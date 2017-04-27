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 Рейсовый автобус на Львовщине обстреляли неизвестные. ФОТОрепортаж

Во Львовской области неизвестные обстреляли рейсовый автобус. Никто не пострадал.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, между селами Нагуевичи и Урож (Дрогобычский район) неизвестный из микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter осуществил выстрел по автобусу. Повреждено боковое окно.

В это время в автобусе находился только водитель. Он не пострадал.

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет лишения свободы.


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(Фото со страницы Йосип Дяків)
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