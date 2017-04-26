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 Политика Украины, Фоторепортаж, За рубежом
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 Кличко и глава МИД Великобритании Джонсон обсудили бокс и санкции против России. ФОТО

Мэр Киева Виталий Кличко в Лондоне провел встречу с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Мы благодарны Великобритании за последовательную позицию в поддержке Украины и за то, что Великобритания понимает важность и выступает за ужесточение санкций против России.

Кличко и глава МИД Великобритании Джонсон обсудили бокс и санкции против России 01

Это сегодня действительно очень важно. Ведь ощутимые санкции, их последствия, смогут остановить Россию в ее агрессии против Украины и от дальнейшей эскалации и обострения ситуации. Это важно и потому, что если Россия не получит сильного ответа цивилизованного мира, только Украиной ее аппетиты не ограничатся ", - заявил Кличко.

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Он подчеркнул, что Украина понимает, что должна достичь прогресса в преобразованиях и необходимых реформах. И сделать это как можно скорее. "Потому что это тоже будет лучшим ответом тем, кто не хочет независимости и успеха Украины", - отметил мэр Киева.

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Виталий Кличко с министром обсудили и предстоящий бой Владимира Кличко с британцем Энтони Джошуа, который состоится в Лондоне 29 апреля. Джонсон пошутил, что независимо от результата субботнего поединка отношения между Великобританией и Украиной не испортятся.
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Виталька видно как всегда блистал своей отбитой эрудицией.
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а нельзя как то два в одном?ну,обьединить бокс и санкции
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Предлагаешь, чтобы Виталик куйлу по башке настучал?
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ну раз собрались-взяли бы и нашли какое то подходящее решение
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Да куйло от Виталика по всему кремлю бегать будет)
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Как знать. У убегающего много дорог, а у догоняющего одна. Куйло, наверняка, в кремле уже все потайные ходы выучил. Так, на всякий случай)
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Одного удара Виталия, должно бы хватить, сразу для 2 кремлевских карликов.
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джонсон едет на работу...

Кличко и глава МИД Великобритании Джонсон обсудили бокс и санкции против России - Цензор.НЕТ 8850

виталя едет на работу...

Кличко и глава МИД Великобритании Джонсон обсудили бокс и санкции против России - Цензор.НЕТ 5227
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А то все обсираете Виталика, особенно 95 квартал. А он видишь как...
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Для джонсона этот визит, как посещение зоопарка, только ходить никуда не надо
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Кстати,личные симпатии иногда помогают решать важные вопросы.
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А Виталя-педали был у Бориса как мэр или как брат спортсмена? Если как мэр, каковы результаты беседы? Ведь мэр за чужие ездит, разговаривает и решает. Писуны пишут тут новости ради новости.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКличко и глава МИД Великобритании Джонсон обсудили бокс и санкции против России. ФОТО
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