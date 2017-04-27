 Знак радиации: память погибших на ЧАЭС почтили флешмобом в центре Киева. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, участники акции зажгли сотни свечей и выложили их в форме международного знака радиации - в память о героях-ликвидаторах и жертвах катастрофы.
Напомним, 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной станции произошел взрыв, ставший причиной одной из самых масштабных техногенных катастроф в мировой истории.
Первыми в ликвидации последствий аварии приняли участие сотрудники станции. Непосредственно во время взрыва погиб только один человек, ещё один скончался утром от полученных травм.
Впоследствии у 134 сотрудников ЧАЭС и членов спасательных команд, находившихся на станции во время взрыва, развилась лучевая болезнь. В течение нескольких месяцев 28 из них умерли.
С 1986 по 1992 года, по официальным данным, в ликвидации последствий аварии принимали участие 600 тыс. человек. Еще более миллиона людей было задействовано в работах в 30-километровой зоне.
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