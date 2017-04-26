 Суд назначил директору ВостГОКа Сорокину меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Судья Кицюк отказала прокурорам САП в взятии Сорокина под стражу с правом залога в 15 млн грн.
Также судья отказала трем нардепам, которые пытались взять подозреваемого на поруки.
Взять Сорокина на поруки пытались нардепы "Народного фронта" Юрий Береза, Геннадий Кривошея и Виталий Сташук. Заявление Олега Полякова судья не учитывала из-за неявкм нардепа в суд.
Напомним, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.
22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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Непонятно, а с женой он может спать ночью или только отдельно на кухне?)
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В суде мужчина сознался в содеянном и просил его строго не наказывать. Однако суд принял во внимание непогашенную судимость за другую кражу, поэтому посчитал необходимым изолировать мужчину от общества, назначив ему реальный срок для исправления.
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