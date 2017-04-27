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Все про:Мариуполь (4046) Нацполиция (7103) учения (1691) Донецкая область (4046)

 Тревога в Мариуполе: полиция отработала оперативную "зачистку" города от оружия и боеприпасов. ФОТО

Правоохранители отработали изъятие боеприпасов.

Полиция Донетчины провела "зачистку" Мариуполя для недопущения нарушения гражданского порядка. В частности, было отработано изъятие боеприпасов, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщил в Facebook начальник Нацполиции области Вячеслав Аброськин.

"Мариуполь. Сигнал тревоги. Полиция Донетчины - начало оперативно-профилактической отработки города. Цель - охрана публичного порядка, установление и задержание участников НВФ, изъятие оружия, патронов и взрывчатки, недопущение совершения тяжких преступлений", - написал глава полиции области.

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Тревога в Мариуполе: полиция отработала оперативную зачистку города от оружия и боеприпасов 01

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Нема там зброї, вона на Расії, 2D Рейхстаг героїчно бере =)

Мстит)
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Пока идет война в стране, оружие у населения должно быть. У организованных , легальных групп населения. Защита населения , это дело рук самого населения. По другому не получается.
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Похоже на репетицию захвата власти аваковской группировкой.
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это у авакяна врядли получится......стоит токо кому-нибудь с телика обьявить мусоров вне закона.....и на них просто охота начнется
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" полиция отработала оперативную "зачистку" города от оружия и боеприпасов."-у патриотов и проукраински настроенных граждан. Ведь у сепараторов и так есть.
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обратите внимание на очевидный момент: у аваковских орлов цвет, расцветка и камуфляж очень заметно отличаются от всех других не подчиненных Авакову "служивых" людей. Камуфляж у аваковцев немецкого стандарта, которого нет ни кого больше. НПУ-шников ни с ем вообще не спутаешь. Численность аваковцев тоже убедительная. Есть у них и боевая бронетехника, и средства связи, и контроль над всеми операторами связи, и полный контроль транспорта и транспортных коммуникаций... Так что "это у авакяна врядли получится" время покажет. Вот у Берии в 1953 году не получилось, у Жукова в 1957 году тоже, но то, что они готовились, включая проведение подобных учений, то это уже общеизвестно.
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теоретически.....на пару дней-неделю возможно ему захватить власть в Киеве.....а далее без жратвы и ГСМ ?.....много ли людей поверит что аваков хочет искоренить коррупцию?.....даже у ляшка....тимошенки больше сторонников в народе чем у авакова
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Вчера жОпоблок в Мариуполе в своих палатках собирал подписи с требованием прекратить войну, дать больше прав русскому языку, больше прав регоинам, и прочую срань из-за которой в 2014 всё началось... И как оказалось в Мариополе еще очень много латентных сепаров, готовых подписать подобный бред... Основная масса - пенсионеры
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТревога в Мариуполе: полиция отработала оперативную "зачистку" города от оружия и боеприпасов. ФОТО
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