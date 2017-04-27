 Польские националисты разобрали памятник воинам УПА недалеко от Перемышля. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".
Акция, которая происходила с согласия войта гмины Стубно и в которую не вмешивалась полиция, вызвала решительный протест Объединения украинцев в Польше (ОУП), которые приняли заявление по этому поводу.
"26 апреля произошла очередная антиукраинская провокация в Подкарпатском воеводстве - разбор остатков украинского места памяти в селе Грушовичи, гмина Стубно. Два года назад это место памяти была разрушено неизвестными вандалами, а нынешняя акция совершена "группой активистов", в которой участие принял войт гмины Стубно, а патронат взяла на себя политическая партия "Национальное движение", - говорится в заявлении.
В заявлении подчеркивается, что организаторы провокации не скрывают, что их целью является воспрепятствовать поминанию 70-й годовщины акции "Висла", то есть депортации 140 тыс. украинцев с родных земель юго-восточной Польши на север и запад.
В Объединении напомнили, что безнаказанность и отсутствие реакции польского государства на действия "неизвестных злоумышленников" на протяжении 2015-2016 годов только поощряют злоумышленников в Польше и Украине к таким провокациям.
"К сожалению, так и произошло. Безнаказанность делает смелее. Поэтому те, кто стремится поджечь польско-украинскую границу, за каждым разом делают шаг вперед",- говорится в заявлении ОУП.
В заявлении отмечается, что настало время, чтобы польское правительство и подчиненные ему службы правопорядка и безопасности осуществили решительные шаги.
"Обращаемся с бдительным призывом к госпоже премьеру Беате Шидло, чтобы она восприняла это дело как приоритетное для обеспечения общественного спокойствия в стране", - говорится в заявлении.
В нем также содержится призыв к польской общественности "не поддаваться на антиукраинские провокации" и не соглашаться на "осквернение могил, разжигание ненависти на национальной почве, а также унижение лиц других национальностей".
Как информирует portalprzemyski.pl, войт гмины Стубно Януш Слабицкий заявил, что памятник ликвидирован в рамках общественной инициативы, поскольку портил эстетический вид кладбища, был нестабилен, а следовательно опасен для окружающих. Кроме того, он заявил: "если глубоко копать, то можно выкопать какие-то человеческие останки", а в будущем это будет место для захоронения. Элементы разобранного памятника могут быть использованы в строительстве.
Читайте также: Польские власти должны признать и осудить акцию "Висла" - Гопко
Напомним, что в течение 2014-2016 годов на юге Польши уничтожено или осквернено более десяти мест памяти. Ни в одном из этих случаев злоумышленники так и не были задержаны. Во многих случаях информация об этом первой появилась на пророссийских сайтах.
8617 158
Украла памятник: злоумышленница похитила городскую скульптуру солдата Швейка в Одессе. ФОТО(45)
Минкульт просит документы у Киевсовета для решения вопроса декоммунизации памятника Щорсу в столице(49)
Памятник Неизвестному офицеру на Днепропетровщине пытались украсть для сдачи в металлолом. ФОТОрепортаж(169)
В Харькове восстановлен поврежденный вандалами стенд погибшим за Свободу. ФОТО(12)
Польша готовит "Газпрому" многомиллиардные убытки(0)
Аллея героев АТО в Днепре откроется в мае, - Резниченко. ФОТО(9)
В Австрии украинская община восстановила могилу министра УНР Ковалевского(0)
Ответить
P.S. Кремль очень много сделал для того, чтобы поссорить наши народы, но... В конце концов полякам надо и самим иметь головы на плечах и применять их "по назначению", а не полько "конфедератку носить"!!!
Ответить
всему Свой ЧАС...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Кто- то усиленно хочет испортить наши отношения с поляками, поэтому давят на больное. То консульство обстреляли, теперь вот и наш памятник разрушили. Стравливают наглым образом. Никто в здравом уме самостоятельно без материальной заинтересованности не станет крошить чужой памятник. Надежды, чт найдут виновных , нет. В этом и есть проблема. Если не уничтожать диверсантов, то они будут еще наглее.
А нашим польским братьям хочется посоветовать искать ответ в сбитом рашей польском самолете.
Ответить
Ответить
Ответить
27 апреля 1791 года американский изобретатель Сэмюэль Морзе придумал азбуку Мозге для связи с братьями в других городах и дярёвнях Омерики..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Одна пані (їй 50 років) сказала, що лише ось недавно десь таблички поставили з попередніми українськими назвами і вже, коли вона там була останній раз (років 2 тому), то розмовляла українською вільніше, не було того ставлення, як колись.
Ми тут в принципі з поляками ладимо, ми до них - вони до нас, підтримували всі наші акції від Майдану, але десь якісь прибиті можуть бути (розказували про випадок у польському магазині).
Дебіли ви, поляки. Накличете горе на свої дурні макітри. Поставте все назад і не ганьбіться.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А наши националисты,бусинки,прелесть и лапочки!
Ответить
Ответить
Ответить
Це ж в Бібліі ще сказано, поступай до інших як хочешь щоб поступали до тебе.
Тут вони позволяють собі глумитися над почуттями співгромадян, нападаючи на той же пам'ятник Ватутіну, а коли поляки до них тією ж монетою, так дивись, несподобалося.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Поляки никогда не были украинцам друзьями и никогда не будут друзьями, так же как и русские, из-за придуманного ими своего величия.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить