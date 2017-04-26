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 Налоговики раскрыли схему по незаконному экспорту пиломатериалов. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции г.Киева совместно с Национальной полицией раскрыли схему по незаконному экспорту пиломатериалов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины было установлено, что киевское предприятие- экспортёр заключило договор с турецкой фирмой на поставку пиломатериалов и на протяжении 2016-2017 гг. уже отправила на экспорт продукции на общую сумму более 12,1 миллиона гривен.

При этом должностные лица компании вносили заведомо неправдивые сведения в официальную документацию о происхождении товара, на основании которой в дальнейшем осуществлялось таможенное оформление леса.

В ходе проведенных в рамках данного уголовного производства обысков обнаружено и изъято более 1,2 миллиона гривен наличными, 20 печатей предприятий, задействованных в преступной схеме, три печати предприятий-нерезидентов, черновая документация и другие документы, свидетельствующие о покупке пиломатериалов за наличные.

Также на Херсонской таможне была предотвращена попытка незаконного экспорта указанного товара на сумму почти три миллиона гривен".

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