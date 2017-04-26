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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:вокзал (155) Волынь (577) граната (580) Лисичанск (120) Луганщина (3859) Нацполиция (7094) военнослужащие (3599)

 Военнослужащий, перевозивший в нижнем белье 4 гранаты, задержан на вокзале в Лисичанске. ФОТОрепортаж

На железнодорожном вокзале Лисичанска (Луганская область) задержали военнослужащего, который пытался вывезти в Волынскую область 4 гранаты. Изъяты три гранаты РГД-5, одна граната Ф-1 и запалы к ним.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук пресс-секретаря Нацполиции Луганщины Татьяны Погукай.

Сегодня, бойцы батальона патрульной службы особого назначения "Скиф" вместе с сотрудниками полиции, во время несения службы и патрулирования на территории железнодорожного вокзала в Лисичанске, обратили внимание на мужчину, который нервно себя вел.

Во время проверки у 20-летнего парня были обнаружены на теле примотанные скотчем запалы к гранатам, а сами гранаты были спрятаны на нем в белье.

Военнослужащий, перевозивший в нижнем белье 4 гранаты, задержан на вокзале в Лисичанске 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: 7-летний мальчик нашел на территории школы в Краматорске коробку с гранатами, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Военнослужащий, перевозивший в нижнем белье 4 гранаты, задержан на вокзале в Лисичанске 02
Военнослужащий, перевозивший в нижнем белье 4 гранаты, задержан на вокзале в Лисичанске 03

Смотрите также: 2 кг пороха выявлены в багаже возле автовокзала в Бахмуте, - Нацполиция. ФОТО

Военнослужащий, перевозивший в нижнем белье 4 гранаты, задержан на вокзале в Лисичанске 04

Как пояснил военнослужащий, житель города Нововолынска Волынской области, он вез домой гранаты для того, чтобы их продать.

Смотрите: Неизвестные бросили гранату в витрину магазина в Мукачево, - Нацполиция. ФОТО

Данный факт квалифицирован по статье 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
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шота коричневый цвет присутствует...шота пошло не так?
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там где-то пятая ешо должна была быть , искать поленились....)
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Хорошо, запалы выкрутил. А то и задницу разворотило бы, и окружающие пострадали
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а если бы он не нервничал, то его стальные семенники о чем-то подсказывали?
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Я не понял....
А почему убрали картинку с сувенирными крашенками?
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Стоит статуя, руку поднята

А вместо куя висит граната...


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Ложи в рюкзак да и езжай. Какие проблемы? Что значит-"нервно себя вёл"? Чесал левой пяткой за правым ухом? Слабые нервы-нечего впрягаться. Муть какая-то.
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ты бы себе если бы к яйцам три гранаты привязал не нервничал бы?
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падла, ведь знает что такую хрень у него купят не для глушения рыбы...
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Изголодался хлопец. Решил подложить для рекламы.
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У мужика было три яйца.
Он говорит куму: спорим, твои
яйца плюс мои будет пять!
А кум отвечает: а у тебя что одно?
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Голодне, убоге, вирішило гранатами на хліб заробити, щоб з голоду не здохнути, і тут не дали. Країною володарюють ті, які нічого не вміють, тож можуть лише карати. Отож не питайте, звідки така кара Україні.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВоеннослужащий, перевозивший в нижнем белье 4 гранаты, задержан на вокзале в Лисичанске. ФОТОрепортаж
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