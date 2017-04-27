 Полиция обнаружила около 10 тонн асфальтной смеси в лесу на Луганщине. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом на своей странице в Facebook сообщает начальник отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Луганской области Татьяна Погукай.Сотрудники Новопсковского отдела полиции возле асфальтового завода, принадлежащего Новопсковском филиала "ДП Луганск облрайавтодор", обнаружили свежую асфальтовую смесь приблизительной весом 10 тонн.

Данная смесь черного цвета вероятно была отгружена прямо посреди лесного массива, вместо того, чтобы использовать для надлежащего проведения ремонтных работ на дорогах Новопсковского района.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам уголовного преступления предусмотренного ст. 367 "Служебная халатность" Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению обстоятельств совершения преступления и лиц, причастных к этому.

Фото: Погукай /Facebook