 Военнослужащий, перевозивший в нижнем белье 4 гранаты, задержан на вокзале в Лисичанске. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук пресс-секретаря Нацполиции Луганщины Татьяны Погукай.
Сегодня, бойцы батальона патрульной службы особого назначения "Скиф" вместе с сотрудниками полиции, во время несения службы и патрулирования на территории железнодорожного вокзала в Лисичанске, обратили внимание на мужчину, который нервно себя вел.
Во время проверки у 20-летнего парня были обнаружены на теле примотанные скотчем запалы к гранатам, а сами гранаты были спрятаны на нем в белье.
Как пояснил военнослужащий, житель города Нововолынска Волынской области, он вез домой гранаты для того, чтобы их продать.
Данный факт квалифицирован по статье 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
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А почему убрали картинку с сувенирными крашенками?
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А вместо куя висит граната...
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Он говорит куму: спорим, твои
яйца плюс мои будет пять!
А кум отвечает: а у тебя что одно?
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