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 Суд назначил директору ВостГОКа Сорокину меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. ФОТО

Соломенский суд Киева применил к директору ВостГОКа Александру Сорокину меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Суд назначил директору ВостГОКа Сорокину меру пресечения в виде ночного домашнего ареста 01

Судья Кицюк отказала прокурорам САП в взятии Сорокина под стражу с правом залога в 15 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директор ВостГОКа Сорокин опровергает информацию о своем побеге за границу и намерен сам посетить НАБУ

Также судья отказала трем нардепам, которые пытались взять подозреваемого на поруки.

Взять Сорокина на поруки пытались нардепы "Народного фронта" Юрий Береза, Геннадий Кривошея и Виталий Сташук. Заявление Олега Полякова судья не учитывала из-за неявкм нардепа в суд.

Читайте: Два фигуранта "дела Мартыненко" Сорокин и Богданец уже сбежали за границу, - САП

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.

22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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это шедевр насильно заставляют спать чувака дома
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Це, що за захід такой? Щоб з дружиною спав, а до коханки не ходив? Яка нечувана жорстокість.
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Ошибаетесь)) Раз арест ночной и жена не арестована ...то он в "камере" должен быть один))
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А ещё в УК не ввели срок - "ночное отбывание наказания по месту жительства"? Не, ну а чего?
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В Дании, кстати, такое есть. Типа сидеть по выходным и т.п.
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Но вряд ли за какие-то финансовые махинации в особо крупных размерах такой вид "наказания" можно получить?
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Я хз. Мне товарищ рассказывал. Он там по своей глупости два года в конце 90-х отдыхал. Можно выбирать камеру на солнечной или теневой стороне, одиночную или с соседом, вегетарианскую еду, отпрашиваться в отпуск, сидеть не подряд, а месяц через месяц. Ещё и пособие платили. Кароч, в полном смысле слова - отдохнул.
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Соломенский суд Киева применил к директору ВостГОКа Александру Сорокину меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток.
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Непонятно, а с женой он может спать ночью или только отдельно на кухне?)
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то есть,он обычно,шлюхался по ночам где-попало?
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Ух ты как разошлись! вы там поаккуратнее,а то так всю коррупцию за пару недель заборете,и на развод не останется...
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Печерский райсуд Киева приговорил жителя Киево-Святошинского района до двух лет и четырех месяцев тюрьмы за кражу шоколадок Roshen.Согласно сообщению, 6 июня прошлого года мужчина украл из столичного магазина "Сильпо" 20 штук шоколадок Roshen "Чайка" стоимостью 11 гривен 90 копеек каждая. На входе его задержала охрана.
В суде мужчина сознался в содеянном и просил его строго не наказывать. Однако суд принял во внимание непогашенную судимость за другую кражу, поэтому посчитал необходимым изолировать мужчину от общества, назначив ему реальный срок для исправления.
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Когда уже Бюро возьмётся за Кононенко? Они почему-то проигнорировали столько громкие заявления Айвараса. Он даже уволился, поскольку не смог смотреть на это все б...во
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никогда Бюро не будет трогать окружение Гаранта, вот по той же причине они до сих пор Гонтареву не трогают
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Она сейчас спокойно себе отдыхает в Штатах, а если что может там остаться навсегда...
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у НАБУ такие прям резонансные дела, одно за другим! но вот проблемка, ни в одном нету никакого результата, да еще и с предыдущими делами облажались! чего только Насиров один стоил
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стыдно, что Бюро уже два года работает, бюджет им в прошлом году полмиллиона выделил, а в этом году еще больше, а так результатов и нету! когда с коррупцией начнут бороться, а не возглавлять ее
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Клептократ не может клептократа высечь они сиамские близнецы
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НАБУ действует один в один как сталинское НКВД - принцип такой: всех закроем, а там разберёмся. Это 1937 год.
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А мне кажется, что Бюро все -таки должно понимать и знать, что такое тайна следствия, а не трепаться во всех СМИ о своих решениях и планах, а потом еще и удивляются почему от них подозреваемые сбегают
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Я уважал Березу сначала.. Но чмо Сеня купил его с потрохами . Теперь Береза пока с утра не вылежит всем богатеньким мутантам , то не сядет на место . Береза стал продажной шкурой у Народного фронта . Смотрится обычной гнидой как Президент Петя или даже гавнистее.. От него ваняет предательством как от Кананенко .
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСуд назначил директору ВостГОКа Сорокину меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. ФОТО
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