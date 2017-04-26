 Насиров шестой час ожидает начала судебного заседания по своему делу. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Насиров с адвокатами появились в коридоре суда. Они 6 часов ожидают заседания о продлении срока меры пресечения. Заседание было назначено на 16 часов, но до сих пор не началось.
Заседание по Насирову не начиналось, поскольку судья Виктория Кицюк была занята избранием меры пресечения для директора ВостГОКа Сорокина.
В 22:00 адвокаты Насирова сообщили, что заседание начнется через 20 минут.
Ранее сообщалось, что сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". Врачи Феофании вначале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт. В итоге прокурора САП не допустили в больничную палату к Насирову. По словам Холодницкого, решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий по данному делу было принято, так как правоохранителям стало известно о возможном выезде Насирова за границу, а также из-за вероятности уничтожения доказательств. Также в сети было обнародовано видео вручения подозрения главе ГФС Насирову в больнице "Феофания": "Тю, так человек непрытомный, а вы ему читаете".
Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".
Позже стало известно, что НАБУ готовит ходатайство об избрании меры пресечения Насирову. А защитники главы ГФС заявили, что состояние Насирова ухудшилось, ему делают операцию. Вместе с тем, у Холодницкого есть сомнения по поводу диагноза Насирова.
3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.
Сам Насиров в своем интервью заявил: "Я сотрудничал со следствием с середины прошлого года, начиная с первого допроса".
4-5 марта суд не смог избрать меру пресечения Насирову и перенес заседание на 6 марта. Опасаясь, что Насирова могут отпустить "Автомайдан" заблокировал здание суда, в котором находится Насиров. Кроме того, активисты остались под зданием суда на всю ночь: " Мы остаемся под судом, чтобы дождаться судебного заседания по Насирову ". Сам Насиров также провел ночь в здании Соломенского райсуда.
В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: " Состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде ". Также, в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.
В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Отметим, что прокуратура требовала внесения залога в размере 2 млрд грн. Вместе с тем, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе на митинге под райсудом заявил: "Администрация Президента требует от суда уменьшить залог для Насирова до 10 млн грн". В свою очередь, Порошенко заявил: " Подозрение Насирову делается без информирования Президента". Защита Насирова тем временем пытается перевести подозреваемого в клинику "Феофания": "Он все еще стационарный больной".
Вместе с тем, Антикоррупционное бюро начало уголовное производство за противодействие НАБУ в "деле Насирова" против нардепов Загория, Антонищака и Давиденко. А нардеп Лещенко заявил: " На главу Соломенского райсуда, которая не обеспечила его работу для избрания меры пресечения Насирову, пожалуются в НАБУ ".
13 марта Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко".
Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.
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Потом, вся наша властьимущая нечисть, будет ахать, охать и разводить руками - и ка такое могло произойти!
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более того, насиров уже ждет ИЗВИНЕНИЙ и хочет вернуться на работу
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"Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен..."
Не знаю прав ли я, что такая гипербола. Так "выходили те" , Кто вышел с честью. Это Иловайск. Память, боль и честь.
"Жены им не помогли..."
Извините.
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Поставь их на счетчик!
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Завтра Вища рада правосуддя розгляне дисциплінарне провадження стосовно судді Віктора Кицюка.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав адвокат, член Громадської ради доброчесності Роман Маселко.
"Завтра, о 10:00 відбудеться чергове засідань Дисциплінарної секції ВРП щодо судді Печерського суду Кицюка В.П. (вул. Студентська, 12 а). На попередні два засідання Кицюк не з'явився - захворів. З огляду на попередню практику ВРП, Кицюк має всі шанси бути виправданий. Доповідач - кандидат у новий Верховний Суд - Алла Лесько.
Запрошую всіх подивитися на це дійство. ВАЖЛИВО - оскільки ВРП не провадить трансляції засідань дисциплінарних палат, то почути, що скаже на своє виправдання Кицюк, матеріали досліджувала ВРП, про що будуть його запитувати члени ВРП можна тільки безпосередньо на засіданні. Якщо Кицюка вирішили не звільняти, то про це ви дізнаєтеся тільки з лаконічного повідомлення на сайті. Відеозаписи засідання на сайті, як це було раніше, ви теж не знайдете. У ВРП кажуть, що причиною цього є ... відсутність коштів на камери для трансляцій (їх вартість не перевищує 500 дол.)", - розповів адвокат.
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"Вища рада правосуддя відмовилась звільнити суддю Кицюка. Тут спрацював прецедент Чауса, який ВРП створила рік тому - за одне незаконне рішення не карають. А інші - ігноруються", - написав Р.Маселко.
За його словами, ВРП проігнорувала той факт, що стосовно В.Кицюка відкрите кримінальне провадження.
"ВРП також ніяк не відреагувала, що є кримінальне провадження щодо Кицюка і не скористалась правом ініціювати дисциплінарне провадження за іншими фактами, яке передбачено п.10 ст.49 ЗУ "Про ВРП", - зазначив Р.Маселко.
Він також нагадав, що В.Кицюк підтвердив, що його рідна сестра була помічником голови печерського суду Ірини Отрош.
"Вона мала повноваження здійснювати авторозподіл справ. А в рамках кримінального провадження було встановлено, що в автоматизовану систему було втручання і так сталось, що усі справи Автомайдану розглядались Кицюком та Царевич", - написав Р.Маселко.
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По ходу судья бабло от насирова посчитать всё не может...
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https://www.obozrevatel.com/blogs/41780-roman-s-nabu-ili-kuharki-protiv-nasirova.htm
https://www.obozrevatel.com/politics/58037-rezyume-moih-efirov-tank-nostalgiya-i-nasirov.htm
- так что всё было под контролем..... не у тех, кто дежурил под судом, разумеется..... очередной
развод лохов - вот название этому "процессу".... единственное что, госдеп то тоже в лохах ока-
зался....
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І скільки дадуть?
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