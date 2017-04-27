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Все про:Киев (16934) Нацполиция (7103) убийство (4868)

 В Киеве на Оболони убили женщину: тело тащили по лестнице с пятого этажа. ФОТОрепортаж 18+

Женщину зарезали и хотели избавиться от тела.

В Киеве на Оболони сегодня, 27 апреля, женщину убили, перерезав горло, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев оперативный " в Facebook.

Внимание, фото, которые содержатся в публикации не рекомендованы к просмотру людям с неустойчивой психикой.

Преступление произошло на Северной, 30. Примерно в 07:00 утра, дворник и соседи увидели, как неизвестный мужчина тащит тело женщины на матрасе по лестнице с пятого этажа. Они сразу вызвали полицию и скорую помощь.

Когда прибыли сотрудники полиции, подозреваемый мужчина сидел на лавочке. Он был трезвым, но ничего не говорил. Соседи утверждают, что никогда ранее его не видели.

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В Киеве на Оболони убили женщину: тело тащили по лестнице с пятого этажа 01

В Киеве на Оболони убили женщину: тело тащили по лестнице с пятого этажа 02

В Киеве на Оболони убили женщину: тело тащили по лестнице с пятого этажа 03

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Умиляют комменты в которых во всем виноват кто-то,кто угодно, только не свое быдло.
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Так лугаднонцы - это и есть "свое быдло".
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Ну да,остальное ж население кристально чисто помыслами и не пьет самогон.
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в остальной стране быдла не меньше чем на донбассе,одного поля ягоды
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Да ладно, умиляют. Понаехало скотобыдла по всей стране. Больше всего дамбасят и лугандонцев. Свои против кацапов воюют уже три года, а эти разбежались как крысы и беспредельничают по городам и сёлам. А тебя, по ходу это напрягло трохи, может и ты оттуда?
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ага скотобыдло понаехало к такому же скотобыдлу которое аналогично не против бухнуть,ограбить,подраться по пяни,курнуть,нюхнуть,убить,ограбить и так далее
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легкие, воздушные, приятные, поднимающие настроение новости для души.
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В целом для Оболони такое нехарактерно. Открытый дизайн, близость закрытых уголков природы для бесчинств делают жизнь на Оболони раскованной и приятной по сравнению с Борщаговкой или,не дай Бог, Поздняками.
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Ад под и над асфальтом. Для коренного жителя Оболони, естественно. Местным нравитца.
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Сама Северная. Еще в 79 году Озерная и Северная были как тупик, к\онец Света. Обычно на и за Границу Ойкумены люди сами, добровольно идут, а тут насильно всех местных согнали на край Земли. Естественно, что безликий и однообразно-плоский пейзаж провоцировал деликвидный настрой у абаригенов. Что на фотках и видно сквозь года и десятилетия.
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Цензор, елки-палки, для таких новостей создайте рубрику "Криминальная хроника". Зачем это вывешивать в новостях? Или больше писать не о чем???
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Киеве на Оболони убили женщину: тело тащили по лестнице с пятого этажа. ФОТОрепортаж 18+
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