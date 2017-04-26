 Кличко и глава МИД Великобритании Джонсон обсудили бокс и санкции против России. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Мы благодарны Великобритании за последовательную позицию в поддержке Украины и за то, что Великобритания понимает важность и выступает за ужесточение санкций против России.
Это сегодня действительно очень важно. Ведь ощутимые санкции, их последствия, смогут остановить Россию в ее агрессии против Украины и от дальнейшей эскалации и обострения ситуации. Это важно и потому, что если Россия не получит сильного ответа цивилизованного мира, только Украиной ее аппетиты не ограничатся ", - заявил Кличко.
Он подчеркнул, что Украина понимает, что должна достичь прогресса в преобразованиях и необходимых реформах. И сделать это как можно скорее. "Потому что это тоже будет лучшим ответом тем, кто не хочет независимости и успеха Украины", - отметил мэр Киева.
Виталий Кличко с министром обсудили и предстоящий бой Владимира Кличко с британцем Энтони Джошуа, который состоится в Лондоне 29 апреля. Джонсон пошутил, что независимо от результата субботнего поединка отношения между Великобританией и Украиной не испортятся.
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виталя едет на работу...
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Заглавие статьи - супер!
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