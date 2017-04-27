 Масштабные учения с участием резервистов стартовали на Черниговщине, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Из 16 военных комиссариатов со всей Украины будет призвано около 1000 человек, которые в течение месяца в составе штатных расчетов отработают все элементы боевой подготовки и выйдут на практический этап бригадных тактических учений с боевой стрельбой.
Основной целью проведения данного мероприятия является восстановление обученности личного состава оперативного резерва в составе подразделений. В состав оперативного резерва первой очереди входят военнослужащие, которые уже отслужили год мобилизации, имеют опыт ведения боевых действий в районе проведения АТО.
"Значительная часть резервистов, которые пришли сейчас, уже проходили службу именно в нашей бригаде, они знают своих командиров, боевых товарищей и назначаются именно на те должности, на которых они проходили службу. В таких условиях гораздо легче проходить обучение, ведь нужно только вспомнить приобретенные навыки по своим военным специальностям, - отметил заместитель командира части по морально-психологическому обеспечению подполковник Алексей Бондарец.
На время проведения сборов резервисты поставлены на все виды военного обеспечения, без утраты прежнего места работы и получат финансовое обеспечение, в зависимости от занимаемой должности, но не менее 2,8 тыс. грн.
Завершающим этапом сборов станет проведение бригадных тактических учений с боевой стрельбой, при которых будет оценена степень подготовленности как индивидуально каждого, так и слаженность действий подразделений в целом.
Во время прохождения сборов резервисты имеют возможность заключить контракт и продолжить службу именно в той воинской части, в которой они проходят сборы без дополнительной переподготовки в учебных подразделениях.
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