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 Знак радиации: память погибших на ЧАЭС почтили флешмобом в центре Киева. ФОТОрепортаж

В центре Киева, на Михайловской площади, состоялся флешмоб по случаю 31-й годовщины катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, участники акции зажгли сотни свечей и выложили их в форме международного знака радиации - в память о героях-ликвидаторах и жертвах катастрофы.

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Напомним, 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной станции произошел взрыв, ставший причиной одной из самых масштабных техногенных катастроф в мировой истории.

Первыми в ликвидации последствий аварии приняли участие сотрудники станции. Непосредственно во время взрыва погиб только один человек, ещё один скончался утром от полученных травм.

Впоследствии у 134 сотрудников ЧАЭС и членов спасательных команд, находившихся на станции во время взрыва, развилась лучевая болезнь. В течение нескольких месяцев 28 из них умерли.

С 1986 по 1992 года, по официальным данным, в ликвидации последствий аварии принимали участие 600 тыс. человек. Еще более миллиона людей было задействовано в работах в 30-километровой зоне.

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