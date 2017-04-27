 В Киеве на Оболони убили женщину: тело тащили по лестнице с пятого этажа. ФОТОрепортаж 18+

В Киеве на Оболони сегодня, 27 апреля, женщину убили, перерезав горло, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев оперативный " в Facebook.
Внимание, фото, которые содержатся в публикации не рекомендованы к просмотру людям с неустойчивой психикой.
Преступление произошло на Северной, 30. Примерно в 07:00 утра, дворник и соседи увидели, как неизвестный мужчина тащит тело женщины на матрасе по лестнице с пятого этажа. Они сразу вызвали полицию и скорую помощь.
Когда прибыли сотрудники полиции, подозреваемый мужчина сидел на лавочке. Он был трезвым, но ничего не говорил. Соседи утверждают, что никогда ранее его не видели.
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