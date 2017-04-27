 Полиция обнаружила около 10 тонн асфальтной смеси в лесу на Луганщине. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщает начальник отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Луганской области Татьяна Погукай.
Сотрудники Новопсковского отдела полиции возле асфальтового завода, принадлежащего Новопсковском филиала "ДП Луганск облрайавтодор", обнаружили свежую асфальтовую смесь приблизительной весом 10 тонн.
Данная смесь черного цвета вероятно была отгружена прямо посреди лесного массива, вместо того, чтобы использовать для надлежащего проведения ремонтных работ на дорогах Новопсковского района.
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При Кучме, у нас на улице, так и было - привезли смесь для ремонта пешеходной дороги, а работники свалили уже. Так мы в своем дворе ВСЕ ямы, выбоины заделали. А там подтянулись жители других дворов. Красота!!!!
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Варіант 2: проиїхали за замовленим асфальтом. Але вкладати було лом. Тим паче акт проведених асфальтоукладочних робіт вже підписаний. Ну значить - в ліс. А дорога ???? А хер з нею !
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