 Кремлевские телеканалы выдают за "американского журналиста" петербуржца Винникова, который сбежал из США с чужими деньгами. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское интернет-издание The Insider "18 апреля "Первый канал" посвятил выпуск ток-шоу "Первая Студия" проблеме КНДР и пригласил в качестве эксперта "американского журналиста", представленного аудитории как Грэг Вайнер. "Иностранец" говорил без какого-либо акцента, и какое СМИ он представляет озвучено не было. И это не удивительно, так как люди, лично знакомые с персонажем, опознали в нем петербуржца Григория Винникова. Винников много лет прожил в Нью-Йорке, правда, о его журналистской деятельности ничего неизвестно, зато известно, что он имел там собственный бизнес - travel-агентство Eastern Tours Consolidated, ориентированное на русскую диаспору. В сентябре 2012 году Винников внезапно вернулся в Петербург - как сообщается, вместе с деньгами клиентов", - говорится в материале.

В интернете и сегодня можно найти множество жалоб от лица его бывших клиентов и их знакомых.Пианистка Нина Лельчук из Нью-Джерси:Также подробно о проделках Винникова пишет и нью-йоркский журналист Владимир Козловский, жертвой которого он также стал., - пишет Козловский, и далее повествует о том, как Винников исчез, прихватив и его $1000.Чем "Грэг Вайнер" занимается в последние годы - неизвестно, но российский "Первый канал" - не единственный, где он выступал от лица американского журналиста. Он также выступал в эфире российского Пятого канала в программе, посвященной политической ситуации в Украине. Под этим же псевдонимом он предстал и на других питерских телеканалах.Любопытно, что в своем профайле в Facebook Винников указывает свою настоящую фамилию, а местом проживания - Нью-Йорк, вот только все фотографии последних лет в его соцсети - из Петербурга и Москвы.

Узнать его настоящую профессию из открытых источников The Insider так и не удалось.