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Все про:лес (365) Луганщина (3862) Нацполиция (7098) экология (973) Погукай (10)

 Полиция обнаружила около 10 тонн асфальтной смеси в лесу на Луганщине. ФОТОрепортаж

луганщина

На Луганщине полиция обнаружила выброшены в лесу 10 тонн асфальтовой смеси

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщает начальник отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Луганской области Татьяна Погукай.

Сотрудники Новопсковского отдела полиции возле асфальтового завода, принадлежащего Новопсковском филиала "ДП Луганск облрайавтодор", обнаружили свежую асфальтовую смесь приблизительной весом 10 тонн.

Полиция обнаружила около 10 тонн асфальтной смеси в лесу на Луганщине 01

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Данная смесь черного цвета вероятно была отгружена прямо посреди лесного массива, вместо того, чтобы использовать для надлежащего проведения ремонтных работ на дорогах Новопсковского района.

Полиция обнаружила около 10 тонн асфальтной смеси в лесу на Луганщине 02

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам уголовного преступления предусмотренного ст. 367 "Служебная халатность" Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению обстоятельств совершения преступления и лиц, причастных к этому.

Полиция обнаружила около 10 тонн асфальтной смеси в лесу на Луганщине 03

Полиция обнаружила около 10 тонн асфальтной смеси в лесу на Луганщине 04

Полиция обнаружила около 10 тонн асфальтной смеси в лесу на Луганщине 05

Фото: Погукай /Facebook

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Ям же на дорогах немає - починаємо ліси асфальтувати.. Як сказав гройсман - скоро будемо гордитися дорогами України..
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Одночасно виявилося, що й поліція не для галочки створювалася. Цікаво а цей асфальт при температурі 33,5 градуса реанімації підлягає?
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а рядом еще саботажник насрал кучу кг на два
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Занятное название "Новопсков". Видимо после 1933 года в это место завезли взамен вымерших от голода украинцев псковских новоселов. Вот такой, "исконно русский" Донбасс.
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Все намного проще.Просто водилу поздно загрузили,приехал на обьект-а бригада уже наверное закончила работу.Асфальт как бетон до утра если оставить в кузове застынет.и будет как каменная глыба в 10 тонн.Вот наверное он его и высыпал в посадку.
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придурок, отвез бы в какой двор с ямами, мужики б лопатами раскидали и благодарили по гроб жизни
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Полностью согласен.

При Кучме, у нас на улице, так и было - привезли смесь для ремонта пешеходной дороги, а работники свалили уже. Так мы в своем дворе ВСЕ ямы, выбоины заделали. А там подтянулись жители других дворов. Красота!!!!
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Ага, щаз. Завод его отгрузил и денюшки за него уже получил. И по документам тот асфальт скорее всего уже "уложен" на дорогу. А привезет его водила назад - сплошная неразбериха в бухгалтерии. )))
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Ну, что вы хотите. У рабочих в 17-00 закончилась рабочая смена. Не возиться же после работы с остатком асфальта. Вот и выгрузили в ближайший лес. По документам ведь все сошлось, асфальт положен. А может это Укравтодор к майским себе решил асфальтовую автостоянку положить, на случай дождя. Ну, как в Европе.
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Вот так и живем....дорог нет...а дурачки защищают тех скотов которые вместо того что бы асфальт уложить на дорогу..выкинули его в лес....
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Варіант1: не приїхали за замовленим асфальтом і вирішили в ліс викинути.
Варіант 2: проиїхали за замовленим асфальтом. Але вкладати було лом. Тим паче акт проведених асфальтоукладочних робіт вже підписаний. Ну значить - в ліс. А дорога ???? А хер з нею !
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,,,начало строительства дорог в Украине,которыми можно "гордится",,
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А под кучей проверяли - не заасфальтировали, часом, там никого?
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как бы найти виноватых не сложно, ищите разбирайтесь, думаю результаты будут интересными.
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дело завели, температуру замерили...будут искать по горячим следам
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция обнаружила около 10 тонн асфальтной смеси в лесу на Луганщине. ФОТОрепортаж
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