 Кличко и глава МИД Великобритании Джонсон обсудили бокс и санкции против России. ФОТО

Виталий Кличко с министром обсудили и предстоящий бой Владимира Кличко с британцем Энтони Джошуа , который состоится в Лондоне 29 апреля. Джонсон пошутил, что независимо от результата субботнего поединка отношения между Великобританией и Украиной не испортятся .



Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА."Мы благодарны Великобритании за последовательную позицию в поддержке Украины и за то, что Великобритания понимает важность и выступает за ужесточение санкций против России.Это сегодня действительно очень важно. Ведь ощутимые санкции, их последствия, смогут остановить Россию в ее агрессии против Украины и от дальнейшей эскалации и обострения ситуации. Это важно и потому, что если Россия не получит сильного ответа цивилизованного мира, только Украиной ее аппетиты не ограничатся ", - заявил Кличко.Он подчеркнул, что Украина понимает, что должна достичь прогресса в преобразованиях и необходимых реформах. И сделать это как можно скорее. "Потому что это тоже будет лучшим ответом тем, кто не хочет независимости и успеха Украины", - отметил мэр Киева.