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Все про:памятник (2085) Польша (3793) УПА (624)

 Польские националисты разобрали памятник воинам УПА недалеко от Перемышля. ФОТОрепортаж

Активисты и представители польских националистических организаций 26 апреля разобрали на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА, который до этого уже портился вандалами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".

Акция, которая происходила с согласия войта гмины Стубно и в которую не вмешивалась полиция, вызвала решительный протест Объединения украинцев в Польше (ОУП), которые приняли заявление по этому поводу.

Польские националисты разобрали памятник воинам УПА недалеко от Перемышля 01

"26 апреля произошла очередная антиукраинская провокация в Подкарпатском воеводстве - разбор остатков украинского места памяти в селе Грушовичи, гмина Стубно. Два года назад это место памяти была разрушено неизвестными вандалами, а нынешняя акция совершена "группой активистов", в которой участие принял войт гмины Стубно, а патронат взяла на себя политическая партия "Национальное движение", - говорится в заявлении.

Польские националисты разобрали памятник воинам УПА недалеко от Перемышля 02

В заявлении подчеркивается, что организаторы провокации не скрывают, что их целью является воспрепятствовать поминанию 70-й годовщины акции "Висла", то есть депортации 140 тыс. украинцев с родных земель юго-восточной Польши на север и запад.

Польские националисты разобрали памятник воинам УПА недалеко от Перемышля 03

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В Объединении напомнили, что безнаказанность и отсутствие реакции польского государства на действия "неизвестных злоумышленников" на протяжении 2015-2016 годов только поощряют злоумышленников в Польше и Украине к таким провокациям.


Польские националисты разобрали памятник воинам УПА недалеко от Перемышля 04

"К сожалению, так и произошло. Безнаказанность делает смелее. Поэтому те, кто стремится поджечь польско-украинскую границу, за каждым разом делают шаг вперед",- говорится в заявлении ОУП.

В заявлении отмечается, что настало время, чтобы польское правительство и подчиненные ему службы правопорядка и безопасности осуществили решительные шаги.


Польские националисты разобрали памятник воинам УПА недалеко от Перемышля 05

"Обращаемся с бдительным призывом к госпоже премьеру Беате Шидло, чтобы она восприняла это дело как приоритетное для обеспечения общественного спокойствия в стране", - говорится в заявлении.

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В нем также содержится призыв к польской общественности "не поддаваться на антиукраинские провокации" и не соглашаться на "осквернение могил, разжигание ненависти на национальной почве, а также унижение лиц других национальностей".

Польские националисты разобрали памятник воинам УПА недалеко от Перемышля 06

Как информирует portalprzemyski.pl, войт гмины Стубно Януш Слабицкий заявил, что памятник ликвидирован в рамках общественной инициативы, поскольку портил эстетический вид кладбища, был нестабилен, а следовательно опасен для окружающих. Кроме того, он заявил: "если глубоко копать, то можно выкопать какие-то человеческие останки", а в будущем это будет место для захоронения. Элементы разобранного памятника могут быть использованы в строительстве.

Польские националисты разобрали памятник воинам УПА недалеко от Перемышля 07

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Напомним, что в течение 2014-2016 годов на юге Польши уничтожено или осквернено более десяти мест памяти. Ни в одном из этих случаев злоумышленники так и не были задержаны. Во многих случаях информация об этом первой появилась на пророссийских сайтах.

Польские националисты разобрали памятник воинам УПА недалеко от Перемышля 08

Польские националисты разобрали памятник воинам УПА недалеко от Перемышля 09
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В своїй хаті своя правда і брати які живуть на цій Богом данній нам землі Київської Русі-України нам треба бути терпимими один до одного незалежно від віри,національності,мови та захищатись бо чужинці не принесуть добра а загибель всім нам.
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Ответ должен быть адекватным! И здесь никаких "сентиментов"! Хватит нам, украинцам, считать себя "младшими" в отношениях с кацапами, поляками, мадьярами и прочими "старшими"! Как и быть им постоянно чем-то "обязанными"! Братья - украинцы! Начните с того, что начинайте уважать себя сами, - без этого к вам всегда будут относиться как к "терпилам", - что "свои" "элитные", что представители других народов, государства которых на протяжении столетий смотрели на Украину как на "жирный пирог", от которого надо обязательно оторвать "кусок". Если у вас будет развито самоуважение, то вы никому и никогда не позволите "вытирать" о себя "ноги"! Ну а в отношении поляков, что можно сказать... Сами напросились!
P.S. Кремль очень много сделал для того, чтобы поссорить наши народы, но... В конце концов полякам надо и самим иметь головы на плечах и применять их "по назначению", а не полько "конфедератку носить"!!!
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Бог Есть ИСТИНА,всё разложит по полочкам....
всему Свой ЧАС...
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либо поляки восстанавливают как было, либо будем сносить их памятники в Украине....
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Давай, беги сноси! Покажешь третью часть фильма "Тупой и еще тупее"!
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знесення пам'ятників має здійснюватись законно і бути санкціонованими владою, як на кладовищі села Грушовичи
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Тут своих крыс девать некуда, а вы про поляков...
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Если кто- то глумиться над старыми памятниками , значит это кому- то надо. Ведь в Германию ездят и поляки поляки , и украинцы и рашисты, все любят немецкие автомобили , и ито и не думает 'отомстить за дедушку'.
Кто- то усиленно хочет испортить наши отношения с поляками, поэтому давят на больное. То консульство обстреляли, теперь вот и наш памятник разрушили. Стравливают наглым образом. Никто в здравом уме самостоятельно без материальной заинтересованности не станет крошить чужой памятник. Надежды, чт найдут виновных , нет. В этом и есть проблема. Если не уничтожать диверсантов, то они будут еще наглее.
А нашим польским братьям хочется посоветовать искать ответ в сбитом рашей польском самолете.
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Поляки ссыкуны, они раше предъявить ничего не смогут
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Болезнь войны с памятниками заразная !

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Немного о хорошем,для разрядки международной напряженности...
27 апреля 1791 года американский изобретатель Сэмюэль Морзе придумал азбуку Мозге для связи с братьями в других городах и дярёвнях Омерики..
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Прочитайте книги о довоенном времени и вы поймете кто такие поляки и как они относились к украинцам История не обманывает
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Скільки не читай книжок , а москалі вбили українців більше .
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москалі це тупа ОРДА ...а гейропейці..."культурні"... нищать тихо і "без крові" ...готовлять українську землю під поля...але вже без українців...
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Зобов'язати поляків в найкоротший термін відбудувати сплюндрований пам'ятник за власний кошт, бо руйнування вандалами пам'ятників укранцям - то є вже тенденція, а наша влада пускає шмарклі і робить вигляд, що нічого страшного не сталося.
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12 августа 1920 года армия будущего маршала дохлого ссра Тухлочевского подошла к Варшаве.Но маршал Пилсудский разгромил краснопузых шакалов,что драпали до Москвы на брычках Будулая
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в районе около десятка крестов польских, если их начнут валить какой вой издадут поляки?
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а хто буде валити? українці яких депортували під час операції Вісла?
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В Тернопільскій , Львівській , Вінницькій , Волинській , Рівенській , Хмельницькій областях майже в кожному селі є польскі цвинтарі , так що така війна може затягнутися надовго .
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Так на Житомирщині теж. Не скажу, що скрізь, але є. І костьоли.
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Української влади як не було так і немає! Знову всьо на Путіна спихнуть і проковтнуть!

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нет.переодетые братаны Феликса Дзержинского... из прошлого пришли..
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До речi катували та вбивали украiнцiв китайцi пiд керiвництвом Iони Якiра.
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війт гміни Стубно Януш Слабіцький заявив, що пам'ятник усунуто в рамках громадської ініціативи, оскільки він псував естетичний вигляд кладовища, був нестабільний, а відтак небезпечний для оточення. Крім того, він заявив: "Якщо глибоко копати, то можна викопати якісь людські останки", а в майбутньому це буде місце для поховання. Натомість, елементи розібраного пам'ятника можуть використати в будівництві.
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Логіка війта , як мінімум дебільна . Кацапи подібне називають "атмазкі" .
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Українці, які сюди приїхали з Польщі (вони ставлять наголос на -і), розповідають мені насправді сумні речі: як їх принижували і ображали, як не можна було розмовляти українською, як позамінювали назви українських сіл, щоб і гадки не було.
Одна пані (їй 50 років) сказала, що лише ось недавно десь таблички поставили з попередніми українськими назвами і вже, коли вона там була останній раз (років 2 тому), то розмовляла українською вільніше, не було того ставлення, як колись.
Ми тут в принципі з поляками ладимо, ми до них - вони до нас, підтримували всі наші акції від Майдану, але десь якісь прибиті можуть бути (розказували про випадок у польському магазині).

Дебіли ви, поляки. Накличете горе на свої дурні макітри. Поставте все назад і не ганьбіться.
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гниды польские...вот уже народец гнилой...имперцы недоразвитые...що кацапы,що пшеки..спят и видят-как бы Украине нагадить...
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Багряный редкая ПАСКУДА.... Индюкович в Украине
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Эти националисты какие-то очень культурные. Европа.
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Польские националисты просто сволочи,негодяи,падонки!
А наши националисты,бусинки,прелесть и лапочки!
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не знаю как ваши, кацап, но украинские националисты с мертвыми не воюют, они уничтожают живых врагов украинской нации.
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Вальцман: "Тихо! Ато поляки образяться і Путін нападе!"
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Українськи націоналісти роблять тут в Україні те ж саме.
Це ж в Бібліі ще сказано, поступай до інших як хочешь щоб поступали до тебе.
Тут вони позволяють собі глумитися над почуттями співгромадян, нападаючи на той же пам'ятник Ватутіну, а коли поляки до них тією ж монетою, так дивись, несподобалося.
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А ти взагалі знаєш , хто такий цей Ватутін ? І при чому тут пам'ятник простим українцям ?
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генерал советской армии, а до этого боролся с махновцами, сталинист
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Люблю полек. Но не поддерживаю разрушение памятников. На это способны только отсталые дикари.

Польские националисты разобрали памятник воинам УПА недалеко от Перемышля - Цензор.НЕТ 8247
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Польша для нас не просто стратегический партнер, а большой друг, - Порошенко
Поляки никогда не были украинцам друзьями и никогда не будут друзьями, так же как и русские, из-за придуманного ими своего величия.
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не писти, провокатор. кучка дебилов вряд ли поддерживается большинством населения.
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Приведите пример дружбы Украины и Польши, только не из коммунистической истории.
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Ого, то серед поляків вар"ятів стільки ж, як серед кацапів!
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Деньги,особенно чужие,будят в людях те черты,которые максимально близки к их сущности.
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правильно говорить не националисты а про плаченные москвой проститутки, псы без рода и племени которые воюют с мертвыми -так безопасней. Знающие историю люди знают что в войне между Украиной и Польшей всегда выигрывает россия. А сносящие памятники "активисты" в случае прихода мосвы на территорию Польши как цепные псы будут уничтожать поляков за миску похлебки и поляки наблюдающие праздно за вандализмом должны это четко понимать
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поляки лишний раз убедительно доказали, что поляки дэграданты
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПольские националисты разобрали памятник воинам УПА недалеко от Перемышля. ФОТОрепортаж
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