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 Заседание суда по Насирову перенесено на утро. ФОТО

Судья Соломенского районного суда Киева Виктория Кицюк перенесла заседание по делу отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова на 9:45 27 апреля.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, судья попросила у адвокатов документы об операции Насирова, которые не позволяют провести заседание утром. Защитники утверждали, что у них были эти документы. Но Кицюк, не дождавшись их, закрыла заседание и назначила следующее на 9:45 27 апреля.

По словам адвокатов, у них были с собой документы, но судья не захотела их посмотреть.

Сам Насиров прокомментировал решение следующим образом: "Я еще не знаю, приеду ли завтра в суд. Но я, по сути, услышал угрозы: "Попробуйте только завтра не явиться".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Источники 100 млн грн, уплаченных в качестве залога за Насирова, законны, - САП

На утреннем заседании суд должен продлить меру пресечения для Насирова. Как известно, он был взят под стражу, но вышел под залог, а также выполняет некоторые обязательства на период следствия.

Заседание суда по Насирову перенесено на утро 01
(Фото Ирины Салий, Цензор.НЕТ)

Ранее сообщалось, что сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". Врачи Феофании вначале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт. В итоге прокурора САП не допустили в больничную палату к Насирову. По словам Холодницкого, решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий по данному делу было принято, так как правоохранителям стало известно о возможном выезде Насирова за границу, а также из-за вероятности уничтожения доказательств. Также в сети было обнародовано видео вручения подозрения главе ГФС Насирову в больнице "Феофания": "Тю, так человек непрытомный, а вы ему читаете ".

Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

Позже стало известно, что НАБУ готовит ходатайство об избрании меры пресечения Насирову. А защитники главы ГФС заявили, что состояние Насирова ухудшилось, ему делают операцию. Вместе с тем, у Холодницкого есть сомнения по поводу диагноза Насирова.

3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.

Сам Насиров в своем интервью заявил: "Я сотрудничал со следствием с середины прошлого года, начиная с первого допроса".

4-5 марта суд не смог избрать меру пресечения Насирову и перенес заседание на 6 марта. Опасаясь, что Насирова могут отпустить "Автомайдан" заблокировал здание суда, в котором находится Насиров. Кроме того, активисты остались под зданием суда на всю ночь: " Мы остаемся под судом, чтобы дождаться судебного заседания по Насирову ". Сам Насиров также провел ночь в здании Соломенского райсуда.

В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: " Состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде ". Также, в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.

В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Отметим, что прокуратура требовала внесения залога в размере 2 млрд грн. Вместе с тем, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе на митинге под райсудом заявил: "Администрация Президента требует от суда уменьшить залог для Насирова до 10 млн грн ". В свою очередь, Порошенко заявил: " Подозрение Насирову делается без информирования Президента ". Защита Насирова тем временем пытается перевести подозреваемого в клинику "Феофания": "Он все еще стационарный больной ".

Вместе с тем, Антикоррупционное бюро начало уголовное производство за противодействие НАБУ в "деле Насирова" против нардепов Загория, Антонищака и Давиденко. А нардеп Лещенко заявил: " На главу Соломенского райсуда, которая не обеспечила его работу для избрания меры пресечения Насирову, пожалуются в НАБУ ".

13 марта Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко".

Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.


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Просто форменное издевательство над больным человеком .
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время чтоб порохоботы придумали текст извинений перед Насировым ))
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Прокурор розповів, як Насіров може використати Федерацію дзюдо

Четвер, 27 квітня 2017, 00:16

Тимчасово відсторонений голова ДФС Роман Насіров може використати посаду президента Федерації дзюдо України для виїзду за кордон.

Про це в ході судового засідання у середу заявив прокурор САП Роман Симків.
"Це може бути використаним для виїзду за кордон", - зазначив він.
"Прошу суд про задоволення клопотання керівника САП та продовжити на 2 місяці процесуальні обов'язки, які були покладені на Романа Насірова раніше",
На протяжении деятельности Александра Онищенко на посту президента Федерации - 2002-2013 гг., Федерация начала динамично развиваться и достигла своего апогея развития, и его активная деятельность продолжается до сих пор. "Конный спорт - это смелость, преодоление препятствий, нацеленность на результат. Это своеобразная лакмусовая бумага определения силы воли, настойчивости. Именно эти качества, кстати, необходимы и в бизнесе, и политике" - утверждает Александр Онищенко
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Заседание суда по Насирову перенесено на утро, после дождичка в четверг...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗаседание суда по Насирову перенесено на утро. ФОТО
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