувает....

- Вы должны молчать. Иногда для важности надувайте щеки.
- Но ведь это же... обман.
- Кто это говорит? Это говорит граф Толстой? Или Дарвин? Нет. Я слышу это из уст человека, который еще вчера только собирался забраться ночью в квартиру Грицацуевой и украсть у бедной вдовы мебель. Не задумывайтесь. Молчите. И не забывайте надувать щеки.12 стульев.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я фамилии не знаю, но точно знаю какого роду-племени! Достаточно посмотреть на его морду лица.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"А зачем платить больше, если не видно разницы?"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Фейкові жерналісти, фейкові новини, фейковий американець, фейкове вялічіє, фейкова страна.

Все норм, все по плану..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Помнится, у кацев ещё был липовый "немецкий профессор", который высказывал "нужные" мнения...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А вони люблять видавати якесь ноунейм-чмо яке там проживає, ледь не за голос цілої Америки,Німеччини,Італії і тд. А потім кидати на це чмо ссилочки зі словами "А пасматрите-ка хахли что про вас на западє гаварят!"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Представляться американским журналистом или экспертом.. уже как то мелковато для параша ТВ. Пора приглашать журналистов из "Марсинских хроник" или "Юпитер тудэй" ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
готовность за 30 сребреников в рашка-зомбо-шоу изображать из себя икспердов, журнализдов и прочих политолухов сразу выдает с потрохами говорящий кусок говна, с виду похожий на человека...
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Узнать его настоящую профессию из открытых источников The Insider так и не удалось."
Что тут узнавать?! Он кэгебешная агентура в США, чтобы вербовать и собирать информацию с совковых евреев покинувших рашку в перестройку! Почувствовав, что будет скоро раскрыт или ненужность, а может пенсия, оно вернулось в кэгебешное лоно и теперь по протекции спецслужб выступает "амэриканскым журналистом"!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Русня всюду свою бандоту пораспихивала. Это спящая агентура, которая мошенничает заграницей пока ее не призовут выполнить дело для родины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На "Сру. весне" знатно бомбануло, в честь ракетного удара Израилем по базе "Хезболлы" в Дамаске Клянут Куйла и зрада до небес. Кто не забанен там еще - подлейте керосина, по возможности.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ему на раша-тв, самое место. Ведь там делают ровно то, что этот барыга Винников делал со своими клиентами в США - дурят и кидают.
Это называется: вор на доверии.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоФоторепортажКремлевские телеканалы выдают за "американского журналиста" петербуржца Винникова, который сбежал из США с чужими деньгами. ФОТОрепортаж
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти