 Рейсовый автобус на Львовщине обстреляли неизвестные. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, между селами Нагуевичи и Урож (Дрогобычский район) неизвестный из микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter осуществил выстрел по автобусу. Повреждено боковое окно.
В это время в автобусе находился только водитель. Он не пострадал.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет лишения свободы.
(Фото со страницы Йосип Дяків)
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