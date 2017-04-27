 Тревога в Мариуполе: полиция отработала оперативную "зачистку" города от оружия и боеприпасов. ФОТО

Полиция Донетчины провела "зачистку" Мариуполя для недопущения нарушения гражданского порядка. В частности, было отработано изъятие боеприпасов, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщил в Facebook начальник Нацполиции области Вячеслав Аброськин.
"Мариуполь. Сигнал тревоги. Полиция Донетчины - начало оперативно-профилактической отработки города. Цель - охрана публичного порядка, установление и задержание участников НВФ, изъятие оружия, патронов и взрывчатки, недопущение совершения тяжких преступлений", - написал глава полиции области.
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